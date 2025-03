Simona Cruțu (OMV Petrom) la Quarterly Report: „Dividendul aproape s-a triplat față de cel de acum 9 ani”

Simona Cruțu, manager departament relația cu investitorii la OMV Petrom, a fost prezentă la cea de-a șaptea ediție a Quarterly Report, evenimentul #1 pentru companiile listate la Bursa de Valori București, organizat de Ziare.com, alături de partenerul principal TradeVille, care a avut loc luni, 3 martie, la ONE Tower.

Cruțu a prezentat progresul întreprinderii în a implementa strategia multianuală a OMV Petrom. Responsabila pentru relația cu investitorii a punctat că anul trecut se remarcă prin rezultatele obținute și subliniază că proiectul Neptun Deep, de extragere a gazelor din Marea Neagră împreună cu compania de stat Romgaz SA, este în grafic.

„Ca orice prezentare de a noastră, începem cu o declinare a răspunderii, care ne acoperă, ca să zic așa, din prisma perspectivelor pe care le furnizăm în prezentare. Scurta mea prezentare se concentrează pe câteva mesaje. Primul se referă la felul în care am implementat strategia, apoi o să trecem foarte repede și prin rezultatele pe 2024, vom vorbi puțin despre investiții, despre dividende și principalele idei cu care aș vrea să rămâneți în această seară. Anul trecut, din punct de vedere a strategie, a rămas și rămâne unul remarcabil.

Pentru cei care nu știu, în decembrie 2021 am anunțat strategia până în 2030. Anul trecut, în iunie, am avut un Capital Markets Day prin care am actualizat anumite ținte; pe direcția strategică de dezvoltarea gazelor în regiunea Mării Negre, în proiectul principal Neptun Deep, ce aș vrea să rețineți este că suntem în buget, suntem în plan. Ne așteptăm în continuare să începem forajul primelor sonde anul acesta și primul gaz natural să îl producem în 2027, cred că acesta este cel mai important aspect”, a spus Cruțu.

În 2024, OMV Petrom a început realizarea platformei pentru extragerea gazelor în largul mării și a stației de măsurare pentru combustibilul fosil. Întreprinderea a început deja să încheie contracte pentur o parte din producție.

„Ce am reușit să facem anul trecut? Am început fabricarea platformei care va produce efectiv. Diferite componente ale sale sunt produse în Italia și în Indonesia. Am început construcția Natural Gas Metering Station îi spunem noi; este stația care va măsura gazele după ce le aducem din offshore de țărm, este cea prin care măsurăm efectiv câte gaze am produs. Ca în orice proiect de o asemenea scală și într-un asemenea moment de dezvoltare, am am început deja să comercializăm o parte foarte mică din gazele pe care le vom produce în 2027.

În ceea ce privește energia verde, în 2021 ne planificam să avem un portofoliu de 1 gigawatt de energie regenerabilă, solară în special, dar ne uitam și la eolian. Anul trecut, în iunie, am venit și am crescut această ambiție la 2,5 GW, din care deja avem un portofoliu de 2,4 GW. Cam 1G@ este eolian, pe care am reușit să îl construim prin diverse tranzacții pe care le-am făcut, deci prin fuziuni și achiziții, deci anorganic, sau prin proiecte proprii pe care le dezvoltăm”, a spus reprezentanta companiei.

Pe un alt palier, OMV Petrom are o investiție de aproape 4 miliarde de lei în combustibili alternativi.

„În ceea ce privește biocombustibilii și electromobilitatea, cum le spunem noi, tot anul trecut am luat decizia finală de investiții pentru o unitate pe care o vom construi în rafinăria Petrobrazi, în care vom produce biocombustibili, în sensul că vom produce biojet și biodiesel. Este o investiție de 750 de milioane de euro, care de asemenea merge conform planului”, a mai spus Cruțu în timpul prezentării pe scenă.

Rezultate și investiții

Cruțu a subliniat că OMV Petrom are multiple proiecte, dar un aspect esențial îl reprezintă câștigurile obținute de acționari.

„Anul trecut am distribuit 4,4 miliarde de lei, pe care trebuie să-i pui într-un termen relativ, ca să vezi dacă e bine sau e rău. Randamentul total anul trecut din dividende a fost de peste 12%. Dacă ne uităm și cât s-a apreciat prețul acțiunii – și mulțumim pentru încredere – sărim deja de 35% randament total. Încă o dată, mulțumim pentru încrederea pe care ne-o acordați.

Foarte pe scurt, 2024: când ne uităm la rezultatele unei companii, evident că mai întâi ne uităm la cadrul în care au operat, apoi ce-a făcut în zona operațională și după aceea tragem linii și vedem ce-a rezultat. Din perspectiva mediului în care am operat, prețurile la principalele noastre mărfuri, au fost mai scăzute, inclusiv marjele de rafinare, iar din perspectiva cadrului de reglementare și fiscal, de asemenea și aici am văzut niște modificări care ne-au impactat negativ”, a spus managerul pentru relația cu investitorii.

Reprezentanta OMV Petrom a oferite detalii și pe partea operațională. Compania a redus declinul zăcămintelor și a obținut rezultate peste cele din anul anterior pe parte de post-producție.

