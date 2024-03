Alexandru Chiriță (Electrica) la Quarterly Report 3: ”E un moment foarte bun de a investi în companie”

Alexandru Chiriță, CEO Electrica, la Quarterly Report FOTO Ziare.com

Alexandru Chiriță, CEO Electrica, a participat la cea de-a treia ediție a Quarterly Report, din 6 martie, eveniment marca Ziare.com, alături de partenerul principal TradeVille, unde a vorbit despre rezultatele extraordinare ale companiei, dar a dat și vestea că Electrica va fi inclusă în indicii FTSE Russell începând cu anul 2024.

Alexandru Chiriță a trecut în revistă cele mai importante cifre înregistrate de Electrica, cel mai mare furnizor pe locuri de cosum din România.

”O să trec în revistă ce înseamnă Electrica, ceea ce presupun că mulți dintre dumneavoastră cunoașteți. Suntem cel mai mare furnizor pe locuri de consum din România, avem peste 3,5 milioane de locuri de consum pe care le deservim, cu o cotă de piață foarte importantă, de 16,61% și cu o energie furnizată în retail anul trecut de 7,8TW. În grupul Electrica se află și compania de distribuție, cea mai mare companie de distribuție din România, care acoperă 40% din teritoriul României în 18 județe. Este zona reliefată cu albastru, unde deservim 3,93 de milioane de clienți.

Observăm că nivelul veniturilor a rămas relativ același față de anul trecut, dar avem un rezultat pozitiv în EBITDA și, mai ales, ceea ce este foarte relevant pentru acționarii și investitorii noștri, un profit net în creștere față de anul anterior, cu un nivel al investițiilor foarte crescut”, a spus CEO-ul Electrica pe scena evenimentului #1 pentru companii la BVB.

10 ani de la listarea Electrica

În 2024 se împlinesc 10 ani de la listarea Electrica la BVB, un adevărat succes la momentul respectiv.

”Ceea ce este important pentru noi este că în 2024 facem 10 ani de la listare. A fost cea mai de succes listare pe Bursa de Valori București acum 10 ani. Am deținut numărul 1 până anul acesta, când ne-am bucurat că o altă companie de energie s-a listat cu și mai mare succes și a ajutat sectorul de energie să crească.

Putem să observăm că Electrica Furnizare, companie din grup, deține 16,61% din cota de piață totală, fiind surclasată doar de PPC, acum fostă Enel, care de fapt are două companii separate: PPC Energie Muntenia și PPC Energie, putând astfel să apreciem că avem cea mai mare cotă de piață pe segment”, a mai spus Alexandru Chiriță.

Includerea în indicii FTSE Russell

CEO-ul Electrica a anunțat de asemenea că, începând cu 2024, compania va fi inclusă în indicii FTSE Russell. În plus, a vorbit și despre strategia de viitor privind investițiile, o altă preocupare importantă pentru Electrica fiind eficiența energetică.

”Ne concentrăm foarte mult și vreau să subliniez în această seară că în urma eforturilor pe care le-am depus ca echipă, începând de anul acesta, vom fi incluși în indicii FTSE Russell, asigurând în acest fel o lichiditate mult mai solidă pentru companie și arătăm că, în ceea ce privește grupul Electrica, privim către viitor.

Pentru noi, este foarte important în acest moment că progresul, de aici, este destul de clar. Am demonstrat că în ultimii ani am depășit cu bine această perioadă de criză pentru tot sectorul de energie. Am demonstrat stabilitate și, mai ales, un grad de reziliență destul de ridicat, iar acum putem să privim în viitor.

Acest viitor este reprezentat în primul rând de investiții, pe care ni le-am asumat prin aprobarea unei noi strategii în decembrie, prin dezvoltarea suplimentară a ceea ce avea deja grupul ca obiectiv, respectiv partea de producție. În zona de producție de energie electrică ne-am asumat un target minimal de 1GW până în 2030, dar fără să facem rabat de la alte aspecte foarte importante, cum ar fi diversificarea surselor de energie regenerabilă.

Bineînțeles că ne preocupă foarte mult și eficiența energetică, unul din elementele principale fiind rețelele de distribuție față de care avem alte investiții prin rețele inteligente. Și aici menționez contoarele inteligente ca fiind unul dintre obiectivele noastre principale, pentru a ajunge acolo unde rețelele din România au nevoie de aceste investiții.

Nu facem rabat nici de la implementarea pe scară largă a ESG și în acest segment depunem un efort pentru a fi în linie cu toate reglementările în vigoare.

Digitalizare și inovare: aici este foarte important să precizăm că vrem să aducem în tot segmentul pe care îl reprezentăm noile tehnologii de inteligență artificială, deoarece beneficiile pe care le pot aduce sunt foarte mari. Iar în final toate aceste beneficii se vor revedea de fapt în factura dumneavoastră, care, în final, înseamnă un rezultat pozitiv, un consum de energie mai eficient, un tarif și o pierdere a energiei mai reduse”, a mai spus Alexandru Chiriță.

Un moment bun de a investi în Electrica

Alexandru Chiriță a punctat și faptul că Electrica a reușit, în anul 2023, să se ridice deasupra BET-TR-ului, fiind o altă dovadă că este un moment bun pentru a investi în companie.

”Un aspect foarte important, având în vedere că suntem într-un cadru legat de Bursă, este că anul trecut Electrica a reușit să se ridice deasupra BET-TR-ului, lucru pe care-l face și în prezent și, dacă greșesc, în ultima săptămână am reușit să fim cea mai importantă companie în BET-TR, ceea ce înseamnă că este un moment foarte bun de a investi în Electrica, este o companie stabilă și puteți să vă alăturați altor acționari reprezentativi în piață. Avem investitori instituționali, precum și statul român, bineînțeles, nu putem să îl omitem – cu 49% aproximativ, însă depunem toate eforturile pentru a fi o companie nouă, modernă și care face față tuturor provocărilor din piața de energie”, mai spus CEO-ul Electrica pe scena conferinței.

(Momentul Electrica poate fi urmărit între 3:34:18 și 3:48:47)

