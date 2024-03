Cosmin Samoilă (ONE) la Quarterly Report 3: ”Avem o creștere a vânzărilor din apartamente de 59% pe segmentul comercial”

Cosmin Samoilă, Directorul Financiar al ONE United Properties, la Quarterly Report FOTO Ziare.com

Cosmin Samoilă, Directorul Financiar al ONE United Properties, a participat la cea de-a treia ediție a Quarterly Report, din 6 martie, eveniment marca Ziare.com, alături de partenerul principal TradeVille, unde a vorbit despre rezultatele bune din 2023, asta în contextul în care anul a fost marcat de o scădere a pieței imobiliare atât la nivelul Capitalei, cât și la nivel european.

Cosmin Samoilă a expus atât situația apartamentelor finalizate și livrate către clienți, cât și pe cea a spațiilor comerciale închiriate, în ambele cazuri cifrele fiind impresionante.

”A fost un an foarte bun pentru noi. Pe segmentul comercial, am o creștere a vânzărilor din apartamente de 59%, într-o piață a Bucureștiului și o piață europeană care au fost în scădere. Din punct de vedere al livrărilor, am finalizat 1.430 de apartamente care au fost recepționate și am început să le livrăm clienților finali. Este un volum mai mare, practic, decât cel pe care-l înregistrasem înaintea anului 2023 în toată istoria companiei și vă pot spune, de asemenea, că din aceste apartamente, 95% sunt deja vândute.

Pe parte de birouri, am închiriat 32.400mp de spații comerciale, un contract important fiind semnat cu cel mai mare producător de semiconductori din Germania, Fineo Technologies, pentru o clădire de 20.000mp, pe care urmează să o construim în totalitate și să o închiriem pentru 15 ani”, a spus Cosmin Samoilă la evenimentul #1 pentru companii la BVB.

Active de peste 1 miliard de euro

Directorul financiar al ONE United Properties a punctat că a fost atinsă o bornă importantă, valoarea activelor totale depășind 1 miliard de euro. Mai mult, există creșteri și pe cifra de afaceri, care a depășit pragul de 1,5 miliarde de lei.

”Din principalii indicatori din contul de profit și pierdere, prezentăm o diferență față de 2022 prin achiziția magazinului Bucur-Obor, care a avut loc în 2022 și care este un tip de tranzacție care nu are o repetabilitate periodică. Și incluzând ultima tranzacție, pe cifra de afaceri avem creșteri anul trecut, depășind pragul de 1,5 miliarde de lei, cu venituri din vânzarea de apartamente de peste 1,1 miliarde de lei, iar profitul brut a fost de 524 de milioane de lei.

În ceea ce privește statusul segmentelor rezidențiale și comerciale, pe care activăm, la livrate avem 2.451 de unități în momentul de față, dar deja în construcție sunt încă 4.347 pe care urmează să le livrăm și, în planificare, mai avem încă 4.294 de unități. Pe segmentul comercial, vom finaliza alte clădiri în următorii 2 ani. Având în vedere evoluția produsului intern brut al Bucureștiului, ne focusăm pe zona Capitalei”, a mai spus Cosmin Samoilă.

Cosmin Samoilă a oferit de asemenea date privind vânzările, la rezidențial, vorbind de asemenea despre strategia urmată pentru îndeplinirea obiectivelor.

”Din punct de vedere al vânzărilor, la rezidențial, creșterea valorică a fost în aceeași tendință, cu 274,9 milioane de euro, pe o suprafață de 80.757 mp, cu 53% mai mare decât în 2022. Există o scădere a marjei de profitabilitate relativă față de anul anterior, cauzată de faptul că din acest volum de vânzări, aproximativ 90% a fost făcut în dezvoltări care se află la începutul sau în prima fază a construcției. Pe de o parte, la începutul construcției, prețurile de vânzare sunt un pic mai reduse decât spre final, iar pe de altă parte, avem o metodă de recunoaștere a profitului și a veniturilor, prin care, respectând principiul prudenței, recunoaștem profituri mai mici la începutul construcției și mai mari în momentul în care aceasta se apropie de finalizare. Cu toate acestea, ne menținem strategia și obiectivul ca toate dezvoltările rezidențiale să aibă o marjă relativă de cel puțin 35%”, a mai explicat Cosmin Samoilă.

