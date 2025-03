Mihai Constantinescu (Amundi) la Quarterly Report: „Avem unul dintre puținele fonduri din lume care a reușit pe termen lung să aibă randamente peste piață”

Mihai Constantinescu, Head of Sales în cadrul Amundi România, la Quarterly Report #7. FOTO: Ziare.com

Mihai Constantinescu, directorul de vânzări al Amundi România, a fost prezent la cea de-a șaptea ediție a Quarterly Report, evenimentul #1 pentru companiile listate la Bursa de Valori București, organizat de Ziare.com, alături de partenerul principal TradeVille, care a avut loc luni, 3 martie, la ONE Tower.

Amundi, unul dintre cei mai vechi administratori de fonduri din lume, colaborează cu brokerul Tradeville pentru a aduce produse de investiții în România. Constantinescu a declarat că ținta Amundi este de a ajunge la 100.000 de investitori mici din țara noastră.

„În primul rând, ne bucură foarte mult colaborarea pe care am început-o de ceva timp cu partenerii noștri de la Tradeville. Practic, este genul de colaborare în care toată lumea ar trebui să câștige – în primul rând investitorul. Cine este Amundi? Este cel mai mare administrator de fonduri european și în top 10 la nivel global. Avem o expertiză la nivel internațional și fondurile pe care noi le oferim clienților sunt cu expunere și globală, și regională.

Despre Tradeville, știți deja că este unul dintre cei mai mari broker, chiar brokerul numărul unu în zona de retail. Oferă soluții digitale și faptul că noi suntem astăzi în fața dumneavoastră este datorită acestor soluții digitale și a deschiderii pe care Tradeville o arată.

Avem o prezență globală, cu active în administrare în sumă de 2.240 de miliarde euro. Avem peste 1.000 de investitori instituționali și, la nivel global, 100 de milioane de investitori de retail. Sperăm și în România să ajungem cel puțin la cei 100 de mii de investitori pe care Tradeville îi are. Mai este important că suntem prezenți în 35 de țări”, a spus reprezentantul fondului.

Ads

Rezultatele de anul trecut

Directorul de vânzări pentru România a arătat care au fost randamentele investițiilor, ceea ce a subliniat că acțiunile din Statele Unite au fost mai performante decât cele din Europa. Pe zona de instrumente de datorie, randamentul fost de 10%, peste cel al acțiunilor de pe continent.

„2024 a fost un an spectaculos, a fost un an foarte bun și pe zona de acțiuni și pe zona de obligațiuni. Cu ce venim noi în fața investitorilor? Venim și cu o diversificare valutară, pentru că prin intermediul nostru puteți investi atât în lei, cât și în euro și în dolari. Putem vedea randamente pe zona de acțiuni europene, între 7% și 8%. America a mers foarte bine, între 16% și 20%. Pe zona de acțiuni globale, avem în jur de 13%.

Vă spuneam că acoperim și zona de obligațiuni, o zonă care, din punctul meu de vedere, mai ales zona de obligațiuni internaționale, este foarte greu de acoperit de investitorii din România, pentru că îți trebuie foarte multă expertiză să ai capacitatea să poți să analizezi. Avem fondul Strategic Bond, cu aproape 10% - apropo, 10% este un randament foarte bun pentru un fond de obligațiuni.

Ads

Ce cred eu că mai este interesant, fără sa fac o vânzare, este acest Emerging Market Bond. Este fondul nostru cel ma vândut din zona de obligațiuni. Are active în administrare undeva în jur de 5 miliarde de dolari. Pe piața emergentă, zona de obligațiuni este foarte, foarte vastă. Fondul este foarte diversificat. Are undeva la câteva sute de obligațiuni diferite”, a spus reprezentantul Amundi.

Administratorul de active oferă și fonduri tematice, croite pe diverse teme de interes, cum ar fi schimbările climatice sau noile resurse regenerabile.

„Mai avem zona de fonduri tematice, la fel, instrumente pe care nu o să le puteți găsi în altă parte. Vorbim aici de inteligență artificială, vorbim de stil de viață, vorbim de acțiune climatică, vorbim de hidrogen, vorbim de perturbare globală - tehnologii care vin să schimbe sau deja încep să schimbe fundamental sectorul – și pe toate le puteți găsi la Amundi, împreună cu partenerii noștri de la Tradeville”, a spus Constantinescu.

Investiția care a bătut piața

Ads

Deși anul trecut a fost, în final, unul bun pentru piața americană de acțiuni, au existat și investiții care au reușit să bată randamentul indicelui american S&P 500.

