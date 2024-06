Jean Dumitrescu (Aquila) la Quarterly Report: ”Am avut o cifră record de peste 2,5 de miliarde de lei în 2023”

Jean Dumitrescu, Director Relații cu Investitorii la Aquila Part Prod Com, la Quarterly Report FOTO Ziare.com

Jean Dumitrescu, Director Relații cu Investitorii la Aquila Part Prod Com, a participat la cea de-a patra ediție a Quarterly Report - evenimentul #1 pentru companii la BVB, conferință marca Ziare.com, alături de partenerul principale TradeVille, ce a avut loc în 12 iunie. Jean Dumitrescu a vorbit despre o serie de achiziții importante, care au adăugat valoare companiei, dar și despre obiectivele financiare clare, asumate de Aquila.

Povestea Aquila a început în 1994, cu doi antreprenori din Ploiești care au pornit de la visul de a aduce Aquila în fiecare casă. Lucru care s-a și întâmplat.

”Viziunea noastră este de a avea un produs Aquila în fiecare casă. Compania a fost fondată în 1994 de către doi tineri antreprenori din Ploiești (n.r. Alin Adrian Dociu și Constantin Cătălin Vasile), care voiau să vândă în orașul lor natal produse de calitate, de branduri internaționale. Însă povestea s-a extins, Aquila a crescut continuu, a ajuns la o acoperire națională, la un număr de clienți extrem de mare, acoperim 72.000 de puncte de vânzare în România și în Republica Moldova. Am extins portofoliul de produse, ajungând la peste 10.000 de produse, pentru că o creștere a numărului de clienți presupune o diversificare într-una a portofoliului de produse și am extins mereu categoriile de produse pe care le vindem clienților noștri”, a povestit Jean Dumitrescu pe scena Quarterly Report.

Aquila - unul dintre principalii distribuitori din segmentul HoReCa

Aquila este unul dintre principalii distribuitori din segmentul HoReCa, astfel că Jean Dumitrescu a trecut în revistă o serie de branduri cunoscute de fiecare dintre noi: ”Câteva categorii de produse și câteva branduri, ca să vă fixați niște repere, sunt, în primul rând dulciuri (eu sunt un mare mâncător de ciocolată): Kinder, Mars, Snickers și multe altele, gumă de mestecat Orbit, produse de îngrijire precum Dero, Cif, Cocolino, produse de curățenie, cafea Lavazza, multe produse pentru animale de companie cu branduri precum Pedigree sau Whiskas. Avem, în ultimă instanță, un model de afaceri integrat. Acest lucru este important pentru că avem parteneriate cu producătorii, lucrăm cu multinaționale precum Wrigley’s sau Mars, Ferrero, Unilever, de 20-25 de ani”.

Jean Dumitrescu mai punctează două aspecte importante, obiective marcate de companie, și anume adăugarea unor mărci proprii în portofoliu, dar și intrarea pe categoria ready meals, precum peștele și fructele de mare congelate.

Achiziții de companii

Aquila Part Prod Com a pus accent de asemenea pe achiziția de companii, iar această strategie a adus valoare companiei. Jean Dumitrescu a amintit ce achiziții au fost făcute în ultimii cinci ani.

”În 2019, Agrirom, o companie care avea atunci în jur de 48 de milioane de euro. Mișcarea aceasta ne-a permis să intrăm pe de o parte pe segmentul de produse congelate pe care vedeam un potențial mare de creștere ulterioară. Pe de altă parte, am putut să ne consolidăm pe canalul HoReCa, întrucât noi intraserăm de câțiva ani pe acest canal, eram încă micuți, iar prin achiziția Agrirom, am ajuns astăzi unul din principalii distribuitori și pe canalul HoReCa, nu numai pe Retail, unde acoperim 90% din universul de clienți. În 2021, am făcut o altă mișcare, în afara țării, achiziționând Trigor. Astfel, suntem în top 3 distribuitori pe piața din Republica Moldova, o piață interesantă pentru că are niște marje brute net superioare celor din România.

Apoi, în 2024, au avut loc alte două achiziții. Una dintre ele este Romtec, cu care am diversificat din nou portofoliul de produse, am intrat și mai bine pe canalul de benzinării, un canal cu o creștere importantă pentru noi anul trecut, undeva peste 20%, anul acesta continuând creșterea peste 25%. Nu în ultimul rând, am achiziționat Parmafood, care este și unul din sponsorii de astăzi. Parmafood poate nu are nevoie de multe prezentări: am extins, de asemenea, portofoliul de produse, acesta fiind cuvântul de ordine pentru noi și o componentă a strategiei noastre extrem de importantă și ne-am consolidat atât pe HoReCa, cât și pe Retail-ul tradițional și modern”, a spus Jean Dumitrescu la Quarterly Report.

Cifră record de peste 2,5 de miliarde de lei în 2023

Directorul Relații cu Investitorii la Aquila a discutat de asemenea despre cifrele record înregistrate în anul 2023: ”La nivel de rezultate, această creștere ne-a adus, în 2023, o cifră record de peste 2,5 de miliarde de lei, un profit istoric de aproape 100 de milioane de lei. Majoritatea vânzărilor sunt din segmentul de distribuție (2,35 miliarde de lei), adică vânzarea de produse către Retail și HoReCa, completate de serviciile de logistică (88 milioane de lei) și transport (65 de milioane de lei). În ultimul trimestru am crescut cu 11%, avem un obiectiv de creștere inclusiv al EBITDA de peste 25%. La aceasta se va adăuga Parmafood prin consolidare. Așadar, povestea noastră de creștere continuă și se revede în cifre”.

De ce Aquila?

Jean Dumitrescu a oferit de asemenea trei argumente pentru investitorii care poate se întreabă ”De ce Aquila?”.

”Vă voi da trei motive pentru a răspunde investitorilor la întrebarea „De ce Aquila?”: În primul rând pentru că este un lider pe piață. Nu o spun eu, o spune inclusiv un studiu KeysFin care arată că Aquila a fost cel mai profitabil distribuitor de pe piața din România. De ce ne plac liderii? Ne plac liderii și în sport, și în business pentru că acești oameni au crescut, au experimentat, au ajuns într-o poziție prin muncă și ceva viziune.

În al doilea rând, pentru creștere. Cu toții ne dorim creștere, este scopul nostru ca persoane, companii, pe de o parte. Pe de altă parte ne dorim creștere pentru companiile în care investim. Aquila a dovedit asta. Am avut în ultimii cinci ani o dublare a veniturilor și a EBITDA (în 2023 față de 2019) și ne-am fixat iarăși un obiectiv îndrăzneț pentru că ne plac lucrurile mari. Ne-am fixat un obiectiv financiar clar, comunicat și asumat de a dubla EBITDA din 2021 în următorii cinci ani.

În al treilea rând, experiență și expunere diversificată pe canale și pe categorii. Acest motiv este important pentru că atunci când ai o expunere diversificată poți să acționezi diferit. Poți să maximizezi niște lucruri, poți să vezi că atunci când un canal scade, de pildă din cauza consumatorului sau a unei categorii de produse, poți să acționezi pe celelalte. Noi am făcut asta și s-a văzut în rezultatele noastre”, a mai spus Jean Dumitrescu pe scena Quarterly Report, evenimentul #1 pentru companii la BVB.

(Momentul integral al Aquila, pe scena Quarterly Report, poate fi urmărit mai jos, între 32:00 și 52:40)

