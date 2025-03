Gabriel Țecheră (TTS) la Quarterly Report: „Retragerea oțelului ucrainean din piață ar da o șansă combinatelor metalurgice din Europa”

Gabriel Țecheră, director guvernanță corporativă și relația cu investitorii la Transport Trade Services, a participat luni, 3 martie, la cea de-a șaptea ediție a Quarterly Report, evenimentul #1 pentru companiile listate la Bursa de Valori București, organizat de Ziare.com, alături de partenerul principal TradeVille, care a avut loc luni la ONE Tower.

Rezultatele companiei

Compania a publicat rezultatele preliminare pe anul 2024 la finalul lunii februarie, care au arătat că TTS a obținut un profit net de 62 de milioane de lei, în scădere cu 59% față de anul anterior. O dinamică similară a fost și la venituri, care au scăzut cu peste 46%, la 484,3 milioane de lei. Rezultatele sunt conforme cu ce anunțase compania în raportul privind activitatea din primele trei trimestre ale lui 2024.

„Pentru cine a urmărit TTS pe piață, nu cred că a fost o surpriză. Sau poate unii mai optimiști aveau o viziune mai pozitivă, dar nu a fost o surpriză realmente, pentru că rezultatele au fost în linie cu ceea ce am anunțat în noiembrie. Deci, suntem în aceeași zonă. Este greu de spus ce a fost mai important, dar, în principiu, ceea ce am văzut noi în 2024 a fost una dintre cele mai proaste piețe pentru transportul fluvial de când ne aducem noi aminte.

A fost o combinație unică de factori, după mine. Pe de o parte, au dispărut cerealele ucrainene. Bine, ele au scăzut treptate, dar, în momentul ăsta, Odesa este cea care face tranzitul cerealelor ucrainene. În momentul în care au dispărut s-a întâmplat cam cum s-a întâmplat la seceta din 2022, când a scăzut Rinul. Deci, cam așa s-a întâmplat în piața transportului, pentru că se văd acum în forță efectele politicii dezastruoase la nivel european”, a spus directorul, în deschiderea discuției.

Cumulul de măsuri a contribuit la accelerarea dezindustrializării, care a pus presiune și pe sectorul transporturilor.

„Atâta timp cât dezindustrializarea este un scop în sine, efectele se văd pe materii prime. Deci, noi suntem în situația fericită de a face tancuri cu tablă chinezească și cu tablă coreeană. Evident, ar fi putut exista o compensare de volume, dacă piața produselor agricole ar fi fost în regulă, dacă nu ar fi fost seceta, care a afectat producțiile din România, în special pe floarea-soarelui și pe porumb. Grâul este și acum la prețuri foarte mici internaționale. Nimeni nu vinde în România, stă cu el și asta este, așteaptă vremuri mai bune.

Deci, a fost combinația asta de factori și s-a reflectat și în rezulattele la T3 și în preliminarele pe care le-am anunțat”, a spus Țecheră.

Prețul acțiunii și banii din piață

În octombrie anul trecut, acțiunile TTS ajunseseră la un vârf al ultimelor 6 luni de 7,17 lei. Cotația a picat până la 3,84 lei în acțiune, pentru a ajunge la în jur de 4,7, după anunțarea rezultatelor preliminare. Țecheră a fost întrebat la Quarterly Report despre o posibilă subevaluare a acțiunilor.

„Anul a început, cum a început, cred, pentru toată lumea, cu o lichiditate foarte, foarte slabă. Februarie pentru noi, cred că a fost cea mai slabă lună ca lichiditate pe piață în doi ani de zile și cred că tot BVB-ul în februarie a suferit de lichiditate. Și e un trend care nu e grozav, ca să spun așa, și nu face bine piață, în general, nu doar pentru TTS/ De fapt, vine dintr-o bruscă reducere de apetit pentru România în general. Deci, probabil că nu mai intră banii care intrau și asta se vede imediat în piață.

Principalii beneficiari ai lichidității sunt administratorii de active, pentru că ei trebuie să aibă o ieșire cât de cât decentă pentru a face profit, și investitorii de retail mari. Din punct d evedere al lichidității, e clar mai slab decât anul trecut. Încă suntem în parametri, dar e un fapt că nu mai sunt atâția bani”, a declarat reprezentantul TTS.

În februarie 2023, TTS a cumpărat operatorul portuar Decirom, iar întreprinderea a finalizat integrarea operațiunilor în activitatea grupului în 2024. Chiar dacă Decirom este în curs de modernizare, estimările inițiale indică o creștere cu o cincime a volumului față de începutul anului trecut.

„Evident că recalibrăm pentru că vedem situația pieței. Problema este pe piața de transport, operarea este cumva trasă de piața de transport. În cazul Decirom, vorbim de un șantier care, deși nu avem datele finale, cred că a avut un plus de 20% în primele două luni față de ianuarie-februarie 2024, ca volum. E o macara întinsă pe tot cheul, în curs de modernizare. Urmează a doua macara, au început niște magazii. Chiar în aceste condiții, a crescut volumul cu 20%, dar asta este cumva specific Deciromului, pentru că nu este atât de dependent de transportul fluvial.