„Vă povesteam despre anul 2024. Cel mai mare randament a fost obținut de fondul perturbator. Se cheamă CPR Invest Global Disruptive Opportunities. A avut randament aproape de 30% anul trecut. Și, încă ceva, ceea ce puteți obține este în zona de fonduri diversificate - e greu să obțineți un singur produs care face același lucru, fie că vorbim de un portofoliu pe care îl faceți singuri sau un produs pe care îl alegeți. Avem fonduri diversificate și în euro și în dolari și venim în ajutorul investitorilor noștri cu astfel de instrumente”, a spus reprezentantul companiei.

Constantinescu a declarat că Amundi este printre administratorii de active care a reușit pe termen lung să aibă rezultate peste creșterea pieței. Cu titlu de exemplu, o investiție de 1.000 de dolari acum aproape 97 de ani într-unul dintre primele fonduri ale companiei i-ar fi adus unui investitor câștiguri de zeci de milioane.

Ads

„În puținul timp care mi-a mai rămas, vreau să vă povestesc de succesul nostru. Amundi are o poveste de aproape 100 de ani. Cel mai vechi fond al nostru este US Pioneer Fund, care a apărut în 1928 și care a reușit, în intervalul acesta de 96 de ani de când există, să transforme 1.000 de dolari în aproape 44 de milioane de dolari. După cum se vede din suprapunerea cu indicele S&P 500, este printre foarte puținele fonduri de investiții din lume care, după scăderea costurilor de administrare și a tuturor celorlalte costuri, a reușit pe termen lung și foarte lung să obțină randamente peste piață.

La fel de important de menționat, iar majoritatea investitorilor cunosc asta deja, este faptul că piața americană de acțiuni a avut o evoluție constantă, chiar dacă au fost perioade de scădere; a se vedea perioada 2008-2009, perioada 2020, perioada 2022, dar trendul este pozitiv. Acest fond are un grad de risc undeva în jur de 5/7, are în acest moment tot 5 miliarde de dolari active în administrare și, din punct de vedere legal, nu vă putem afișa top 10 companii, deși ele sunt afișate pe documentul de prezentare”, a spus Constantinescu.

Ads

Incertitudine și volatilitate

Contextul actual pe piețele internaționale este marcat de suișuri și coborâșuri bruște, într-o perioadă în care piața este în proces de a se reașeza. Mihai Constantinescu a spus că un administrator activ de fonduri lucrează pentru a reduce volatilitatea pentru clienții săi.

„Pentru investitori, cred că perioada următoare s-ar putea să fie o perioadă cu un pic mai multă volatilitate decât cea cu care am fost obișnuiți. În astfel de perioade, administratorii de fonduri cu adevărat buni – și poate sunt subiectiv, dar cred că nu suntem doar mari, dar suntem și foarte buni în ceea ce facem – încearcă prin administrare activă să aibă mai puțină volatilitate decât piața și în condiții de risc mai mic. Încercăm să obținem randament poate egale sau un pic mai mari.

De aceea- apropo de care este strategia noastră pe acțiune americane -, am început de aproape șase luni, dacă nu chiar mai mult, să scădem expunerea pe care o avem în companiile mari și foarte mari americane, acele șapte din Magnificent Seven; avem expunere pe ele dar mai mică decât expunerea de referință și încercăm să realocăm o parte din banii de acolo către alte sectoare. Și ce mai putem să observăm este că, dacă la sectorul de tehnologie, suntem cam pe acolo cu referința, dar benchmark-ul aici este indicele S&P 500. Putem să observăm că în sectorul financiar este o zonă în care, credem, avem o expunere mai mare. Avem undeva la 18 fonduri, le puteți găsi în oferta comună împreună cu partenerii de la Tradeville: zona de acțiuni americane, zona de acțiuni europene, zona de obligațiuni, fonduri mixte, lei, euro și dolari, fonduri tematice și profesionalism”, a mai spus reprezentantul Amundi.

Compania oferă două tipuri de alimentare a portofoliului, în funcție de preferințele investitorilor. Constantinescu a amintit că rezultatele anterioare nu garantează reușit de acum încolo.

„Aveți totodată două opțiuni prin intermediul cărora puteți să investiți. Puteți să investiți direct, adică o sumă mai mică sau mai mare o singură dată, sau aveți opțiunea, mai ales pentru investitorii care doresc să construiască portofolii, să alegeți opțiunea de investiție în transfer, practică o investiție automatizată; ați ales fondul și lună de lună sistemul de investiție automat în numele dumneavoastră în fondul ales.

Lucrez de 15 ani la Amundi și am văzut extrem de multe portofolii ale clienților foarte, foarte bune. Chiar în încheiere vreau doar să vă las cu o singură cifră. De curând am găsit un portofoliu la unui client investit acum 13 ani, cred că chiar în fondul acesta, în US Pioneer Fund, și reușise să obțină, a uitat de investiții, reușise să obține un randament aproape de 500%.

