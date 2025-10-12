Andrei Cionca (ROCA FP) la Quarterly Report: „Rebalansarea Fondului Proprietatea înseamnă că portofoliul trebuie dus în investiții directe”

Unul dintre cele mai discutate, poate și disputate subiecte din această perioadă de la BVB se referă la schimbarea administratorului Fondului Proprietatea, așa că subiectul nu putea lipsi nici de la Quarterly Report, așa cum au precizat organizatorii. Andrei Cionca, reprezentant permanent ROCA FP, a participat la cea de-a noua ediție a Quarterly Report, evenimentul #1 pentru companiile listate la BVB, marca Ziare.com, alături de partenerul principal TradeVille, care a avut loc pe data de 9 septembrie. Acesta a punctat nu doar avantajele reorganizării portofoliului de investiții al Fondului Proprietatea, dar și modul în care investitorii instituționali vor putea beneficia de pe urma noii strategii propuse de ROCA FP pentru fond.

Acum doi ani, acționarii Fondului Proprietatea și au pus problema viitorul fondului după listarea Hidroelectrica, pentru că Hidroelectrica, la momentul respectiv, ocupa un procent extrem de important în activul net al companiei. Decizia a fost aceea de a organiza un proces pentru selecția unui nou administrator, iar printre criteriile care au fost avute în vedere s-a aflat și strategia pe care acest administrator urma să o propună pentru viitorul fondului.

„Procedura de selecție a noului administrator este se încheie în 29 septembrie, data la care vom avea Adunarea Generală a Acționarilor Fondului Proprietatea. Noi suntem în acest proces de aproximativ un an. A fost un proces extrem de elaborat, în care am avut doi consultanți internaționali de renume, Deutsche Numis, care a coordonat practic întreg procesul de selecție și Refinitiv, cei care au făcut toate verificările de due diligence (n.r. eng. procedura standard de verificare a unei companii înainte de investiție sau achiziție), primul sunt parte a grupului Deutsche Bank, a doua companie făcând parte din London Stock Exchange Group. Până astăzi suntem singura echipă românească care a reușit să participe la un asemenea nivel. Trebuie să știți cu toții că ecosistemul investițiilor private, nu doar în România, ci în Europa Centrală și de Est, este unul mult subdezvoltat față de media europeană. Vă dau doar două cifre, și anume, în Europa Centrală și de Est, deci în întreaga regiune, în investiții private, sunt investiți 2% dintre sumele totale investite în investiții private în Europa.

Andrei Cionca a clarificat că există un indicator care măsoară gradul de sofisticare a unei economii. Acest indicator format din raportul dintre investițiile private și PIB-ul unei țări, unei regiuni sau al unui continent, care arată cât de sofisticată este economia zonei respective. „Un indicator mic înseamnă că tu nu ai investiții, nu poți să atragi investiții private, ceea ce înseamnă că e o problemă structurală undeva: fie o economie foarte mică, fie o lipsă de predictibilitate, fie probleme de corupție, sunt foarte multe criterii pe baza care se judecă un astfel de indicator mic. Europa Centrală și de Est are un astfel de indicator de 5 ori mai mic decât media Unii Europene. România are un indicator de 3 ori mai mic decât zona Europei Centrale și de Est. Ce ne spune asta? Suntem ca și în gluma cu vânzătorul de pantofi în deșert: unul sună acasă și zice Doamne, e dezastru aici, nimeni nu poartă pantofi, altul sună și zice Doamne, e Eldorado aici, nimeni nu poarte pantofi. Eu spun că pentru generația noastră de manageri de fonduri, de investitori la bursă, de antreprenori din economia României, asta este o oportunitate extraordinară”, a punctat acesta.

Fondul Proprietatea poate fi transformat într-un proiect național, poate fi transformat într-un proiect care să pună România pe harta Europei Centrale și de Est, dar problema esențială a Europei Centrale și de Est este că există puțină încredere, puțină predictibilitate și investiții pe termen mediu și lung.

Cu alte cuvinte, investitorii instituționali nu investesc direct în fonduri de investiții private, care ar urma la rândul lor să meargă mai departe și să investească în economia reală. „Toți adoptă o politică extrem de sigură în care spun „Dom'le, hai cu compania la bursă și noi vom investi dacă compania bineînțeles îndeplinește niște criterii” și unul dintre criterii este dimensiunea. În România, cel puțin, există o paletă foarte redusă de companii care se califică în aceste criterii. Mai mult decât atât, avem fondurile de pensii care încasează peste 1,5 miliarde de lei în fiecare lună și care nu au ținte suficiente de investiție. Deci principala problemă este acest gap între foarte mult capital care se strânge undeva, în special în fondurile de pensii, dar și în alți investitori instituționali, pe de o parte, iar pe de altă parte, o nevoie extrem de mare de capital în companiile antreprenoriale românești care s-au dezvoltat cum au putut până la acest nivel pur antreprenorial, dar cumva nu au cum să își finanțeze creșterea viitoare”, a mai contextualizat reprezentantul ROCA FP.

Astfel, strategia propusă de ROCA FP pentru Fondul Proprietatea a fost tocmai în sensul acestei oportunități de a ataca piața unde există un potențial foarte mare în companiile antreprenoriale românești. Fondul Proprietatea are patru participații care reprezintă aproape 90% din activul net astăzi. Sunt participații minoritare, în companii fie deținute majoritar de stat, fie într-o companie listată pe Bursa de Valori București. Rebalansarea înseamnă că portofoliul acestuia trebuie dus în investiții directe. „Acest capital, pe care-l are Fondul Proprietatea astăzi, și capitalul suplimentar pe care sperăm să-l putem atrage, trebuie investit pe două direcții principale. Într-o direcție de investiții directe, în anumite sectoare, și anume industrie productivă, energie, tehnologie, IT și servicii”, a mai explicat Andrei Cionca.