De fapt, acesta a fost unul dintre pariurile pe care le-am făcut. În Constanța, cam o treime din marfă vine pe fluviu, iar două treimi merg pe uscat. Și Deciromul are această posibilitate – sunt clienți care duc și cu auto și cu tren. Având și fluviu, își pot face o optimizare, pentru că își pot gândi fluxurile. Vrei foarte ieftin, te duci pe barjă. Vrei foarte repede, te duci pe auto, dar e foarte scump. Dacă îți faci o planificare, poți ajunge la un optim – acesta este cazul Decirom.

În rest, repet, ideea este de recalibrare. Sunt fluxurile noi care încep să vină, dar deficitul de volume care vin din direcția asta este semnificativ și este din dezindustrializare”, a spus directorul pentru guvernanță corporativă și relația cu investitorii.

Rolul fondurilor de pensii

Țecheră a fost întrebat de moderatori despre cum se raportează TTS la fondurile care administrează pensii și ce discuții există între părți.

„Fondurile de pensii sunt mai puțin sensibile la factorul lichiditate, pentru că au orizonturi lungi și atunci au altă filozofie. În schimb, fondurile clasice de investiții, cele ale administratorilor de active, sunt foarte sensibile și am văzut ieșiri în vârf de piață, reintrări... Adică sunt unele care sunt extrem de dinamice și știu exact și când să intre și când să iasă. Chiar fac o treabă frumoasă, se vede.

Cel mai bun feedback l-am primit de la retailul mare, de la retailul mic mai puțin, că nu am avut ocazia, dar investitorii mari de retail au nevoie de lichiditate, pentru că vor să poată să se miște pe acțiune, nu să stea 3 ani, 10 ani, 15 ani”, spune directorul de la TTS.

Negocieri pentru terminarea războiului de la graniță

În ultimele săptămâni, administrația americană a început să împingă mai tare pentru finalizarea războiului dintre Rusia și Ucraina, chiar dacă acest lucru a venit prin presiune asupra Kievului. Nesiguranța este încă mare, dar orizontul reconstrucției poate prezenta oportunități.

„Gradul de incertitudine în momentul acesta a scăzut, în opinia mea. Anul trecut, pe vremea asta, aveam mult mai multe necunoscute. În momentul ăsta, măcar e o direcție și, într-adevăr, foarte multe depind de rezultatul acelor negocieri. Se pot deschide lucruri sau se pot chiar înrăutăți. Dar, dacă ne gândim la pace, indiferent de forma prin care ajungem acolo, asta va avea multe efecte, vine cu consecințe economice puternice.

În 2022, a du dispărut toate fluxurile de minerale și de materii prime care veneau din est, atât ucrainene, cât și rusești. Au dispărut toate, iar acesta este motivul pentru care niște combinate nu au mai putut ține piept decarbonizării, pentru că sunt costuri foarte mari. În momentul în care nici materia primă nu mai e ieftină, asta închide tot, temporar.

Piața a fost inundată, spre exemplu, în perioada asta de oțel ucrainean care nu are nicio condiție de mediu și vine cu un preț pe care nu îl poate concura nimeni. În momentul în care în zona negocierilor se întâmplă ceva – depinde și de rezultat – consecințele vor fi destul de importante. Este greu de anticipat cum se vor reașeza fluxurile. Dintr-o dată dispar niște diferențiale de preț și lucrurile merg în direcția optimă”, a spus Țecheră.

Varianta reconstrucției

După terminarea războiului, eforturile de reconstruire a țării vecine vor aduce un influx de capital, dar și un plus pe partea de transporturi. Totuși, în ciuda unei creșteri pe unele materii, lucrurile nu sunt chiar clare, spune reprezentantul TTS.

„Noi nu vedem chiar așa scenariul reconstrucției. În principiu, reconstrucția înseamnă ciment, cărămidă, dar, în esență, piatră, sub o formă sau alte. Cel mai eficient mod de transport va fi cel maritim, de departe. Deci, nu vii cu cimentul cu camionul – sau ai putea veni, să zicem, de la Bicaz, dar grosul va veni probabil prin Odesa.

Nu cred că vom vedea convoaie de barje cărând ciment din Germania. Ucraina va avea nevoie de oțel, dar nu îl va importa, pentru că produce. Și atunci probabil că vom vedea fluxurile reducându-se, ceea ce va da o gură de oxigen industriei metalurgice din Europa, de pe Dunăre. Deci, reconstrucția în sine nu va veni decât cu efecte indirecte, nu vom vedea transport fluvial consistent de materiale, datorită reconstrucției. Aia se va întâmpla pe mare, prin Odesa. E mult mai ieftin”, zice directorul de la TTS.

