Alexandru Bonea (Meta) la Quarterly Report: ”Le facem pe toate: chirii, codezvoltări imobiliare și tradinguri de apartamente”

Alexandru Bonea, CEO Meta Estate Trust, la Quarterly Report

Alexandru Bonea, CEO Meta Estate Trust, a participat la cea de-a patra ediție a Quarterly Report - evenimentul #1 pentru companii la BVB, conferință marca Ziare.com, alături de partenerul principal TradeVille, ce a avut loc în 12 iunie. În primul trimestru din 2024, profitul net al holdingului s-a triplat la active totale de aproximativ 100 de milioane de lei.

CEO-ul Meta Estate Trust a punctat câteva aspecte importante ce țin de piața imobiliară din România, țara noastră fiind în topul statelor cu cel mai mare grad de supraaglomerare din Uniunea Europeană.

”În primul rând, noi ne uităm la piața imobiliară rezidențială locală cu foarte mult interes. Niște statistici interesante ne arată că Bucureștiul este una dintre cele mai ieftine capitale europene când vine vorba de prețul mediu pe metru pătrat la o locuință. Dacă vom compara cu Budapeste sau Varșovia, vedem că prețul mediu pe metru pătrat la o locuință este semnificativ mai mic. În schimb, dacă ne uităm la PIB-ul pe cap de locuitor, vedem că este semnificativ mai mare. Mai mult, ne uităm la gradul de supraaglomerare. România este una dintre țările cu cel mai mare grad de supraaglomerare din întreaga Uniune Europeană.

Dacă ne uităm la fondul locativ, vedem că 90% din stocul de apartamente este învechit, construit după 1989. Pe scurt, aceste date ne spun că piața imobiliară din România are potențial de dezvoltare și fundament de creștere pe baze solide. Avem nevoie de locuințe și românii au puterea financiară să le cumpere. Acum să ne gândim cum puteți voi, ca investitori, să aveți o expunere la această potențială creștere a pieței imobiliare rezidențiale”, a explicat Alexandru Bonea pe scena Quarterly Report.

Cum să investești în imobiliare

Alexandru Bonea enumeră o serie de modalități prin care românii pot investi în imobiliare, cum ar fi achiziționarea imobilelor cu scopul de a fi închiriate, tradingul - achiziție și revânzare de apartamente, dar și dezvoltarea imobiliară.

”Analizând metodele tradiționale de a investi în piața imobiliară, cea mai răspândită tipologie de investiție este închirierea de apartamente. Știm cu toții că acesta este un sport românesc, nu ne place nouă nimic mai mult, ca români, decât să avem la pensie niște apartamente închiriate care să ne livreze acel venit pasiv. În schimb, dacă analizăm bine, vedem că această activitate nu este chiar atât de pasivă. Trebuie să investim timp și resurse în administrarea relației cu chiriașul și cu apartamentul. Mai mult, ca să faci un randament decent, chiar satisfăcător, totuși trebuie să te pricepi. Să știi unde și ce să cumperi și, foarte important, cum să-ți găsești chiriașul.

Dacă mergem la următoarea metodă, tradingul de apartament – achiziție și revânzare de apartamente, această metodologie merge foarte bine în investiția în proiecte imobiliare la început. Cumperi la început la groapă și vinzi la final. Dacă îți alegi momentul, proiectul și dezvoltatorul bine, poți să faci randamente de până la 40%. În schimb, dacă cele de mai sus nu sunt alese perfect și dacă ai ghinionul să fii prins într-un ciclu economic nefavorabil, riști să pierzi chiar toată investiția.

A treia metodă de a investi, de departe cea mai sofisticată și exclusivă, este dezvoltarea imobiliară. Dacă te pricepi la construcții, dacă ai terenuri autorizate sau autorizabile și dacă ai bonitatea financiară pentru a-ți finanța proiectul, poți face randamente și mai mari de 40%”, explică Alexandru Bonea.

De ce să investești în Meta Estate

Alexandru Bonea prezintă și o a patra metodă a investi, și anume investiția într-o companie precum Meta Estate.

”Mai avem, desigur, și a patra variantă. Poți să investești într-o companie precum Meta Estate. Suntem o companie listată, administrată de o echipă de profesioniști și le facem pe toate: și chirii, și codezvoltări imobiliare, și tradinguri de apartamente. În mai bine de trei ani de activitate, am reușit să intrăm și să ieșim cu succes din peste 17 proiecte imobiliare care ne-au generat IRR (n.r. rata internă de rentabilitate) cuprinse între 15 și 35%. Rezultatele noastre financiare au crescut gradual de la an la an și vedem deja că în trimestrul I al anului 2024, modelul de business începe să se fundamenteze și să livreze rezultate bune cu consecvență. Să nu uităm că ne-am înființat în 2021 și ne-am listat în august 2022.

Cât despre viitor, pe scurt: Vom continua cu prioritate să fim atenți la livrarea de randamente sustenabile și performante din piața imobiliară. În momentul de față, vedem un randament al capitalurilor proprii sustenabil și sănătos, undeva la 10%. În al doilea rând, ne vom concentra anul acesta să scădem discountul dintre valoarea de tranzacționare și valoarea activului net contabil. Vom face acest lucru printr-o comunicare și mai bună cu piața, cu acționarii noștri, și vom începe să operaționalizăm programul de răscumpărare al acțiunilor.

Nu în ultimul rând, așteptăm cu interes Legea Societăților de Investiții Imobiliare. Această lege va reglementa cadrul legal pentru companiile de tip REIT listate (n.r. companii care administrează fonduri de investiții imobiliare). Suntem foarte entuziasmați de dezvoltarea pe care o are această lege. A fost propusă în Parlament în aprilie 2024 și pot spune că așteptam cu interes încă de la început să devenim un adevărat REIT. Uite că, la mai bine de trei ani de când ne-am înființat, pare că mediul legal și cel economic se duc în direcția aceasta”, concluzionează Alexandru Bonea.

(Momentul integral Meta poate fi urmărit între 4:16:20 și 4:25:42)

