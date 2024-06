Gabriel Țecheră (TTS) la Quarterly Report: ”Avem rezerve suficiente ca să emitem acțiuni gratuite”

Gabriel Țecheră, Director Guvernanță Corporativă și Relația cu Investitorii la TTS, la Quarterly Report FOTO Ziare.com

Gabriel Țecheră, Director Guvernanță Corporativă și Relația cu Investitorii la Transport Trade Services (TTS), a participat la cea de-a patra ediție a Quarterly Report - evenimentul #1 pentru companii la BVB, conferință marca Ziare.com, alături de partenerul principal TradeVille, ce a avut loc în 12 iunie. În cadrul panelului ”Comunicare și performanță la BVB”, Gabriel Țecheră a vorbit despre acordarea dividendelor, despre acordarea de acțiuni gratuite, punctând de asemenea și impactul aderării României la Schengen pe cale maritimă asupra companiei.

Referitor la acordarea dividendelor, Gabriel Țecheră a clarificat că dividendele se plătesc întotdeauna din profitul net deoarece așa prevede legislația din România, în ciuda dorinței companiei de a le acorda din profitul consolidat.

”Este unul din primele lucruri pe care trebuie să le facem în momentul în care ieșim pe piață: să faci lumea să înțeleagă business-ul, ceea ce este esențial și, mergând un pas mai departe, să înțeleagă lumea și cum e cu dividendele. Apropo de subiectul acesta care este recurent, cu fiecare ocazie suntem întrebați, realitatea este că în țara asta, dividendele întotdeauna se plătesc din profitul net, indiferent cât ne dorim noi să plătim din profitul consolidat, legea nu ne lasă. Și bineînțeles că au apărut diverse sugestii care mai de care mai fantasmagorice. Realitatea asta este, legea este foarte clară, plătim 45% din profitul net individual al TTS și nu din profitul brut.

Ca o anecdotă, am primit la un moment dat un telefon din neant. Era un mic investitor care, exact pe subiectul ăsta, am avut surprinderea să văd că a înțeles mai bine și mai repede decât alții care ar trebui să înțeleagă. Asta este situația, din punctul nostru de vedere, și o vom menține”, a explicat Gabriel Țecheră pe scena Quarterly Report.

Nevoile investitorilor, importante pentru TTS

Anul 2023 a fost unul excepțional pentru Transport Trade Services, însă 2024 încă nu este simplu de anticipat. Pe de altă parte, Gabriel Țecheră punctează că nevoile investitorilor reprezintă un punct central pentru companie, iar rezultatele încep să se vadă din această perspectivă.

”Ceea ce anticipăm, cel puțin pe termen mediu, este să ne întoarcem la o sezonalitate pe care o avem în business și e naturală, care în principal e dată de fluxurile de agricole. Legat propriu-zis de comunicare, n-am avut un scop în sine pentru perioada respectivă. De fapt, intră într-o strategie mai mare în care comunicarea, partea de investor relations sunt cuprinse într-o strategie de piață. Ne raportăm cu totul altfel la piață și, într-adevăr, segmentul de bază e comunicarea, dar sunt multe pe lângă fiindcă ținta nu este să bifezi niște acțiuni pe care le faci pentru că trebuie făcute. Trebuie să te uiți la nevoile investitorilor și noi asta facem deja de un an și jumătate. Rezultatele, cel puțin din perspectiva aceasta, încep să se vadă.

Legat de business-ul propriu-zis, piața e piață, piața de capital e piață de capital, fiecare cu regulile ei. Nu ai cum să influențezi nici pe una, nici pe cealaltă, dar singurul lucru pe care îl poți face este ca, puși într-o situație dată, să obținem cele mai bune rezultate posibile. Și asta s-a văzut în pandemie, pe secetă, în toate situațiile dificile prin care am trecut până acum”, a mai spus Gabriel Țecheră.

Strategia TTS pentru a stimula lichiditatea

Așa cum Nvidia a dominat piața americană în 2023, TTS a reușit aceeași performanță la Bursa de Valori București. Gabriel Țecheră a oferit mai multe detalii privind strategia TTS pentru a stimula lichiditatea.

”Intră în strategia noastră de piață și are strict rolul de a stimula lichiditatea (n.r. - acordarea de acțiuni gratuite). Nu facem split, avem încă rezerve suficiente ca să emitem acțiuni gratuite și, într-adevăr, dacă te uiți un pic pe parametri, (n.r. emisiunea de acțiuni) este gândită să ducă prețul într-o singură cifră, pentru că deja devine deranjant ca acțiunile să aibă valoare mare și pur și simplu acest lucru nu stimulează lichiditatea.

Dacă comparăm lichiditatea de anul trecut și, paradoxal, a existat o oarecare corelare între evoluția prețului de anul trecut și evoluția lichidității. Au cam mers împreună, deci deși povestea frumoasă era deja în piață, în momentul în care a apărut lichiditate, prețul s-a comportat în consecință. Evident, există și reversul, anul acesta a avut loc o corecție, dar și lichiditatea a avut un loc important, pentru că ne-a dat niște niveluri de suport foarte solide. Efectiv, la un moment dat, când prețul scădea, se vedea cum apar banii de nicăieri. Această emisiune nouă de acțiuni intră în acest ansamblu mai larg în care știm deja că reintrăm în FTSE, de trei luni am atins parametrii, iar acum sperăm să încheiem prima jumătate a anului cu indicii atinși pentru a sta liniștiți în a doua jumătate a anului și să fim aproape siguri că vom continua încă un an. Acesta este focusul nostru în momentul acesta”, mai arată Gabriel Țecheră.

Referitor la impactul aderării României la Schengen pe cale maritimă asupra companiei, Gabriel Țecheră susține că nu influențează aproape deloc: ”Aproape deloc, din punctul nostru de vedere. Nu ne ajută deoarece, și cu și fără Schengen, fiindcă am intrat doar în maritim, Dunărea nu intră în acest acord deocamdată și nu este un mare avantaj pentru noi. În România nu avem nevoie și, dacă am ieșit din România, deja am ieșit și din Schengen fiindcă intrăm în Serbia”.

(Panelul integral ”Comunicare și performanță la BVB” poate fi urmărit între 1:58:45 și 2:23:55)

