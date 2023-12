Tinu Sebeșanu (Impact) la Quarterly Report: ”Am dat dovadă de reziliență, 32 de ani pe piață, din 1996 suntem la Bursă”

Constantin Sebeșanu, CEO-ul Impact, a vorbit în cadrul celei de-a doua ediții a Quarterly Report - evenimentul #1 pentru companii la BVB, despre realizările companiei, cele mai importante proiecte, dar a dezvăluit și strategia de creștere.

Tinu Sebeșanu a trecut în revistă inovațiile, instrumentele financiare, dar și certificările relevante obținute pentru proiectele imobiliare.

”Așa cum știți, noi suntem dezvoltatori de comunități mari, sustenabile, la prețuri accesibile aș spune. Cred că și noi, la Impact, am dat dovadă de reziliență, 32 de ani pe piață, din 1996 suntem la Bursă. Am avut inovații atât în obiectul nostru de activitate, în partea de construcții, dezvoltând primul mare complex rezidențial din România, o suburbie a Bucureștiului, cartierul Greenfield, care la finalizare va depăși ca mărime orașul Sinaia.

Ca instrumente financiare am fost primi care am emis obligațiuni corporative în valută la BVB. Acum 3 ani am fost printre primi care am adoptat cadrul ESG dintre dezvoltatori, dezvoltând și primul ansamblu rezidențial certificat BREEAM Excellent în România, complexul Luxuria, iar săptămâna trecută centrul comercial din Greenfield, Greenfield Plaza a obținut certificatul BREEAM. Avem peste 12.000 de rezidenți în proiectele noastre. În proiectele rezidențiale viitoare avem deja proiecte cu peste 10.000 de unități”, a declarat Tinu Sebeșanu.

Referitor la strategia de creștere, directorul general al Impact a dezvăluit că este bazată pe sustenabilitate și pe expansiunea la nivel geografic.

Ads

”Ca și strategie de creștere, suntem în execuția acestei strategii de creștere lansată acum mai bine de 3 ani. Toată strategia e bazată pe sustenabilitate, tot ce construim este la standarde nZEB, BREEAM și chiar BREEAM Excellent. Practic, strategia de creștere e dezvoltată pe expansiunea la nivel geografic. Noi, istoric, am fost în multe orașe din țară, am avut proiecte pe care le-am închis în Ploiești, Oradea, acum suntem focusați pe București, Constanța, unde avem proiecte în dezvoltare, Iașiul în lansăm în Q1 anul viitor, Brașovul și Clujul sunt în lucru.

Revenind la partea de strategie, pe lângă această expansiune la nivel național, avem și această diversificare a produselor, în primul rând din necesitate, pentru că facem comunități foarte mari și atunci trebuie să venim și cu partea de magazine de proximitate, școli, grădinițe, inclusiv acum o lună s-a anunțat și biserica pe care o facem în Greenfield”, a mai spus Tinu Sebeșanu.

Proiectele Impact

Tinu Sebeșanu a prezentat pe scurt și proiectele Impact, oferind date și cifre reprezentative pentru fiecare în parte.

Ads

”Ca și proiecte pe care le avem, Boreal este un proiect istoric pe care Impact l-a început acum mai bine de 15 ani, care este într-o fază finală, deja am livrat anul acesta faza de blocuri, a început ca un cartier de case familiale, ulterior s-au dezvoltat vile și blocuri. Greenfield Băneasa, unde am livrat 2.580 de unități, vândute 100%, și urmează încă 2.500, dintre care mai mult de 700 vor fi livrate către clienți anul viitor.

