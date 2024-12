Horia Cardoș (Agroland) la Quarterly Report: „Perioada dificilă a adus oportunități. Ne uităm serios la achiziții de ferme vegetale”

Horia Cardoș, directorul general al Agroland, la Quarterly Report #6. FOTO: Ziare.com

Horia Cardoș, directorul general al Agroland Business System, a participat miercuri, 27 noiembrie, la cea de-a șasea ediție a Quarterly Report, evenimentul organizat de Ziare.com, împreună cu partenerul principal Tradeville, pentru companiile listate la Bursa de Valori București. Cardoș a vorbit despre viitorul sectorului agricol după un an complicat pentru fermieri.

În momentul de față, Agroland se așteaptă la un an viitor bun, spune directorul firmei, care a punctat și creșterea companiei odată intrarea pe piața de capital. Performanța din ultimii ani susține în continuare strategia de investiții, este de părere omul de afaceri.

„Au fost niște ani complicați pentru agricultură, dar estimarea noastră este că vom avea un an bun în 2025, așa se arată. Agroland, față de momentul în care a luat prima oară contact cu piața de capital în 2020, șa începutul pandemiei, s-a transformat complet după 5 ani. De la o companie cu 200 și ceva de magazine în mediul rural, pentru fermierii, astăzi suntem un grup de companii care activăm pe mai multe piețe, toate legate de agricultură și de hrană. Din cele 70 de milioane cifră de afaceri consolidată, aproximativ 20 de milioane înseamnă producție industrial, fie că vorbim de furaje, fie că vorbim de ouă de consum, fie că vorbim de genetică. Am realizat asta cu sprijinul investitorilor de pe piață de capital românească – sigur, și cu banii noștri și cu banii atrași sistemul bancar. Totuși, s-a dovedit că modelul nostru de business, în care suntem implicați, atât în partea de retail, cât și în partea de producție de hrană pentru animale de fermă, hrană pentru animale de companie și hrană pentru oameni, respectiv, prin platforma de la Mihăilești, unde producem ouă de consum este rezilent. Acest lucru ne dă curaj să investim în continuare sume importante”, a explicat acționarul principal al firmei.

Investițiile pe anul acesta au depășit 17 milioane de lei, iar ținta grupului este să continue creșterea pe zona bio, după deschiderea primei fabrici comerciale de furaje de acest fel.

„Și în acest an investim mai bine de 3,5 milioane de euro în extinderea capacității platformei avicole de la Mihăilești, creștem capacitatea de producție de ouă de consum, creștem capacitatea fabricii de la Ișalnița și i-am dat drumul fabricii de furaje convenționale de la Ișalnița. Am reușit în vara aceasta să certificăm prima fabrică comercială de furaje bio din România. Mai sunt fermieri care își produc furajele, dar noi suntem prima fabrică care vinde și către alți fermieri și către zona de retail”, a spus reprezentantul Agroland.

Dezvoltarea companiei se leagă inclusiv de dorința de a reduce deficitul alimentar al țării.

„Așa cum am spus de multe ori - și cred că toți investitorii știu asta - România astăzi importă 50% din hrana pe care o consumă, ceea ce este o aberație în condițiile în care exportăm. Acum 2-3 ani eram al zecelea exportator de cereale din lume, nu din Europa. Suntem printre primii din Europa. Prin producția noastră de la Mihailești încercăm să schimbăm acest deficit, la fel și prin producția de hrană pentru animale de companie. Ce vreau să spun este că prin zona de producția de furaje bio ne adresăm unui segment care astăzi nu este servit. De altfel, noi ca și grup suntem în negociere pentru preluarea unei ferme de producție de ouă bio”, a dezvăluit Cardoș.

Pe zona produselor certificate bio, există un segment de piață care în prezent nu găsește produse de acest tip, deși ar avea disponibilitatea și banii să cumpere astfel de bunuri.

