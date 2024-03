Vladimir Ghiță (Fort) la Quarterly Report 3: ”Ne dorim să listăm compania la BVB”

Vladimir Ghiță, CEO Fort, a participat la cea de-a treia ediție a Quarterly Report, din 6 martie, eveniment marca Ziare.com, alături de partenerul principal TradeVille, unde a vorbit despre rezultatele foarte bune din anul 2023, dar și despre un eveniment important, listarea pe piața AeRO.

Vladimir Ghiță a vorbit și despre cele două linii noi de business urmărite în 2023, Security Operation Center și Managed Security Services.

”Sunt Vladimir Ghiță, CEO-ul companiei Fort, care se ocupă cu servicii de securitate cibernetică. Practic, suntem cei care încercăm să prevenim amenințările cibernetice și ajutăm companiile să fie mai sigure din punct de vedere operațional.

În luna decembrie a anului 2023 am desfășurat un plasament privat în vederea pe piața AeRO și le mulțumesc din nou pe această cale persoanelor care ne-au creditat cu încredere și care au achiziționat acțiuni în cadrul plasamentului privat. Am atras 1,67 milioane de lei și este un rezultat extrem de mulțumitor pentru noi. Avem, în 2023, două linii noi de business: Security Operation Center și Managed Security Services. Sunt niște concepte oarecum pompoase, dar în principiu ele vin să ne ajute să generăm un revenue mai mare pentru perioada următoare și se referă la modalitatea prin care noi reușim să securizăm infrastructurile clienților noștri prin comparație cu serviciile tipice, în care avem legătură cu infrastructura clienților, dar doar sporadic. Aceste două servicii ne așteptăm să ne creeze venituri recurente și să ne ajute să ne dezvoltăm în continuare.

Am avut cu 68% mai multe oferte în 2022, o rată de conversie de 54%. Am încheiat foarte multe parteneriate cu companii din Slovenia, Marea Britanie, Singapore, Japonia, încercăm să ne extindem internațional și asta ne ocupă foarte mult timp. De asemenea, am desfășurat 85 de proiecte de testare a securității, cu 20% mai mult decât în 2022”, a spus CEO-ul Fort, pe scena Quarterly Report - evenimentul #1 pentru companii la BVB.

”Ne dorim să ajungem să listăm compania la BVB”

Vladimir Ghiță a punctat de asemenea că 2024 vine cu un moment important, și anume listarea companiei la BVB.

”Pentru 2023, noi estimam un profit net de 1,74 milioane de lei. Din fericire, am reușit să ajungem la finalul anului cu 2 milioane 285 de mii de lei, mare parte din acest rezultat se datorează colegilor mei și le mulțumesc pe această cale pentru faptul că reușim în fiecare zi să aducem un plus valoare clienților și asta se vede și în cifre. Cifra de afaceri pe care am avut-o în 2023 este cu aproximativ 10% mai mare decât anul trecut, deci și din punct de vedere al acestui indicator stăm bine și sperăm că 2024 va fi un an și mai bun. Cu privire la viitor. La sfârșitul lui martie, începutul lui aprilie, ne dorim să ajungem să listăm compania la BVB, continuăm investițiile în vânzări, marketing și zona de operațional. Ne dorim evident să fim profitabili.

Cash flow-ul nostru este în continuare pozitiv și probabil că în perioada imediat următoare nu simțim neapărat nevoia de finanțare, dar listarea pe piața AeRO ne permite totuși să finanțăm anumite aspecte operaționale dacă va fi nevoie. Considerăm că nevoia de servicii pe care le furnizăm va fi din ce în ce mai mare. Există două reglementări, NIS2 și DORA, care există la nivel european, și care credem că ne vor ajuta să ne dezvoltăm. Security Operation Center este un serviciu pe care mizăm foarte mult anul acesta. Estimarea este că în 2022 piața a fost de 5,8 milioane de dolari și se estimează o creștere de 11% pentru perioada 2023-2032. Mizăm pe manage security services, noua noastră linie de business care a avut un an 2023 destul de bun și credem că în 2024 vom reuși să depășim performanțele anului precedent”, a mai spus Vladimir Ghiță la Quarterly Report.

