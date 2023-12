Quarterly Report - evenimentul #1 pentru companii la BVB marchează o nouă ediție de succes. Peste 134.000 de oameni au urmărit online

Mihai Nichișoiu și Alexandru Dobre (TradeVille), moderatorii Quarterly Report, evenimentul #1 pentru companii la BVB

Quarterly Report, evenimentul #1 pentru companii la BVB, marca Ziare.com, alături de partenerul principal TradeVille, care a avut loc luni, 11 decembrie, a bifat o nouă ediție de succes. Peste 100 de persoane au participat fizic la conferința ținută la Nord Events Center, iar aproximativ 134.000 de oameni au urmărit transmisiunea online.

Evenimentul a pus în contact direct companiile listate la bursă, sau care doresc să se listeze, cu cei mai activi investitori de pe piața de capital, venind în ajutorul oamenilor de business, pentru care informațiile primite la cald sunt esențiale. Au participat 16 companii de renume, iar speakerii, nume cu rezonanță în mediul de afaceri, au răspuns la zeci de întrebări.

Ediția a doua a Quarterly Report a adus un nou format. Sesiunea Roundtables & Networking, puternic apreciată, a oferit participanților oportunitatea inedită de a interacționa direct cu reprezentanții companiilor în jurul unor mese rotunde.

Au fost abordate subiecte de interes precum:

Performanța financiară și perspectivele pentru următoarea perioadăOportunități și riscuri aferente unei investițiiCompaniile care oferă cel mai bun risk/ rewardEvenimente macro ce pot afecta modelul de businessStrategii de sustenabilitate și comunicare activă cu investitorii

Primul panel al serii s-a axat pe imobiliare în 2024, la care au participat Impact Developer & Contractor, Meta Estate Trust și Roca Industry. Subiectul celui de-al doilea panel a fost impactul Ucrainei asupra agriculturii românești. Despre probleme și soluții au discutat reprezentanții DN Agrar, Holde Agri Invest și Agroland Business Systems. În cadrul Roundtables & Networking, participanții au putut interacționa direct cu 2Performant Network, Impact Developer & Contractor și Electrica.

Speakerii au fost Dorin Boerescu, CEO 2Performant, Tinu Sebeșanu, CEO Impact, Alexandru Bonea, CEO Meta Estate Trust, Gabriel Țecheră, IR & Strategy Transport Trade Services, Peter de Boer, IR & Strategy DN Agrar, Daniela Șerban, CEO Vertik Group, Ioan Adrian Bindea, președinte director general Roca Industry, Remus Dănilă, Head of Business Development and Investor Relationship Bursa de Valori București, Horia Cardoș, președinte director general Agroland, Ioan Andrei Botiș, președinte director general Appraisal & Valuation, Cosmin Samoilă, CFO One United Properties, Valentin Budeș, CFO Sphera Franchise Group, Liviu Zăgan, CEO Holde Agri Invest, Vladimir Ghiță, CEO Fort, Cristian Logofătu, co-fondator Bittnet, Alexandru Aurelian Chiriță, CEO Electrica.

Ediția a doua a evenimentului Quarterly Report - evenimentul #1 pentru companii la BVB poate fi urmărită și pe YouTube.

