Alexandru Stânean (TeraPlast) la Quarterly Report 3: ”Am reușit să ne extindem amprenta geografică practic în toată Europa”

Alexandru Stânean, CEO TeraPlast, a participat la cea de-a treia ediție a Quarterly Report, din 6 martie, eveniment marca Ziare.com, alături de partenerul principal TradeVille, unde a vorbit despre strategia axată pe creștere a companiei, dar și despre două tranzacții importante pentru extinderea TeraPlast.

Alexandru Stânean a punctat că grupul TeraPlast face performanță de peste 125 de ani, fiind unul dintre puținele grupuri industriale listate la Bursa de Valori București.

”Mă bucur să fiu din nou alături de dvs aici. Aș vrea să punctez: grupul TeraPlast este un grup care rezistă, crește și face performanță de peste 125 de ani, bazându-se pe tradiția lungă industrială pe care o are. Din păcate suntem unul dintre puținele grupuri industriale listate la Bursa de Valori București. Unul dintre puținele grupuri industriale din România. Mi-ar plăcea să fie mai multe, dar încercăm să ne folosim această experiență și determinare pentru a ne dezvolta. Aplicând strategia noastră, concentrându-ne pe creștere, pe viitor, timp de mai mulți ani, mai mult decât mi-aș fi dorit, am promis că vom face fuziuni și achiziții. Ei bine, așa s-a întâmplat. Am făcut două, la sfârșitul anului 2023, începutul lui 2024, care au transformat din nou TeraPlast în ceea ce a fost până în 2020 - una dintre puținele companii multinaționale românești”, a spus CEO-ul TeraPlast pe scena Quarterly Report - evenimentul #1 pentru companii la BVB.

TeraPlast își extinde amprenta geografică în toată Europa

Ads

TeraPlast a închis deja tranzacția cu Palplast și urmează închiderea tranzacției cu grupul Freiler. CEO-ul TeraPlast anunță astfel o extindere în toată Europa.

”Am reușit să ne extindem amprenta geografică practic în toată Europa prin exporturi și începând de anul acesta și prin unități de producție, după ce vom efectua closingul tranzacției cu grupul Freiler, vom fi prezenți cu fabrici în Republica Moldova, România, Ungaria, cu firmă în trading în Ungaria, Austria și nu ne oprim aici. Încercăm să creăm un campion industrial, românesc, care să rivalizeze cu concurenții noștri din Europa de Vest.

Cele trei noi companii care se alătură grupului TeraPlast din acest an, tranzacția cu Palplast fiind deja închisă, urmează închiderea tranzacției cu grupul Freiler, vor contribui la obiectivele noastre de creștere”, a mai spus Alexandru Stânean.

Perspectivele de creștere arată foarte bine pentru companie în 2024, arată Alexandru Stânean, oferind mai multe detalii despre cele două tranzacții menționate.

Ads

”Nu am renunțat să ne propunem să creștem cu două cifre, chiar dacă ultimii ani au fost sub așteptările noastre, însă avem un context cu totul deosebit. Începând din 2024, respectiv din circa 30% creștere pe care am bugetat-o, jumătate vine din consolidarea noilor businessuri în grup. Firma din Republica Moldova, care din toate punctele de vedere astăzi este un business foarte mic, ca ordin de mărime, cifra de afaceri a Palplast Moldova este egală cu vânzările lui TeraPlast într-o săptămână, însă e o puternică bază de creștere atât pentru piața din Republica Moldova, care începând de anul acesta, are statutul de țară candidată la aderare, vor începe să vină fondurile pre-aderare către ei, iar ratele lor de conectare la utilități sunt chiar sub cele din România. E prima țară pe care o cunosc care e în situația asta. Plus, e o platformă de export către Ucraina în momentul în care piața din Ucraina va deveni activă.

Tranzacția cu Familia UHL prin care am cumpărat grupul Wolfgang Freiler ne deschide poarta către piețele din imediata noastră apropiere - Ungaria, Cehia, Slovacia, Austria, Balcanii de Vest, cu producție locală, astfel încât costul de transport să nu mai reprezinte impedimentul din prezent. Aici nu mai discutăm de un business mic, ci de unul care are vânzări de 30 de milioane de euro, un business cu care avem foarte multe sinergii, care, începând de anul viitor. Ne mai bazăm pe încă două lucruri pentru acest an, pe un trend pozitiv al lucrărilor de infrastructură generate de anul electoral și pe fabrica de folii stretch, brandul Opal, care a fost operaționalizată la finalul anului trecut, cu care contribuim la unul dintre obiectivele noastre, respectiv să substituim importurile cu produse fabricate în România și care ne vor ajuta să ne atingem creșterile bugetate”, a mai spus Alexandru Stânean.

(Momentul integral TeraPlast poate fi urmărit între 43:48 - 54:10)

...citeste mai departe despre "Alexandru Stânean (TeraPlast) la Quarterly Report 3: ”Am reușit să ne extindem amprenta geografică practic în toată Europa”" pe Ziare.com

Ads