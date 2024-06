Alina Irinoiu (MedLife) la Quarterly Report: ”Acest grup a fost mereu în creștere. În trimestrul 1, efectele investițiilor au început să se vadă”

Alina Irinoiu, Directoarea Financiară a MedLife, a participat la cea de-a patra ediție a Quarterly Report - evenimentul #1 pentru companii la BVB, conferință marca Ziare.com, alături de partenerul principale TradeVille, ce a avut loc în 12 iunie. Alina Irinoiu a vorbit despre rezultatele financiare impresionante ale companiei, dar și despre proiectele ambițioase de viitor.

Alina Irinoiu a amintit că sistemului medical MedLife este liderul pieței de servicii medicale private după cifra de afaceri, care numai în 2023 a atins 453 de milioane de euro. MedLife are ”motoarele turate” încă din 2010, după cum dezvăluie directoarea financiară a companiei.

”MedLife a fost cumva cu motoarele turate de o bună perioadă, încă din 2010, dinainte de listare, când compania era deținută de un private equity parțial. Până în prezent, au fost desfășurate peste 54 de tranzacții M&A și am integrat nu mai puțin de 84 de companii în structura grupului, deci într-adevăr este o provocare cu un număr atât de mare de entități juridice. În ceea ce privește numărul de unități pe care le avem, putem numi 35 de hiperclinici, 68 de clinici, 39 de laboratoare cu peste 180 de puncte de recoltare, 21 de farmacii, o bancă de celule stem, 18 centre de stomatologie și 15 spitale care integrează cele 4 maternități pe care le avem astăzi.

Trecând la zona de evoluție a veniturilor și a EBITDA în perioada 2019 – 2023, dacă ne uităm la evoluția veniturilor, vom vedea că acest grup a fost mereu în creștere, obținută atât prin achiziții, cât și prin dezvoltare organică. Dacă ne-am duce un pic mai în spate decât ce am prezentat, vă pot spune că MedLife s-a listat în 2016 cu o cifră consolidată de 620 de milioane de lei, acest lucru însemnând, de la listare până în prezent un CAGR (n.r. compound annual growth rate – rată de creștere anuală compusă) de 24%”, a explicat Alina Irinoiu la Quarterly Report.

Evoluția liniilor de afaceri

Alina Irinoiu a vorbit de asemenea despre evoluția liniilor de afaceri, toate marcând creșteri, însă linia de clinici rămâne motorul de dezvoltare.

”Am avut de-a lungul perioadei creștere în toate liniile de afaceri. A fost o dezvoltare destul de echilibrată pe fiecare palier, însă trebuie totuși să menționez că linia de clinici rămâne în continuare motorul nostru de dezvoltare, reprezentând 38% din cifra de afaceri a grupului și incorporând totodată și dezvoltarea pe care am făcut-o în zona de oncologie, respectiv centrele de radioterapie și chimioterapie NeoLife. 2023 a fost marcat de o dinamică bună și de investiții multiple, pe care le-am făcut în beneficiul pacientului. Cea mai mare investiție pe care am făcut-o este cea în Spitalul Nord din Pipera, o investiție de aproximativ 30 de milioane de euro. Acesta fusese un proiect pe care partenerii de la Grupul Nord Provita îl aveau lansat la momentul la care noi am avut tranzacția M&A. Am mai dezvoltat două centre noi de radioterapie NeoLife în Brăila și Vâlcea.

În zona oncologică, domeniu care este o prioritate strategică de dezvoltare pentru noi, am achiziționat un nou accelerator de radioterapie în Brașov și am modernizat unul din Sibiu. Am deschis două noi hiperclinici în Deva și Bacău. Totodată, în zona de spitale, am investit în doi roboți Da Vinci în Cluj și în Sibiu, precum și în numeroase alte echipamente în toate spitalele din rețea. Privind activitățile M&A, am finalizat cele două tranzacții, începute în 2022. Vorbim aici de Grupul Nord și de Muntenia, o altă tranzacție anunțată în 2022 și se referă la un spital din Pitești. Totodată, am avut și trei tranzacții mici de tip M&A, realizate de subsidiarele noaste Sf. Maria, second brand-ul, și subsidiara de la Timișoara, Medicis”, a trecut în revistă Alina Irinoiu.

Trimestrul 1 - creșteri peste creșteri: ”Efectele investițiilor au început să se vadă”

Alina Irinoiu arată că au fost marcate creșteri consistente în primul trimestru al anului, astfel că investițiile făcute de companie se văd deja în cifre.

