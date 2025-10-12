Tichetele Rabla pentru mașini clasice s-au epuizat în 13 minute, dar mai sunt accesibile pentru mașini electrice

Marti, 30 Septembrie 2025, ora 21:23
400 citiri
Tichetele Rabla pentru mașini clasice s-au epuizat în 13 minute, dar mai sunt accesibile pentru mașini electrice
Automobile - FOTO Pixabay

În ziua de 30 septembrie 2025, când s-a lansat programul Rabla 2025, tichetele care facilitează cumpărarea de mașini clasice (cu motor termic) s-au epuizat în primele 13 minute.

În schimb, chiar și la ora 21, mai erau disponibile vouchere pentru automobile electrice, a precizat Diana Buzoianu, ministrul Mediului, într-o emisiune la postul Digi 24.

Diana Buzoianu a admis că acest interes scăzut pentru vouchere de mașini electrice este cauzat de scăderea drastică a valorii unui voucher în anul 2025 față de valoarea din anul 2024. Dacă, totuși, aceste vouchere pentru mașini electrice nu se epuizează, s-ar putea decide transformarea valorii voucherelor de mașini electrice neconsumate în vouchere pentru "Rabla Clasic", a explicat Diana Buzoianu.

Anterior, ministrul explicase că, în anul 2025, ”este un buget care a păstrat valoarea voucherelor pentru mașinile cu motor termic, hibrid, plug-in hybrid. Într-adevăr, pentru mașina electrică am scăzut valoarea, era 37.000 de lei, una dintre cele mai mari, nu cred că mai există în Europa un voucher de peste 7.000 euro. Deci asta era oricum ceva care era total ieșit din comun. Dar Programul Rabla îl vom salva”, a declarat Diana Buzoianu.

Conform unui Ghid de finanțare care fusese pus în dezbatere publică, valoarea ecotichetului la cumpărarea unui automobil electric sau cu pilă de combustie pe bază de hidrogen ar fi, în anul 2025, de 18.500 de lei.