ROCA FP s-a inspirat în strategia sa din raportul Draghi referitor la competitivitatea economiei europene și a încercat să vadă în România cum se aplică aceste principii. Potrivit companiei, Fondul Proprietatea trebuie să treacă de la niște investiții minoritare în companii preponderent de stat, către investiții directe majoritare, în care are control în niște companii care sunt în sectoare strategice pentru România și pentru viitorul Europei Centrale și de Est.

A doua direcție se referă la un așa-numit fond de fonduri. „Fondurile de investiții private în general sunt finanțate în Europa Centrală și de Est prin fonduri europene. Însă problema acestor fonduri este că nu reușesc să atragă toate fondurile europene pentru că nu sunt dublate printr-o investiție privată. Regula, de obicei, este de 1 la 1. Pot să trag un leu din fonduri europene dacă am un leu investit în contribuție privată. Problema României și a întregii Europe este că nu avem suficient de multe fonduri private. Și atunci, fondul proprietatea, în viziunea noastră, poate să fie principalul partener de dezvoltare al acestor fonduri de investiții”, a mai punctat Cionca.

Ce câștigă investitorii Fondului Proprietatea din reorganizarea portofoliului propusă de ROCA FP

În contextul acestei restructurări a Fondului Proprietatea, potrivit reprezentantului ROCA FP, investitorii câștigă vizibilitatea asupra în tuturor portofoliilor fondurilor în care FP va co-investi, pe lângă faptul că, dacă devine cel mai important investitor în aceste fonduri de investiții, FP va beneficia și de niște drepturi de co-investiții, a completat Cionca.

„Acest lucru înseamnă că, văzându-le tot portofoliu, tu poți să alegi pe cele mai bune investiții din aceste portofolii și să co-investești alături de managerii de fond pe care tu i-ai susținut și i-ai ajutat să-și poată strânge capitalul. Și nu în ultimul rând, avantajul pentru investitor este faptul că în acest fel dobândesc un acces pe care ei astăzi nu-l au. Niciun investitor de retail, de exemplu, nu poate să investească astăzi direct în fonduri de investiții private pentru că trebuie să fie investitor calificat pentru asta și foarte puțin dintre ei se califică la acest statut. Mai mult decât atât, nici la fondurile de pensie investitorii instituționali nu au acces astăzi. În toată Europa Centrală și de Est, există deocamdată niște limitări legislative care nu-i lasă să investească masiv în fonduri de investiții private.

Deci, practic, Fondul Proprietatea astăzi are două avantaje competitive pe care nu are voie să le piardă. În primul rând, are o anumită dimensiune, însemnând încă 420 de milioane de euro activ net, ceea ce îl califică pentru investiții din partea unor investitori instituționali. Principala problema aici este dimensiunea. Dacă nu ai anumită dimensiune, niciun fond de pensie nu va investi în tine și regula se aplică atât la companii, cât și la fonduri de investiții. Pe de altă parte, al doilea avantaj competitiv este că este listat la bursă. Fiind listat, poate să atragă foarte ușor investitori instituționali, fără modificări legislative substanțiale, care probabil vor urma, pentru că România se aliniază politicii OCDE, în care trebuie să crească participația fondurilor de pensii în investiții private”, a explicat reprezentantul ROCA FP.

Cum va fi administrat Fondul Proprietatea sub ROCA FP

Andrei Cionca a punctat faptul că activul net al Fondului Proprietatea a scăzut începând din 2020 cu 90%. „Și nu este vorba doar de Hidroelectrica. Hidroelectrica a fost listată, a fost vândută, banii s-au distribuit. După listarea și distribuirea acestor bani, însă, Fondul Proprietatea a pierdut în continuare încă 40% din valoare. Această politică de lichidare controlată trebuie oprită, pentru că pierdem un jucător important care poate să pună România pe harta investițiilor în Europa Centrală și de Est și care poate să fie un proiect național și șansa unei generații”, a clarificat Cionca.

În ceea ce privește strategia de administrare, acesta a explicat faptul că ROCA acționează într-un parteneriat între un administrator de fonduri care îndeplinește toate condițiile legale de guvernanță corporativă autorizat în Luxemburg. „Practic, partenerii din Luxemburg vor asigura toate standardele de guvernanță corporativă necesare la acest nivel. Dar există o echipă locală care funcționează în această piață de 25 de ani, care a dezvoltat până acum 3 fonduri de investiții și care a trecut prin mai multe, o mie de proiecte în România, din care fac parte investiții plus proiecte de management de criză. Acest parteneriat între cele două, din punctul meu de vedere, va avea atât o componente internațională care va asigura guvernanța, cât și o echipă locală care știe să identifice foarte bine oportunitățile și să crească foarte repede companii românești”, a punctat acesta.

În România avem 30 de astfel de fonduri de investiții, iar dintre cele 30, 21 sunt echipe străine, a completat reprezentantul ROCA FP. Potrivit acestuia, în aceste echipe străine, în general, activează unul sau doi reprezentanți locali, oricum nesemnificativ pentru dimensiunea fondurilor respective. 9 echipe sunt locale, 8 dintre acestea funcționează pe acest model, care este considerat standard, în industrie.

Puteți urmări prezentarea completă ROCA FP, alături de celelalte prezentări, discuții și intervenții din cadrul celei de-a noua ediții a Quarterly Report, mai jos:

