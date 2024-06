Quarterly Report, evenimentul #1 pentru companii la BVB, a marcat încă o ediție de succes

Quarterly Report 4 FOTO Captură Video YouTube/ Ziare.com

Cea de-a patra ediție a Quarterly Report, evenimentul #1 pentru companii la BVB, a avut loc miercuri, 12 iunie, la ONE Tower. Cifrele arată că, și de această dată, conferința de succes răspunde nevoilor investitorilor și companiilor.

Astfel, în sală au fost peste 100 de participanți, care au adresat zeci de întrebări reprezentanților celor 16 companii prezente. De asemenea, ediția Quarterly Report a marcat și peste 71.000 de vizualizări online.

Evenimentul marca Ziare.com, organizat alături de partenerul principal TradeViile, este un eveniment trimestrial, care facilitează contactul dintre cei mai activi investitori din piața de capital și companiile listate la bursă.

Sponsorul principal al evenimentului a fost Restart Energy. Pe lista sponsorilor s-au aflat de asemenea Serve, 5 to Go și Parmafood. Companiile partenere au fost: Bursa de Valori București, European Bank, 2Performant, Aquila, DN Agrar, Electrica, Meta Estate, Romgaz, TTS, Maib, Vertik, IBB Holding, Seemt, Medlife, Nuclearelectrica, IT Genetics și Premier Energy.