Luxuria este un proiect finalizat de mare succes, proiect BREEAM Excellent, e vândut în proporție de 90%, va fi și el finalizat pe partea de vânzări anul viitor. Proiectul Aria Verdi de pe Barbu Văcărescu este în fază e autorizare, cu o valoare de dezvoltare de peste 400 de milioane, rezidențial 874 de unități, plus comercial și partea de servicii pentru clienți. Greenfield Copou, un proiect pe care vrem să-l lansăm în Q1, anul acesta am luat autorizația. Unul dintre cele mai mari proiecte din Moldova, 1.062 de unități într-o poziție excepțională, pe Copou. Și Greenfield West, între Bulevardul Timișoara și Ghencea, probabil cel mai mare proiect din București care va fi lansat deodată cu un master plan, un proiect de 4.000 de unități, unde avem deja PUD-ul și suntem în faze finale pentru a autoriza utilitățile”, a mai spus CEO-ul Impact.

Ads

Tinu Sebeșanu a continuat seria cifrelor importante înregistrate de companie, dar e enumerat și indicatorii principali, pilonii în deciziile de business.

”Ca și aspecte cheie, Impact are azi o valoare a activelor ajustate EPRA de 388 de milioane de euro, probabil cea mai ieftină acțiune azi la Bursă, 151 de milioane de euro avem astăzi în stoc, apartamente și alte spații, o bună parte din acest stoc va fi transformată în venituri anul viitor. Tot ce dezvoltăm noi se întâmplă pe terenuri proprii, deținem 70 de hectare de teren în portofoliu și toate dezvoltările noastre merg pe un model de business clasic, dezvoltăm pe terenul nostru și avem o perspectivă pe încă 10 ani de dezvoltare cu terenurile noastre. Proiectele viitoare pe care vi le-am prezentat sunt la o valoare de un miliard și jumătate de euro, valoare de dezvoltare, sunt proiecte fezabile, suntem în fază de autorizare sau avem deja autorizația. Acestea se transformă în peste 2.600 de unități, care sunt autorizate, din care 980 sunt deja în fază de construcție.

Ads

La nivelul indicatorilor noștri principali, care sunt piloni în deciziile noastre de business, nu depășim 40% datorii la active, azi suntem chiar sub 30%, deci suntem foarte conservatori și atenți din acest punct de vedere. Pe durata proiectelor, datorie netă la EBITDA avem un maxim de 3,5 și nu-l depășim, VTL-urile la proiecte maximum 65%, suntem undeva la 50-52% astăzi, și marja brută pe fiecare proiect trebuie să fie minim 30%, pe Q3 am raportat 31% într-un an foarte dificil. Tot ce e exces de numeral și finanțare sunt pentru investit, iar surplusul de cash va fi distribuit la dividende”, a adăugat Tinu Sebeșanu.

Tinu Sebeșanu a răspuns de asemenea la trei întrebări suplimentare privind realizările companiei, dar și provocările care se văd la orizont, în 2024.

Cum vi se pare formatul Quarterly Report?

Tinu Sebeșanu: Mi se pare foarte eficient și cred că avem nevoie de eficiență acum. Cred că îmbrățișăm cu toții acest format și la mai mare.

Care este principala realizare a companiei dumneavoastră în anul 2023?

Ads

Tinu Sebeșanu: În primul rând că am trecut peste anul 2023, a fost un an dificil, mai ales în București, un an cu multe necunoscute. Cred că Impact a trecut cu bine, ne-am adaptat, și în mai bine de 30 de ani de activitate am dat dovadă de reziliență și adaptabilitate și cred că asta ne-a caracterizat și în acest an.

Care este provocarea numărul 1 pentru anul 2024?

Tinu Sebeșanu: Provocarea cred că este aceeași pentru tot mediul de afaceri, această impredictibilitate. Noi, dezvoltând comunități foarte mari, pe termene medii și lungi, trebuie să avem o predictibilitate minimă având în vedere nivelul de investiții pe care le facem și cred că asta va fi o provocare și pentru anul viitor.

(Momentul Impact poate fi urmărit între 53:46 și 1:02:10)

...citeste mai departe despre "Tinu Sebeșanu (Impact) la Quarterly Report: ”Am dat dovadă de reziliență, 32 de ani pe piață, din 1996 suntem la Bursă”" pe Ziare.com

Ads