„În ceea ce privește activitatea operațională - cine ne-a urmărit, știe -, noi operăm niște zăcăminte foarte mature, care au un declin natural semnificativ peste 10%. Noi investim an de an în ceea ce numim reparații capitale: forăm sonde noi, ca să încercăm să mai reducem acest declin natural. Ne bucurăm și ne-am bucurat să vedem că am reușit performanța de a reduce acest declin natural sub 4%. Este o performanță pentru noi și suntem mândri de ea.

În ceea ce privește activele din downstream, cum numim noi, adică rafineria Petrobrazi și centrala electrică pe gaze de la Brazi, și ele au operat foarte bine - e drept, mult mai bine de la an la an. adică față de 2023, că atunci am avut niște opriri planificate. Adunate toate, ajungem la un profit operațional care este într-adevăr în scădere, neputând compensa activitatea operațională de plin impactul negativ din mediul în care am operat, cu un profit net mai mult sau mai puțin la același nivel”, spune Cruțu.

În ultima perioadă, investițiile companiei au ajuns la un nivel record. Pentru 2025, creșterea este prognozată la un sfert.

„În ceea ce privește investițiile, am spus în 2021 că ne planificăm să investim aproximativ 11 miliarde de euro între 2022 și 2030. Este un plan foarte ambițios, uitându-ne în jur, dar credem că ne poziționează ca unul dintre cei mai mari investitori, cel puțin în energie, din România. Dacă calculăm o medie anuală a investițiilor în perioada 2024-2026, o să vedem că este cea mai mare din istoria companiei. Deci, suntem cu adevărat într-o perioadă de vârf investițional.

Bineînțeles, proiectul Neptun preia o parte bună din aceste investiții. Am investit anul trecut, investițiile cresc anul acesta Pe lângă acest proiect, anul acesta vom investi și în capacitatea de producție de la Petrobrazi, pentru SAF și HVO, și în zona de regenerabile. În 2024, investițiile au crescut cu 52%, iar anul acesta le creștem cu 25%, acestea sunt planurile noastre.

Ce este important de reținut întotdeauna, nu doar în sectorul de țiței și gaze, dar în special aici, unde avem investiții pe termen lung, este nevoie de un cadru fiscal și de reglementare stabil, predictibil și competitiv. Nu o să obosim să repetăm acest mesaj, în special ținând cont nu doar de investițiile majore pe care le face Petrom, ci de investițiile care sunt necesare și care se fac în sectorul energetic în România”, a mai spus Cruțu.

Politica de dividende

Legat de câștigurile acționarilor, randamentul dividendelor distribuite în ultimii ani de companie gravitează în jurul a 10%.

„La dividend te poți uita din foarte multe unghiuri; te uiți la el în valoare absolută, iar după aceea îl compari bineînțeles cu prețul de închidere al anului anterior și ai un randament al dividendului. Am analizat și randamentul dividendului pe care l-am distribuit în ultimii 9 ani este în medie 10%. Apoi, ne-am uitat în valoare absolută și l-am comparat cu cel de acum 9 ani – aproape s-a triplat.

Mesajul nostru aici este că ne respectăm politica de dividende pe care am anunțat-o, care are câteva componente. Am spus că vrem să creștem dividendul de bază în fiecare an cu între 5 și 10%, de la an la an. În primii trei ani de strategie am crescut cu maximul, 10% în fiecare an. Anul acesta, în februarie, când am anunțat rezultatele pe 2024, am anunțat o creștere de 7,5% pentru dividendul de bază. De asemenea, se va lua o decizie în ceea ce privește distribuirea unui dividend special la jumătatea anului.

Putem să discutăm și despre randamentul total; sunt multe statistici pe care le facem, dar noi v-am dat principalele elemente și vă lăsăm pe dumneavoastră să ajungeți la concluzia la care am ajuns și noi, că suntem competitivi”, transmite Cruțu.

Mesajul către investitori și potențiali acționari

OMV Petrom își propune să continue creșterea operațiunilor.

„În final, cu ce mi-aș dori să rămâneți? Suntem o companie integrată, o companie care se concentrează pe creșterea profiturilor, pe creșterea fluxurilor de numerar. Cu o disciplină financiară extraordinară, care ne-a asigurat în timp sustenabilitatea afacerii, vrem să creștem valoarea companiei. Și din această creștere de valoare, bineînțeles că vrem să ne facem și acționarii fericiți. Cum putem să creștem valoarea companiei? Dezvoltând proiecte. Ne asigurăm că aceste proiecte au o rată de rentabilitate de cel puțin 10%, inclusiv la proiectele cu amprentă redusă sau zero de carbon.

Ne dorim să creștem energia pe care o producem, ne dorim să creștem dividendele pe care le distribuim și valoarea companiei”, a spus în încheiere Simona Cruțu.

Prezentarea managerului pentru relația cu investitorii la OMV Petrom poate fi urmărită mai jos, începând cu ora 01:41:00 din înregistrare.

Cea de-a șaptea ediție a Quarterly Report, evenimentul #1 pentru companii la BVB, organizat de Ziare.com, alături de partenerul principal TradeVille, a avut loc luni, 3 martie, la ONE Tower.

