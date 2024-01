Vladimir Ghiță (Fort) la Quarterly Report: ”În 2 săptămâni am atras un capital de 1,67 milioane de lei”

Vladimir Ghiță, CEO Fort, a vorbit în cadrul celei de-a doua ediții a Quarterly Report - evenimentul #1 pentru companii la BVB, despre rezultatele companiei, despre planurile privind listarea la Bursa de Valori București, dar a atins și subiecte precum strategia de dezvoltare a companiei și importanța resursei umane.

Vladimir Ghiță a punctat că Fort a reușit să atragă un capital de 1,67 milioane de lei în doar două săptămâni.

”Am avut ocazia și privilegiul ca în ultima perioadă să conduc echipa care a reușit să pună pe picioare și să realizeze un plasament privat din partea noilor noștri acționari. În două săptămâni am reușit să atragem un capital de 1,67 milioane de lei. Noi am vrut să avem o confirmare din partea pieței că avem de-a face cu o companie robustă, care poate să crească, care are perspective foarte bune pentru perioada imediat următoare și care va reuși să confirme niște rezultate financiare bune pe termen mediu și lung. Nu ne-am dorit neapărat să atragem o sumă foarte mare de bani, din acest motiv nici plasamentul nu este unul foarte ridicat, dar am convingerea că odată cu anul 2024, când vom realiza și listarea noastră la Bursa de Valori București, sperăm până la finalul primului trimestru, o să reușim să accesăm mai bine zona de investiții și să atragem și mai mult capital când va fi cazul. Probabil că atragerea de capital prin intermediul bursei este apanajul unor companii mai mici, însă odată cu trecerea timpului și Fort va avea ocazia să devină o companie mai mare, la fel ca și grupul din care facem parte, Bittnet”, a spus CEO-ul Fort la Quarterly Report.

Ads

Vladimir Ghiță a trecut în revistă și rezultatele financiare, menționând o finanțare importantă din fonduri europene.

”Referitor la rezultatele noastre la primele nouă luni din 2023, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022, Fort a avut ocazia în anul 2022 să atragă o finanțare bazată pe fonduri europene prin intermediul căruia dezvoltă un produs propriu, care va automatiza o parte din procesul de daune din zona de asigurări. Acest proiect este finanțat în proporție de 80% din fonduri europene, Fort trebuie să co-finanțeze proiectul cu restul de 20%. În principiu avem un impact de aproximativ 2,42 de milioane de lei din punct de vedere al marjei brute. Profitul operațional este impactat negativ cu aproximativ 600.000 de lei la nouă luni. Avem creșteri destul de mari atât pe zona de prestări de servicii, din punct de vedere al veniturilor, cât și pe vânzarea de mărfuri. Deci 2023 a fost un an bun pentru Fort, credem că 2024, deși probabil va avea o serie de provocări, va fi și mai bun, și aceasta este dorința cu care mergem mai departe, respectiv să oferim o profitabilitate mai bună pentru acționarii noștri”, a mai spus Vladimir Ghiță.

Ads

Strategia Fort și extinderea pe plan extern

Strategia Fort s-a axat în 2023, și va continua să o facă și în viitor, pe extinderea internațională, având deja colaborări externe.

”Avem și o strategie, ne-am gândit cum am putea să facem aceste lucruri în perioada imediat următoare. În 2023 am demarat un proces de regândire a serviciilor pe care le oferim pentru piață, pentru cine nu știe, noi ne axăm foarte mult pe oferirea de servicii de securitate cibernetică și încercăm în mod activ să transformăm aceste servicii din interacțiuni care se petrec o singură dată cu clienții în servicii recurente astfel încât să putem asigura o predictibilitate foarte bună a veniturilor și să interacționăm cu clienții cât mai mult. Lucrăm activ la extinderea internațională și încercăm să livrăm cât mai multe proiecte de succes în afara României. Deja avem colaborări în țări europene cum ar fi Slovenia, dar și în zone din Asia Pacific, avem o colaborare cu o companie din Singapore cu care încercăm să încheiem un parteneriat pentru anul 2024 în care să livrăm servicii specifice de securitate cibernetică. Chiar și în Japonia am ajuns, deci în 2024 și 2025 discuțiile cu partenerii internaționali vor fi din ce în ce mai frecvente și am încredere că vom avea rezultate din ce în ce mai bune”, a povestit Vladimir Ghiță.