„Comercianții spun că vorbim de un 10% din populație, care se aprovizionează în mod frecvent în supermarket și care este dispusă și care caută produse românești certificate bio. Aceste produse nu se găsesc astăzi pe raft în asemenea cantități. Vă spun, noi investim cu mare entuziasm în această zonă pentru că, indiferent de crizele care ne afectează în ultimii 5 ani - de la pandemie, război și criză energetică -, veniturile românilor au crescut și sunt foarte multe familii care își permit. Această nevoie nu este adresată astăzi și Agroland se poziționează ca unul din furnizorii de genetică, furnizorii de furaje, furnizorii de alte produse pentru fermieri, dar și ca fermier în zona bio și aici avem planuri importante”, a mai spus directorul Agroland.

Oportunități după greutăți

Chiar dacă ultimii ani au fost grei pentru sectorul agricol, mai ales după seceta care a pârjolit România în acest an, Agroland a ieșit câștigătoare pentru că a putut să își întărească poziția în lanțul de valorificare și să accelereze achizițiile.

„Suntem cred că printre puținii câștigători acestei perioade pentru că reușim să încasăm foarte mult comparativ cu competitorii noștri, pentru că avem o echipă experimentată și am fost mai degrabă conservatori în a arunca marfă în piață către clienți care nu sunt sau se arătau la acel moment că nu sunt solvabili. Suntem într-o poziție bună datorită și faptului că avem o poziție de cash bună la nivelul grupului și asta ne permite, mai mult decât să supraviețuim, să facem profit. Ne permite să ne extindem pe noi piețe, ne permite să achiziționăm noi clienți, fiindcă foarte mulți distribuitori din zona de agribusiness sau distribuitori de inputuri din păcate au probleme, pentru că fermierii clienților au probleme. Acestea sunt exacerbate și de anumite decizii din zona administrativă - celebra ordonanță, care mai mult a stricat, credem noi, decât a ajutat. Mai mult, această perioadă dificilă pentru anumiți fermieri ne deschide oportunități și ne uităm serios la achiziții în zona de ferme vegetale, pentru că ne-ar ajuta în dezvoltare, în creșterea cifrei de afaceri, în profitabilitate”, a explicat Hordia Cardoș.

Următoarea perioadă va fi marcată de posibile tranzacții și consolidări de poziție pe piață, iar acest lucru este valabil și pentru Agroland. Privind retrospectiv, directorul companiei se mândrește cu profitabilitatea firmei.

„Sunt niște oportunități interesante pe piață, pentru că sunt fermieri care la rândurilor au făcut investiții riscante, care nu și-au adus aportul la profitabilitate, iar după doi ani în care au pierdut bani, sunt într-o poziție destul de dificilă, ceea ce, repet, ne oferă oportunități. Probabil, în următoarele luni vom reuși să finalizăm una din tranzacțiile pe care o vizăm. Dar, repet, simplu fapt că noi și alți câțiva distribuitori vom reuși să trecem peste perioada aceasta ne face să fim câștigători. Facem și profit, este de-a dreptul fantastic. Reușim să ne ținem oamenii, reușim să le dăm bonusuri, evident, pentru sumele încasate, dar, sigur, lucrurile sunt departe de a fi ideale, față de cum ne imaginam la sfârșitul anului trecut că vor. Dar, uitându-ne în piață, putem să spunem că am făcut o treabă bună, am reușit și reușim în continuare să sprijinim fermierii să treacă peste această perioadă, iar asta ne aduce și nouă beneficiile aferente”, a declarat Horia Cardoș.

În ceea ce privește extindere afacerilor, direcția este vestică pentru Agroland, dar compania mai are câteva direcții de dezvoltare pe care merge în alte zone ale țării.

