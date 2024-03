Remus Dănilă (BVB) la Quarterly Report 3: ”Ne dorim ca investitorii să facă profit”

Remus Dănilă, Head of Business Development la Bursa de Valori București (BVB), a participat la cea de-a treia ediție a Quarterly Report, din 6 martie, eveniment marca Ziare.com, alături de partenerul principal TradeVille, unde a vorbit despre rezultatele bune înregistrate de BVB în primele două luni din 2024, punctând că semnalele din piață sunt bune și că există în continuare un interes crescut în rândul investitorilor.

Remus Dănilă a reamintit că anul 2023 a fost unul foarte bun pentru BVB, cu un număr record de investitori, dar și că se lucrează intens la strategia de dezvoltare a pieței de capital inclusiv la nivelul BVB.

”Despre evoluția pieței și a BVB în particular, nu mai e niciun secret că anul trecut a fost un an excepțional – (n.r. IPO-ul) Hidroelectrica, volume record, număr record de investitori, nu am să insist să ne lăudăm prea mult cu rezultatele de anul trecut. Bineînțeles toate aceste recorduri la nivel de piață și de volume s-au translatat și în rezultatele foarte bune ale BVB la final de an.

Cred că poate este mai interesant să auziți un pic despre ce se întâmplă la început de an și care sunt direcțiile noastre în acest moment. Ca eforturi generale și unde vedem dezvoltări importante – și poate mai puțin vizibile și cu impact mai mic pe termen scurt, dar foarte relevant pe termen lung –, vedem un interes ridicat pe tot ce înseamnă „updatarea” legislației pieței de capital, ajustarea regulamentelor. Există foarte multe inițiative pornind de la strategia de dezvoltare a pieței de capital, la care se muncește foarte mult, inclusiv la nivelul BVB. La ASF sunt proiecte foarte importante care sperăm să ajute sau să dea un boost pieței și să faciliteze finanțările pe termen lung, pentru că foarte mulți antreprenori s-au finanțat în ultimii ani prin Bursa de Valori București, dar există în continuare inconveniente în ceea ce privește majorările de capital pe perioade relativ lungi pentru a atrage capital”, a declarat Remus Dănilă pe scena Quarterly Report, evenimentul #1 pentru companii la BVB.

Acesta a punctat și că un segment important revine, piața obligațiunilor municipale: ”Pe partea pozitivă, piața obligațiunilor municipale este un segment foarte important și care revine la piață. Am văzut lista obligațiunilor Consiliului Județean Cluj, săptămâna aceasta a avut loc listarea obligațiunilor verzi ale Municipiului Reșița, segment pe care vedem interes și credem că sunt niște produse care pot fi foarte atractive pentru investitori”.

Volume de 5 miliarde de lei în primele două luni din 2024

Remus Dănilă a dezvăluit și că, deși BVB este încă sub nivelul dorit de MSCI, fiind vorba de probleme care țin mai degrabă de detalii tehnice. Pe de altă parte, primele două luni din 2024 au adus rezultate foarte bune.

”Un alt motiv pentru care poate nivelul nostru de entuziasm nu este la fel de ridicat ca acum 3-6 luni ține și de lichiditatea din piață în legătură cu ”upgrade-ul” MSCI de care tot am discutat și vedem pe statisticile noastre că în continuare suntem sub nivelul dorit de MSCI Sunt niște probleme care țin de tehnicalități: sunt patru companii care se încadrează ca dimensiune, dar mediana volumelor zilnice nu este cea dorită. Contextul ține un pic și de structura pieței, de faptul că sunt zile cu volume foarte bune și altele cu volume nesatisfăcătoare și mediana nu este unde ne-am dori. Suntem încrezători dar nu avem certitudinea că vom avea știri bune în iunie.

Legat de volume, am zis că nu sunt bune vizavi de MSCI, în schimb acestea au fost ridicate pentru că vedem un interes în creștere pe companiile mici și mijlocii, deci o lichiditate mult mai bine distribuită. Ca să dau și o indicație, excluzând trimestrul III, cu primele zile ale Hidroelectrica, în trimestrul IV al anului trecut am avut volume totale de 11 miliarde de lei, din care 5 miliarde au fost doar pe acțiuni.