”În trimestrul unu, efectele investițiilor pe care le-am făcut au început să se vadă. Vorbim de o creștere de 22% în cifra de afaceri consolidată proforma, ajungând la 647 de milioane de lei. Din această creștere, 15% este creștere organică, restul venind din companiile pe care le-am achiziționat după momentul trimestrului I 2023. Am înregistrat o creștere de 33% a EBITDA proforma, ajungând de 99 de milioane de lei. Am crescut cu un punct de marjă, de la o perioadă a anului trecut similară până în prezent. Numărăm și o creștere de 65% a rezultatului net proforma, în sumă de 14 milioane de lei. În această perioadă am finalizat achiziția unui laborator, Personal Genetics. Practic, este un laborator de genetică medicală, care a avut o cifră de afaceri de aproximativ 13 milioane de lei în 2023.

Pe zona de vânzări, cei 22% creștere s-au compus astfel încât se vede că am avut o performanță bună pe aproape toate liniile de afaceri. Cererea de servicii medicale s-a menținut relativ robustă. Zic relativ pentru că pe zona de farma și stomatologie vedem rezultate diferite (n.r. 3, respectiv 5% la farmacii și stomatologie, comparativ cu 38% creștere la clinici sau 23% creștere în spitale). Pe zona de farmacii am făcut o schimbare în mixul de produse pe care îl oferim, încă din 2023, iar pe zona de stomatologie, am observat încă de anul trecut o scădere de adresabilitate pe zona de investigații scumpe și complexe. A fost surmontată în volume de alte intervenții”, a explicat Directoarea Financiară a MedLife.

Planurile MedLife pentru 2024

Compania are planuri mari și pentru cele șase luni rămase din anul 2024, între acestea numărându-se finalizarea spitalelor din Timișoara și Craiova, continuarea dezvoltării MedLife Medical Park, dar și consolidarea marjelor EBITDA.

”În final, pentru anul acesta urmărim finalizarea spitalul de la Timișoara și pe cel din Craiova. Spitalul din Timișoara este generalist, pe când cel din Craiova este un spital mai mic, cu spitalizare de zi dedicat oncologiei. De asemenea, continuăm dezvoltarea în proiectul MedLife Medical Park, cu pași mici. Acolo practic urmărim extinderea capacității pe care o avem prin două noi săli de operații. Ne concentrăm și pe fluidizarea cursurilor operaționale și a procedurilor. Acesta pot să spun că este, fără dubiu, un efort continuu, ținând cont de multiplele achiziții pe care le-am făcut. Întotdeauna avem de lucrat pe zona aceasta.

Urmărim consolidarea marjelor EBITDA de la un an la altul și, sigur, o reducere treptată a gradului de îndatorare. Totodată, pe zona de achiziții avem un profil achizitor care a condus la o creștere și vrem să continuăm acest demers, însă fiind și foarte atenți la profitabilitatea companiilor pe care dorim să le integrăm. Trebuie să nu alterăm profitabilitatea grupului și să nu influențăm negativ gradul de îndatorare. Pe lângă toate acestea, vom investi în tehnologii de digitalizare și în mărirea echipei medicale”, concluzionează Alina Irinoiu.

(Momentul integral MedLife poate fi urmărit între 1:35:40 și 1:58:41)

Alina Irinoiu a acordat de asemenea un scurt interviu Ziare.com.

Ziare.com: În 2024 sunteți în topul aprecierilor din indicele BET, chiar peste giganți din energie ca OMV Petrom, Electrica sau Transgaz. Să ne pregătim pentru noi maxime record ale acțiunilor MedLife?

Alina Irinoiu: E o întrebare la care nu prea răspund pentru că nu pot din poziția mea să fac aprecieri despre prețul MedLife sau despre evaluarea companiei. Suntem de părere că piața, de obicei, își spune cuvântul și își face propria analiză, deci acționarii și investitorii sunt cei care decid. Noi ne ocupăm doar de performanță și de stabilirea, livrarea strategiei și a bugetelor.

Ziare.com: Cum vă simțiți pentru prima oară la Quarterly Report?

Alina Irinoiu: M-am simțit foarte bine. Sunt o persoană foarte sinceră, am fost puțin emoționată la început pentru că nu cunoșteam formatul, dar mi se pare un eveniment foarte reușit și vom mai participa cu siguranță.

