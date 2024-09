Remus Dănilă (BVB) la Quarterly Report: ”La jumătatea anului viitor, probabil că vom tranzacționa derivate la BVB”

Remus Dănilă, Head of Business Development la Bursa de Valori București, la Quarterly Report

Remus Dănilă, Head of Business Development la Bursa de Valori București, a participat la cea de-a cincea ediție a Quarterly Report, evenimentul #1 pentru companii la BVB, organizat de Ziare.com, alături de partenerul principal TradeVille, marți, 10 septembrie, la ONE Tower.

Remus Dănilă a făcut parte din panelul ”Investiții la BVB”, în cadrul căruia a vorbit despre autorizarea efectivă a Contrapărții Centrale, urmând ca la începutul trimestrului trei din anul 2025 să fie tranzacționate derivate le BVB, conform estimărilor.

”La jumătatea anului viitor, începutul trimestrului trei anul viitor probabil că vom tranzacționa derivate la BVB. A fost o situație destul de discutată în presă, care se finalizează, este pe drumul cel bun. Ca pași următori, mai există un set de teste, după care sperăm ca dosarul să fie declarat complet de ASF spre sfârșitul acestui an, termenul limită este 8 decembrie. După această declarare completă a dosarului de autorizare, intervalul maxim este de 6 luni pentru autorizarea efectivă a Contrapărții Centrale”, a spus Remus Dănilă la Quarterly Report.

Moderatorii au adus în discuție, pe scena conferinței, situația de pe bursa din India, unde interesul pentru produse derivate a fost unul atât de mare, încât bursa și agențiile de reglementare au încercat să diminueze acest interes printr-o serie de măsuri administrative, lucru care a nemulțumit investitorii retail și brokerii. În acest context, Remus Dănilă a fost întrebat cât de mare estimează că va fi interesul pentru produsele derivate în România.

”Noi suntem relativ modești dacă ne uităm pe estimări, ca și grad de penetrare, volume, venituri, pentru că e un nou început pentru piața de derivate din România. Știm piața de derivate din 2005-2012, nu mai știu exact intervalul de existență a bursei de la Sibiu, dar au fost perioade diferite atunci. A fost un mare boom în perioada 2006-2007, după care criza a adus o evaporare completă a lichidității.

Altfel, ne încurajează creșterea substanțială a numărului de investitori de retail, 200.000 de conturi, spre 100.000 de conturi active. Vedem din discuțiile cu brokerii că sunt foarte mulți investitori care se uită la produse similare. Deci sperăm ca acest interes să se transfere către produsele derivate de la BVB. Așteptările sunt ridicate, dar depinde de mai mulți factori, de sentimentul din piețe, de volatilitate, de marje”, a explicat Remus Dănilă.

Referitor la excluderea BVB din indicele BET, Remus Dănilă a declarat că evenimentul nu îi bucură, însă poate vor intra din nou în calcule după implementarea pieței de derivate.

”Nu pot să spun că e un semn pozitiv sau că ne bucurăm ca am fost excluși din indicele BET, mai ales că prețul acțiunii în ultimele zile a avut evoluția pe care a avut-o (n.r.-anterior zilei de 10 septembrie) și este o problemă pentru investitorii noștri pentru că suntem o companie listată și ne luăm acest rol foarte în serios.

Acum, că există companii mai mari care au venit la bursă, companii care au crescut mai repede decât noi în condițiile în care și rezultatele noastre au fost bune, au fost IPO-uri, a fost Hidroelectrica, cel mai mare și important, dar și anul acesta a fost Premier Energy, care e un IPO de dimensiune mare dacă ne uităm la nivel istoric. Deci au fost foarte multe evenimente pozitive și rezultatele financiare, raportările bursei, au fost pe același trend. Deci, da, ne bucurăm că piața crește, că vin mulți emitenți, că piața progresează, dar nu ne bucură că am ieșit din indicele BET, dar, să vedem, poate va fi o competiție, să intrăm și noi în ea, să creștem, să implementăm cum trebuie piața de derivate și poate vom reintra în calcule”, a mai spus Remus Dănilă.

(Panelul ”Investiții la BVB” poate fi urmărit integral în intervalul 3:15:17 - 3:41:54)

