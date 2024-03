Radu Scarlat (Bento) la Quarterly Report 3: ”Rezultatele din 2023 au fost un record pentru noi”

Radu Scarlat, Director General & Președinte al Consiliului de Administrație Bento, a participat la cea de-a treia ediție a Quarterly Report, din 6 martie, eveniment marca Ziare.com, alături de partenerul principal TradeVille, unde a vorbit despre rezultatele record ale companiei în 2023, dar și despre cele mai importante proiecte din anul precedent.

Radu Scarlat a povestit cum, în cursul a 20 de ani de când compania este pe piață, a reușit să ajungă de la doi angajați, la 100.

”Noi suntem de 20 de ani în piață, dar în primii ani eram doar eu, și colegul meu de facultate, Vlad. Dar am reușit în acești 20 de ani să creștem de la doi oameni, la peste 100 de oameni. Activăm în foarte multe industrii, noi facem foarte multe servicii IT, produse software, servim o gamă foarte largă de clienți. Am reușit, deși eram la început doar doi oameni, cu ambiții foarte mari, am reușit să atragem clienți destul de mari din România și acum încet încet ieșim și în afara țării.

Cele mai importante surse de venit ale noastre sunt împărțite astfel: facem servicii pe zona de infrastructură IT, dar cea mai interesantă activitate a noastră este că dezvoltăm produse software proprii, dezvoltăm proprietate intelectuală și suntem mândri de asta deoarece nu sunt foarte multe companii în România care fac asta. E ceva care ne aduce, pe lângă satisfacția de a face un produs românesc folosit de foarte multe companii, aduce și o marjă foarte bună de profit, o marjă mult mai bună de profit decât serviciile clasice în zona de IT”, a spus Radu Scarlat pe scena Quarterly Report, evenimentul #1 pentru companii la BVB.

Bento - rezultate record în 2023

Radu Scarlat a menționat rezultatele record din 2023, adăugând că speră să poată spune același lucru și despre anii ce urmează: ”Rezultatele din 2023 au fost rezultate record pentru noi. Ca orice companie în creștere, sperăm ca fiecare an să fie un record. Am încercat întotdeauna să fim foarte transparenți. Am anunțat un buget la începutul anului 2023, în momentul în care ne-am dat seama că vom depăși acel buget, am anunțat o depășire a bugetului, iar la finalul lui 2023, deși am văzut că unii investitori se așteptau să depășim și acea majorare, am reușit să facem exact ceea ce am promis”.

Directorul Bento a vorbit de asemenea și despre proiectele importante derulate.

”Cele mai importante proiecte pe care le-am avut în 2023, care continuă și anul acesta. Am continuat să investim cu cea mai mare intensitate în produsele noastre proprii datorită unui contract de finanțare pe fonduri europene. Asta a contribuit cu circa 14 milioane de lei în veniturile noastre. Un alt proiect foarte important a fost să începem cea mai mare implementare a unui software de tip field service management, produsul nostru propriu principal, la o foarte mare companie de distribuție de energie electrică, DEER, practic este cea mai mare implementare de un sistem field service care se face vreodată în România.

Suntem mândri și că am reușit să ducem produsul acesta de field service într-o nouă arie, care credem că va fi o sursă foarte importantă de clienți și venit în următorii ani, pe măsură ce vor exista tot mai multe companii care vor activa în piața aceasta de fotovoltaice, și cu siguranță vor avea nevoie să-și digitalizeze operațiunile și atunci ne-am dat seama că softul acesta al nostru se potrivește foarte bine. Am început acest drum cu cei de la Volta X care ne-au și ajutat practic să adaptăm produsul la această piață.

Noi împărțim veniturile în două surse mari: zona de infrastructură și zona de software. Zona de infrastructură are o marjă mai mică, în care vindem servere, routere etc, și zona de software, care conține și produsele proprii care aduce o marjă de profit mult mai bună. Veniturile sunt împărțite cam în mod egal. Credem că vom continua această pondere și în viitor, focusul nostru fiind să crească amândouă în același ritm”, a mai spus Radu Scarlat.

(Momentul integral Bento poate fi urmărit între 1:53:45-2:02:33)