În primele două luni ale acestui an, [au fost înregistrate] volume de aproximativ 5 miliarde de lei, din care aproape 3 miliarde pe acțiuni, deci suntem destul de aproape de volumul trimestrului IV al anului trecut, care a fost unul foarte ridicat. Semnalul este pozitiv că există lichiditate, interes, că există cash în piață și investitorii se uită în continuare spre portofoliul lor și spre investiții la BVB”, a mai spus Remus Dănilă la Quarterly Report.

”Ne dorim ca investitorii să facă profit”

Remus Dănilă a vorbit și despre posibilitatea gamificării BVB, însă a punctat că este mai degrabă o piață care se încadrează în segmentul de value.

”E o întrebare despre care se discută intens și de-a lungul timpului au existat mai multe opinii și abordări. Pentru mult timp și în continuare BVB este o piață care se încadrează mai mult în segmentul de value – este o piață cu un randament al dividendelor ridicate, pe care investitorii au un incentive destul de bun, dacă ne uităm la performanța istorică, să aibă strategii „buy and hold”, pe care noi le-am încurajat și o vom face în continuare, pentru că ne dorim ca investitorii să facă profit. Dacă investitorii fac profit, este bine pentru tot ecosistemul pieței de capital, dar nu ne dorim ca lumea să tranzacționeze, iar brokerii și BVB să ia comisioane fără a ne interesa rezultatul final al portofoliului investitorilor. Cel mai important lucru este ca investitorii să facă profit și să-și găsească strategia optimă.

Gamificarea cred că vine în mare măsură din partea intermediarilor. Dacă ne uităm la piețele dezvoltate, nu cred că New York Stock Exchange a adus gamificarea, ci RobinHood. La fel și la noi: dacă există astfel de inițiative și se încadrează în limitările legale, cred că bursa e deschisă la orice fel de abordări din partea intermediarilor și a rezultatelor pieței. La nivelul BVB, noi ne dorim ca piața să fie sănătoasă și investitorii să găsească strategii bune care să le aducă randamente de care să fie mulțumiți”, a mai spus Remus Dănilă.

(Momentul BVB poate fi văzut în intervalul 25:00 - 33:00)

Remus Dănilă a acordat de asemenea un scurt interviu Ziare.com.

Ziare.com: 2023 a fost un an uriaș pentru BVB. Cum facem să-l depășim în 2024?

Remus Dănilă: E un obiectiv destul de dificil deoarece există o singură Hidroelectrica. Cred că mai degrabă obiectivul nostru este să construim pe acest an, vorbim de o ofertă de aproape două miliarde de euro, e o sumă foarte mare să putem să o depășim în acest an ca și valoare de tranzacționare. Dar important e să construim și să vedem parametri - numărul de investitori, numărul de companii listate, lichiditatea pe piața secundară, pe termen lung, să vedem trenduri pozitive și să construim pe rezultatele din 2023. Să depășim nominal valorile din 2023 e un obiectiv puțin nerealist.

Ziare.com: Credeți că ne-am îndepărtat sau îndepărtat recent de obținerea statutului de piață emergentă din partea MSCI?

Remus Dănilă: Depinde ce înțelegem prin recent. Dacă ne comparăm statusul de acum cu cel de acum un an, în mod evident după listarea Hidroelectrica și ținând cont de volumele foarte bune din a doua jumătate a anului trecut, suntem mai aproape de statusul de piață emergentă. Dacă ne uităm efectiv pe cifrele din ultimele două luni, progresul pare să nu fie suficient cât să ne dea siguranța că vom obține acest status la următoarele evaluări ale MSCI. Deci avem nevoie în continuare de o lichiditate puțin mai bună, mai ales pe cele mai lichide companii care intră în vederea MSCI pentru acest potențial upgrade.

Ziare.com: Cum vă simțiți pentru a treia oară la Quarterly Report?

Remus Dănilă: Este un eveniment cu adevărat deosebit, vedem interes, cred eu, în creștere, dar vedem foarte mulți investitori, foarte mulți emitenți prezenți, lumea e foarte bine pregătită, deci este un eveniment de care suntem mândri că participăm la el și că îl susținem și vă felicităm pentru inițiativă.

