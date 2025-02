RADET: Facturile pe luna ianuarie nu vor fi mai mari decat cele din ianuarie 2009

Directorul RADET, Mihai Becheanu, a spus ca facturile pe ianuarie nu vor fi mai mari decat cele din luna similara din 2009, dupa ce in timpul zilei a primit peste 40 de sesizari de la asociatii de locatari unde administratorii au oprit furnizarea caldurii de frica majorarii pretului la facturi.

"Doresc sa anunt cetatenii Capitalei ca facturile pe luna ianuarie 2010 nu vor depasi valoarea celor din ianuarie 2009 ", a spus Becheanu, la Comandamentul de deszapezire de la Primaria Capitalei, precizeaza Mediafax.

Directorul RADET a precizat ca este necesar ca bucurestenii sa stie acest lucru pentru ca, in cursul zilei, a avut peste 40 de sesizari de la locatari din diferite blocuri din Capitala care reclamau ca nu au apa calda si caldura.





In urma verificarilor facute, s-a constatat ca administratorii acestor blocuri luasera decizia de a sista furnizarea caldurii de teama ca valoarea facturii ar putea creste, in conditiile in care, in ultimele zile, presa a relatat ca acest lucru este posibil.





majorarea gigacaloriei va fi de 8.2%, iar aceasta marire va fi suportata de municipalitate. In acest sens, primarul Capitalei, Sorin Oprescu , a amintit ca, iar aceasta marire va fi suportata de municipalitate.

municipalitatea va suporta cresterea de 8,3% a pretului la gigacalorie, astfel ca bucurestenii nu vor plati majorarea. Primarul Capitalei, Sorin Oprescu, a declarat, in 12 ianuarie, dupa o intalnire pe care a avut-o cu reprezentantii sectoarelor, ca





Declaratia fusese facuta dupa ce, in urma cu o zi, se anuntase ca tarifele la energia termica livrata de ELCEN in Bucuresti si Constanta au fost majorate, la 1 ianuarie, cu 9%, respectiv 10%, printr-o decizie a Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), adoptata la sfarsitul anului trecut, pe baza solicitarilor companiei.