„Referitor la expansiune, pe zona de vânzare de inputuri și trading natural ne uităm spre zona Banatului, unde astăzi nu avem echipe de vânzare, unde lucrurile stau mai bine decât în restul țării, în ceea ce privește ultimii doi ani. Fermierii din această zonă au fost afectați mai puțin de secetă. În plus, avem fermierii de cultură bio, care aprovizionează astăzi fabrica noastră de furaje bio de la Caransebeș, care trebuie să ne fie clienți. La rândul lor, ei ne sunt furnizori și vrem să închidem frumos acest cerc. Deci, extinderea va fi spre Vest. Tot în direcția aceasta, am achiziționat și silozul, magaziile și o stație de procesare semințe de lângă Drobeta Turnul Severin, care va fi folosită ca o platformă logistică, atât pentru zona Olteniei, cât și pentru zona Banatului”, a spus directorul.

Implicarea statului în viitorul agriculturii

Referitor la perspectiva de termen mediu și lung, Cardoș consider esențială implicarea autorităților în piață, în special pe zona de îngrășăminte și pe un program național de irigații. Totuși, și fermierii trebuie să se adapteze noilor condiții.

„Trebuie să se implice guvernul central, împreună cu Parlamentul, cu comisiile de agricultură. Sunt oameni cu experiență, oameni deștepți, care au făcut programe și pot să le facă în continuare. Statul poate să se implice prin susținerea industriei de îngrășăminte. Vorbim de susținerea unui program național de irigații, dar și fermierii trebuie să diversifice producția. Ce-a mers acum 10-15 ani s-ar putea să nu funcționeze și s-a dovedit că nu funcționează tot timpul. Mai mult, presupun că rezolvăm problema de cultură și problema de producție agricolă primară - trebuie să fim în stare să prelucrăm acele cereale superior”, punctează Cardoș.

Directorul general al Agroland readuce în discuție deficitul alimentar al României, pe care îl pune în lumina siguranței naționale. Totuși, spune acesta, există progrese vizibile de reducere a golului, prin eforturile unor companii românești și străine.

„Ne obsedează acel deficit care este absolut nenatural. O țară mare, o țară cu producție importantă, agricolă primară importăm 6-8 miliarde produse alimentare. Încet-încet, cu aportul companiilor, unele dintre ele listate la bursă, acest deficit scade. Dar problema este una, până la urmă, de siguranță alimentară. Două zile la rând am primit cereri de la rețele internaționale de retail pentru a exporta ouă de consum și a le vinde pe rafturile magazinelor în alte țări. Sunt deficite la nivel European la nivelul producției de lapte, la nivelul producției de carne de pasăre, la nivelul producției de ouă, care nu se pot acoperi de pe un an pe altul. În anumite domenii, România reușește; la cartofi, nu suntem în stare să produce, dar ușor-ușor, mai încet decât ne-am dori, producătorii români și cei care activează în România vor acoperit acest deficit. Este inclusiv o problemă de siguranță națională”, a subliniat Cardoș.

În ceea ce privește plata dividendelor, Agroland se concentrează în momentul de față pe creștere și nu are în plan recompensarea acționarilor în următorii doi ani. După acest moment, compania plănuiește o listare pe piața principală și va relua discuția despre dividende.

„Suntem în plin proces de investiție, de mărire a capacităților, de mărire a suprafețelor de retail și pentru următorii doi ani nu avem în plan să oferim dividende. Planul nostru este ca după acești doi ani să listăm compania pe piața principală și poate în primul an, dacă nu în al doilea an, să începem să oferim dividend. Acum lucrăm la toate motoarele grupului, care să ne asigure nu doar vânzările pe care le prognozăm, cât și profiturile”, a încheiat directorul general.

Discuția de la acest panel poate fi urmărită mai jos, în intervalul 1:28:38 - 2:06:00.

Cea de-a șasea ediție a Quarterly Report, evenimentul #1 pentru companii la BVB, organizat de Ziare.com, alături de partenerul principal TradeVille, a avut loc miercuri, 27 noiembrie, la ONE Tower. Peste 53.000 de persoane au urmărit conferința online, iar în sală au fost prezenți fizic peste 100 de oameni. De asemenea, 15 companii de renume au luat parte la ediția 6 a Quarterly Report.