Profit și dividend

Politica de dividend a companiei va rămâne neschimbată, deci cu un obiectiv de 45% pentru rata de distribuire, calculată în raport cu profitul net distribuibil. „Asta nu se va modifica”, a spus Gabriel Țecheră. Acesta a spus că întreprinderea încă discută de furnizarea unui trading update ocazional și a detaliat mai mult despre provocările întâmpinate în realizarea unui buget.

„Bugetul va fi dificil, lucrăm deja la el. Până la urmă, una este piața, alta este ce puteam face noi în piață, dar piața este extrem de puternic depresată la momentul acesta. Muncim la el, dar, repet, va fi un buget dificil”, a spus în încheiere reprezentantul TTS.

Intervenția lui Gabriel Țecheră poate fi urmărită în înregistrarea de mai jos, începând cu ora 01:25:00.

„Nimeni nu poate să facă față oțelului ucrainean”

Gabriel Țecheră a acordat și un scurt interviu pentru Ziare.com. Acesta a subliniat că piața traversează un moment de lichiditate scăzută, iar reconstrucția Ucrainei prezintă oportunități mai degrabă indirect.

Ziare.com: 2024 a fost un an agitat pentru TTS, atât la nivel operațional, cât și pe bursa de la București. Ce riscuri vedeți în 2025 și ce oportunități ar putea apărea pentru cel mai important transportator de mărfuri pe Dunăre?

Gabriel Țecheră: În momentul ăsta pot fi imaginate riscuri de mai rele legate în continuare de război. Dacă se materializează un tratat de pace, noi vedem mai degrabă o creștere a nivelului afacerilor, venită în primul rând din ridicarea sancțiunilor, care probabil vor face parte din această înțelegere; plus, efecte indirecte care țin de diverse laturi. Spre exemplu, dacă începe reconstrucția; e posibil ca oțelul ucrainean să se retragă din piață, în momentul ăsta blocând piața. Nimeni nu poate să facă față oțelului ucrainean, care nu are niciun fel de condiționare legată de mediu și e foarte ieftin din cauza asta.

Ziare.com: Subiectul reconstrucției Ucrainei s-a discutat intens în panelul în care ați participat azi. Cum și cât de mult ar putea beneficia TTS dacă această perspectivă ar deveni realitate?

Gabriel Țecheră: Reconstrucția în sine nu cred că se va vedea pe fluviu, pe transport fluvial, pentru că în general materialele de construcții merg pe distanță scurte - sau vin direct pe mare și probabil că majoritatea vor veni prin Odesa. Deci, nu vedem pe fluviu o creștere a volumelor directă din reconstrucția propriu-zisă, dar vedem creștere de volume venind din diverse alte direcții, așa cum spuneam. O dată, Ucraina va avea nevoie de oțel, pe care acum îl exportă în UE la prețuri foarte reduse. Retragerea oțelului ucrainean din piață ar da o șansă combinatelor metalurgice din Europa să repornească. Dacă sancțiunile vor fi relaxate, e posibil să reapară fluxul de materii prime dinspre Ucraina și dinspre Rusia. Asta s-a întâmplat în 2022, când au dispărut complet. Deci, vedem - nu neapărat legat de reconstrucție, cât vedem legat de înțelegerea care se va face legată de război și de pacea din Ucraina.

Ziare.com: Ați venit la aproape toate cele 7 ediții Quarterly Report de până acum. Cum vă simțiți la acest eveniment și ce mesaj aveți pentru investitorii retail la început de 2025?

Gabriel Țecheră: S-ar putea memoria să mă înșele, dar cred că am fost la toate cele șapte. Legat de eveniment, de Quarterly Report, am fost de la început foarte entuziamat de format și de modul cum a fost gândit. Le-am și spus colegilor. Ideea este foarte bună, este un eveniment unic în piață la momentul acesta, nimeni nu are acest format, care este foarte, foarte bun. Pentru investitorii de retail – în primul rând să nu rateze Quarterly Report, să și-l pună în agendă. Deja văd că ați anunțat cu un an înainte, deci le știm datele.

Mai departe, legat de piață, este greu de spus, depinde de profilul de risc al fiecăruia. Pentru investitorii mici, nu știu, poate e un an bun de obligațiuni. Pentru cei care au o toleranță mai mare la risc, pot fi ajutați. Depinde dacă ne ajută lichiditatea și asta într-adevăr este o necunoscută, pentru că deja ianuarie și februarie au fost luni cu o lichiditate foarte scăzută în general pe piață. Aceasta cred că poate fi legată de incertitudinea politică din țară din momentul acesta.

Interviul poate fi urmărit mai jos.

Cea de-a șaptea ediție a Quarterly Report, evenimentul #1 pentru companii la BVB, organizat de Ziare.com, alături de partenerul principal TradeVille, a avut loc luni, 3 martie, la ONE Tower.