Mai fac o steluță, care de obicei e mică, dar eu încerc să o fac foarte mare. Știți că randamentele trecute nu garantează randamente viitoare, dar am arătat deja ce putem să facem. Avem un palmares foarte, foarte lung. Suntem al treilea cel mai vechi administrator de investiții din America și din lume. Avem o gamă completă. Cred și sper că, dacă vă doriți ceva diversificat, ar trebui să puteți să găsiți în oferta noastră. Găsiți diversificare valutară, ne puteți contacta direct și suntem aici pentru dumneavoastră. Mulțumim încă o dată Tradeville pentru posibilitatea de a aduce în fața investitorilor produse cât mai diversificate și cât mai potrivite pentru o gamă cât mai largă de investitori”, a încheiat directorul de vânzări.

Intervenția sa poate fi urmărită în înregistrarea de mai jos, începând cu ora 01:54:00.

„Încercăm să venim cât mai aproape de investitori”

Mihai Constantinescu a acordat un scurt interviu pentru Ziare.com, în care a discutat planurile Amundi pe piața din România și experiența de a fi prima oară la Quarterly Report.

Ziare.com: Deși sunteți deja cel mai mare administrator de fonduri din Europa, expansiunea Amundi pe continent continuă... inclusiv aici, în România. Care sunt pașii pe care îi faceți pe piața noastră?

Mihai Constantinescu: Încercăm să venim cât mai aproape de investitori. Ne adresăm în primul rând investitorilor de retail, persoane care poate sunt la primul contact cu zona de investiții. Încercăm să înțelegem piața din România și să venim de fiecare dată cu produse care să-i ajute pe investitori să se diversifice, să înceapă să investească, poate cu sume mici. Plusul de valoare pe care reușim să-l aducem în România vine din diversificarea globală pe care noi o oferim, o diversificare care altfel este mai greu de făcut de către investitorii de retail. Vorbim de investiții în America, în Europa, în piețele emergente, zona de titluri de stat, din diferite zone, care altfel sunt greu accesibile.

Ziare.com: TradeVille oferă deja fonduri de investiții administrate de Amundi. Care sunt avantajele acestora, cât de diversificate sunt și cum se diferențiază față de alte instrumente financiare la bursă?

Mihai Constantinescu: Sunt foarte diversificate, acesta este un aspect important. Sunt disponibile în mai multe valute pentru clienții care vor și diversificare valutară, mai ales în condițiile actuale de incertitudine. Administrarea activă a fondurilor noastre are mai multe avantaje, mai ales pe gradele de volatilitate și, la cum arată lucrurile din punct de vedere politic, geopolitic și economic, administrarea activă ar putea să ofere plus valoare. În plus, oferă acces pe niște zone la care clienții de retail au un acces mult mai greu sau pe care nu îl înțeleg foarte bine. Aici mă refer în primul rând la zona de piețe emergente, atât pe zona de acțiuni, cât și pe zona de obligațiuni. Deci, cumva venim cu o gamă largă care vine să completeze oferta actuală a Tradeville și încercăm să poziționăm produsele Amundi în portofoliu clienților, mai ales în zona clienților care urmăresc să investească o parte din portofoliul lor și pe termen lung.

Ziare.com: Sunteți în premieră la Quarterly Report în seara asta... cum se vede dinspre Amundi acest eveniment?

Mihai Constantinescu: Este o onoare pentru noi să fim aici într-un cadru atât de frumos. Este foarte multă lume, sunt foarte mulți investitori. Este posibilitatea noastră de a simți piața de capital și mai aproape. Și chiar este o bucurie pentru noi să fim aici. Credem că împreună cu Tradeville putem să transformăm arealul acesta al investițiilor și să facem împreună cu Tradeville o echipă foarte bună, astfel încât putem să oferim o gamă completă investitorilor, să nu le lipsească absolut nimic din portofoliu și, orice idee de investiție ar avea, să poată să găsească în produsele noastre, împreună cu ceea ce există pe platforma Tradeville, produsul potrivit, la momentul potrivit și foarte ușor accesibil. Cu ce venim noi, iar diferit, sunt fondurile din categoria tematică - fonduri care vin cu niște idei, zona de inteligență artificială, zona de hidrogen, zona de acțiune climatică. Sunt niște zone greu accesibile și pentru care clienții trebuie să fie foarte experimentați ca să poată să aleagă produsele potrivite.

Interviul de la panou poate fi urmărit mai jos.

Cea de-a șaptea ediție a Quarterly Report, evenimentul #1 pentru companii la BVB, organizat de Ziare.com, alături de partenerul principal TradeVille, a avut loc luni, 3 martie, la ONE Tower.

...citeste mai departe despre "Mihai Constantinescu (Amundi) la Quarterly Report: „Avem unul dintre puținele fonduri din lume care a reușit pe termen lung să aibă randamente peste piață”" pe Ziare.com

Ads