Ads

Un alt proiect important menționat este cel bazat pe inteligența artificială, dar se pune accent și pe zona de marketing.

”Pe baza proiectului pe care l-am desfășurat cu inteligența artificială, ne dorim ca anul viitor să începem alt proiect care să ofere niște funcționalități de automatizare a proceselor care au loc în zona de securitate cibernetică. Credem că acest plan va funcționa pentru că lucrăm foarte mult în zona de marketing și de vânzări. Avem o dorință de a identificare talente care să ajute procesele de marketing și de vânzări din companie și aceste lucruri de văd deja, avem deja premisele unui an foarte bun din punct de vedere al vânzărilor.

Ne bazăm pe o recuperare rapidă a cheltuielilor, adică nu avem dorința de a cheltui foarte mulți bani pe care să-i recuperăm într-un an, un an și jumătate, în principiu încercăm să maximizăm profitul și să ne asigurăm că recuperăm cheltuielile într-un interval foarte scurt de timp, și, după cum spuneam, lucrăm activ în zona de promovare. Parteneriatele încheiate și viitoarele parteneriate pe care încercăm să le identificăm în afara României cred că vor aduce rezultate. Zona de marketing extern a început pentru Fort în martie 2023 și deja am reușit să încheiem o serie de contracte în Slovenia, mai avem discuții și în Olanda și toate acestea s-au întâmplat cu un impact destul de mic din punct de vedere al cheltuielilor și asta va fi direcția noastră și în viitor”, a mai spus CEO-ul Fort.

Ads

Resursa umană, dificil de identificat în sectorul IT

Vladimir Ghiță a vorbit și despre importanța de care se bucură domeniul în care activează compania, securitatea cibernetică, dar și despre importanța resursei umane, care este dificil de găsit pe acest segment.

”În zona de securitate cibernetică creșterile sunt foarte mari pe bursa din afară. Fort, în momentul e față, are o cifră de afaceri bazată în proporție de 80% pe serviciile pe care Fort le realizează fără a beneficia neapărat de soluțiile producătorilor de renume din domeniu, cum ar fi Microsoft. Pentru anul următor ne-am propus să investim în procese care să ne permită să livrăm servicii care să aibă o componentă mai mare și din punct de vedere al soluțiilor pe care le-am menționat și dacă facem acest lucru putem să asigurăm o creștere destul de bună în 2024, 2025 și 2026 pentru companie. Securitatea cibernetică e un domeniu foarte la modă și cred că putem să accesăm destul de bine piața, mai ales că doar prin resursele noastre interne am reușit să ajungem până aici, dacă adăugăm puterea de marketing a unor aplicații și soluții, cred că putem să avem un succes suficient de bun.

Ads

Le mulțumesc colegilor că am avut tăria să ajungem până unde am ajuns. Fără ei cu siguranță nu am fi putut să ajungem atât de departe într-un interval relativ scurt de timp. Este greu, resursa umană în tot ce înseamnă IT, dar cu precădere în securitate cibernetică, este foarte greu de identificat, destul de dificil de fidelizat și modul în care noi am reușit până acum să atragem talente este efectiv dorința noastră de a crea ceva mai bun și crearea în cadrul echipei a unor fraternizări, practic noi ne considerăm o familie deși am ajuns la o echipă de aproximativ 40 de persoane. Încercăm să creăm o coeziune, să păstrăm coeziunea cu care am început când am creat compania în 2015 și asta cred că se va întâmpla și în viitor pentru că fără colegi nu reușim să facem mare lucru”, a concluzionat Vladimir Ghiță.

(Momentul Fort poate fi urmărit între 2:32:05 și 2:43:26)

...citeste mai departe despre "Vladimir Ghiță (Fort) la Quarterly Report: ”În 2 săptămâni am atras un capital de 1,67 milioane de lei”" pe Ziare.com

Ads