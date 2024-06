Anca Dănilă (IBB Holding) la Quarterly Report: ”Anul trecut am avut o cifră de afaceri de 48 de milioane de euro”

Anca Dănilă, Directoarea Financiară a IBB Holding, a participat la cea de-a patra ediție a Quarterly Report - evenimentul #1 pentru companii la BVB, conferință marca Ziare.com, alături de partenerul principal TradeVille, ce a avut loc în 12 iunie. Anca Dănilă a trecut în revistă cifrele impresionante înregistrate de companie, proiectele importante aflate în derulare, dar a vorbit și despre planurile de viitor.

IBB Holding Group este un grup de 12 companii care activează în domeniul construcțiilor, cu preponderență în domeniul construcțiilor de infrastructură. În prezent, IBB, pe piețele din România, este în top 15 companii de infrastructură pe piața locală. Anca Dănilă a dezvăluit cum a ajuns compania la această performanță.

”Am reușit să ajungem la această performanță tocmai pentru că obiectivul nostru principal a fost acela de a investi într-o bază de producție foarte bine pusă la punct, în echipamente și utilaje care să fie destul de variate și de ultimă tehnologie și, de asemenea, avem un laborator de analize și testări în construcții. Pentru că am menționat baza noastră de producție, vreau să vă spun că în prezent am ajuns să avem patru stații de betoane, toate acestea foarte strategic așezate în jurul Bucureștiului, pentru că dorim să deservim atât clienții din București, cât și din împrejurimi.

De asemenea, încă din 2016, am pus în funcțiune prima stație de producție de asfalt, iar în cursul acestui an și până la final intenționăm să punem în funcțiune și o a doua. Toate acestea au reușit să ne facă să venim către clienții noștri pentru a le oferi un pachet complex de servicii și să ne ducem la bun sfârșit proiectele”, a precizat Ancă Dănilă pe scena Quarterly Report.

Proiectele - cartea de vizită a IBB Holding

Anca Dănilă adaugă că proiectele sunt cartea de vizită a IBB Holding, enumerând câteva dintre cele mai importante: ”Proiectele sunt cartea noastră de vizită. Evident că la început am lucrat sub antrepriză, iar în prezent avem contracte încheiate cu CNAIR pentru următorii patru ani. Am lucrat la nodul rutier de la Berceni, la nodul rutier de la Olteniței, iar în prezent lucrăm la un lot din Autostrada A7. Avem, de asemenea, experiență pe partea de piste aeroportuare, mai exact lucrări executate la Aeroportul „Henry Coandă” și la Clubul Clinceni. Totodată, avem proiecte pe construcții civile și industriale, iar aici pot spune că în prezent construim pentru unul din cei mai mari retaileri de hypermarketuri din România și construim pentru acesta un hypermarket. În plus, lucrăm și în Portul Constanța pentru construcția unor silozuri”.

525 de apartamente în zona de nord a Capitalei

IBB Holding se axează de asemenea pe un proiect imobiliar premium, fiind vorba despre 525 de apartamente în zona de nord a Capitalei.

”Aș vrea să vorbesc, de asemenea, despre proiectul imobiliar pe care îl dezvoltăm, un proiect de tip premium, format din 525 de apartamente în zona de nord a Bucureștiului. Anul trecut am decis că pentru a putea conduce toată această activitate, este necesar să fie condusă în mod independent de oameni specializați și cu experiență în domeniu. Astfel s-au născut cele șapte domenii de activitate din portofoliul nostru: infrastructură, construcții civile, producție de asfalt și beton, dezvoltare imobiliară, laborator de analize și testare, un parc auto și suport IT. Toate acestea există pentru a putea răspunde unor cerințe cât mai complexe ale clienților noștri”, mai arată Anca Dănilă.

IBB Holding - cifră de afaceri de 48 de milioane de euro în 2023

Directoarea financiară a IBB Holding a trecut de asemenea în revistă cifrele importante înregistrate de companie, însă a pus accent și pe viitor, care pare să promită valori și mai bune.

”Businessul pe care vi l-am prezentat a generat anul trecut o cifră de afaceri de 48 de milioane de euro, cu o marjă EBITDA de 9 milioane de euro. Firma are până în prezent 60 de proiecte realizate, un efectiv de peste 280 de angajați și contracte în execuție de circa 270 de milioane de euro.

Dar nu aceste cifre sunt importante, ci mai ales cele care țin de viitor. Iar în următoarea perioadă tindem ca aceste cifre să se dubleze sau, chiar mai mult decât atât, să se tripleze. Sunt atât de convinsă când spun lucrul acesta, pentru că piața din România, pe partea de infrastructură, este acum în plină dezvoltare. Guvernanții noștri au acum la dispoziție 20 de miliarde de euro prin care trebuie să reconstruiască toată infrastructura României. Iar noi suntem aici pentru a face parte din aceste proiecte”, mai arată Anca Dănilă.

Referitor la strategia grupului pe termen lung, aceasta este gândită sub umbrela sustenabilității: ”Tot ce facem și tot ce acționăm în șantier este cu grijă pentru viitor și pentru mediu. Ca un exemplu, proiectul nostru de dezvoltare imobiliară este în curs de certificare BREEAM, însemnând că suntem foarte atent supravegheați cu privire la materialele pe care le folosim în șantier, dar și privind metodologia aplicată și activitatea desfășurată. Avem și un parc auto format din utilaje și echipamente de construcții dotate cu acele dispozitive de urmărire a amprentei de carbon. Nu în ultimul rând, flota noastră auto este formată în proporție de 50% din mașini electrice.

Pentru că am vorbit de piloni de viitor: avem în vedere dezvoltarea capacității noastre de producție, dezvoltarea portofoliului de clienți, atât în ceea ce privește construcțiile civile și industriale, cât și mai ales proiecte de infrastructură și, în final, accesarea piețelor de capital”.

Anca Dănilă a oferit de asemenea un scurt interviu Ziare.com, unde a vorbit despre planul companiei de a se lista la Bursa de Valori București.

Ziare.com: Sunteți prima oară la Quarterly Report, dar multa lume vă cunoaște deja pentru proiectele mari pe care le aveți, mai ales în infrastructură și construcții. Cum intenționați să vă apropiați de Bursa de Valori București și cât de repede?

Anca Dănilă: Acesta este un prim pas pe care îl facem, faptul că astăzi suntem prezenți aici, am venit să observăm, să testăm puțin apetitul investitorilor. Da, planul nostru pe termen scurt e o posibilă listare pe partea de obligațiuni, iar anul acesta, până la sfârșit, intenționăm o emisiune de până la zece milioane de euro. Intenționăm să folosim acest capital pentru ducerea la bun sfârșit a proiectelor noastre și vorbesc aici de investiții în baze de producție, stații de asfalt, stații de betoane, echipamente și utilaje de construcții, dar de asemenea vrem să folosim acești bani și pentru capitalul de lucru ca să ducem proiectele la bun sfârșit.

Ziare.com: Cum vă simțiți prima oară la cel mai mare eveniment dedicat investitorilor retail?

Anca Dănilă: Ne simțim foarte bine, chiar mă bucur de oportunitate și mulțumesc pentru invitație. Astăzi mă simt ca pe banca de rezervă, dar eu sunt încrezătoare și sunt convinsă că data viitoare voi vorbi de pe teren.