Principalele dezvoltări ONE, în zona de Nord a Capitalei

Principalele dezvoltări sunt în zona de Nord a Capitalei, a mai spus directorul financiar, care s-au construit într-un ritm foarte alert și s-au și vândut deja într-un procent foarte mare.

”Principalele dezvoltări pe care le avem în construcție în momentul de față sunt în zona de nord a Bucureștiului. Pentru cei care trec pe acolo, cred că le-ați observat, precum și cât de rapid s-au construit. Am avut un ritm de 2-3 etaje construite pe lună. Din acestea, peste 70% sunt, în momentul de față, deja vândute.

Considerând intrările de numerar, la 31 decembrie 2023 aveam contracte deja semnate cu clienții din care urmează să încasăm 295 de milioane de euro pe următorii doi ani. Avem contracte semnate prin care vom încasa mai mult numerar decât am încasat în 2022 și 2021, sume la care se vor adăuga și vânzări pe care le vom face anul acesta, deci sumele vor fi și mai mari. Poziția de numerar este de 420,7 milioane de lei, într-o ușoară scădere față de anii trecuți, pentru că am avut investiții mari și multe șantiere deschise. Iar indicatorul gradului de îndatorare este redus, de 28%, similar cu 2022, având o poziție stabilă financiar și, în același timp, beneficiem de un cost redus al îndatorării.

În încheiere, pot spune că, în momentul de față, în toate proiectele în care avem lansate vânzări sunt incluse 1,415 unități disponibile pe piață. Anula acesta, în funcție de evoluția vânzărilor vom mai avea în dezvoltarea One Lake District încă 1.181 de unități, iar la One Cotroceni Towers, un plus de 1.300 de unități rezidențiale, pe un teren cumpărat anul trecut în adiacent actualei dezvoltări a One Cotroceni Park. Vă invit să urmăriți acest proiect, care va avea peste 30 de etaje de rezidențial, cele mai înalte astfel de clădiri din România”, a spus Cosmin Samoilă la Quarterly Report.

(Momentul integral ONE poate fi urmărit între 33:10 și 43:45)

Cosmin Samoilă a acordat de asemenea un scurt interviu Ziare.com, în cadrul căruia a dezvăluit cum reușește ONE United Properties să construiască într-un ritm atât de alert.

Ziare.com: Construiți într-un ritm foarte alert, iar One Cotroceni Park este doar unul dintre exemple, ansamblul s-a ridicat aproape peste noapte. Cum reușiți asta?

Cosmin Samoilă: Într-adevăr, construim într-un ritm foarte susținut, nu doar la One Cotroceni Park, dar și la alte dezvoltări pe care le avem în curs. Reușim asta pentru că angajăm foarte multe resurse în ridicarea acestor construcții și avem o echipă internă de management, lucrăm cu mai mulți furnizori pe fiecare specialitate, pe structură, pe finisaje, pe instalații și așa mai departe. Reușim să-i coordonăm foarte bine, astfel încât totul să meargă foarte rapid și foarte bine structurat. Nu e niciun secret, e doar multă muncă și coordonare.

Ziare.com: Sunteți un profesionist al cifrelor mari. Dacă ați fi de cealaltă parte a baricadei, adică un investitor în acțiuni ONE, la ce indicatori financiari ați fi atent în mod special?

Cosmin Samoilă: Aș fi foarte atent la valoarea totală a activelor, este un business real estate unde contează foarte mult baza de active și calitatea acestora, aș fi foarte atent la gradul de îndatorare, de obicei domeniul real estate se bazează pe un grad de îndatorare mare pentru a putea rula destul de repede investițiile, însă în cazul nostru gradul de îndatorare este redus și a fost foarte bine în această perioadă în care costul îndatorării a crescut foarte mult. M-aș uita și la perspectivele companiei, care este planul, ce urmează să dezvolte, ce urmează să vândă și practic de aici vine valoarea viitoare a companiei.

Ziare.com: Putem spune că sunteți acasă în această sală minunată, la ONE Tower. Cum vă simțiți din nou la Quarterly Report?

Cosmin Samoilă: Da, suntem acasă, este una dintre clădirile pe care le-am dezvoltat, suntem foarte mândri de ea, este poate una dintre cele mai bune clădiri de birouri din România. Mă bucur să particip din nou la acest eveniment, mi se pare foarte bine organizat, este foarte util pentru cei care vă urmăresc și vă doresc cât mai multe ediții și poate să treceți și la un monthly report.

