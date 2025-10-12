Dorin Boerescu (2Performant): „Ne-am orientat spre calitate, valori de vânzări mai mari, o rată de conversie mai bună”

Dorin Boerescu, CEO al 2Performant Network, a participat la cea de-a noua ediție a Quarterly Report, evenimentul #1 pentru companii listat de BVB, marca Ziare.com, alături de partenerul principal TradeVille, din 9 septembrie. Așa cum a explicat Dorin Boerescu încă de la începutul prezentării sale pe scena Quarterly Report, 2Performant „ajută antreprenori din e-commerce și cei medii să se lupte cu coloșii globali din e-commerce aproape de la egal la egal, conectându-i cu oameni de marketing extraordinari care sunt plătiți doar dacă generează vânzări.

Am dezvoltat, începând cu 2009, 2008 chiar, o platformă extrem de ușor de folosit care elimină birocrația, atribuie vânzările fiecărui marketer și calculează milioane de chestii pe an, astfel încât să putem să plătim corect, complet și la timp fiecare cost implicat”, a explicat Boerescu.

Potrivit liderului 2Performant, creșterea taxelor de la începutul anului a dus la un trimestru II în care s-a înregistrat prima scădere a cifrei de afaceri din istoria companiei. Cu toate acestea, 2Performant și-a reconfigurat strategia rapid, lucrând la regândirea abordării proceselor de business, reușind să revină pe creștere consistentă. „Am decis să pornesc cu cifrele financiare și să rup bandajul din prima, pentru că pentru noi Q1-ul a fost un minus semnificativ. Dacă anul trecut în Q1 practic am fost pe break-even (n.r. pe zero, fără profituri, dar și fără pierderi), în 2025, am marcat o pierdere de peste 500.000 de euro. N-am avut niciodată niciun an cu o pierdere de genul ăsta. E și datorată investiției pe care le făcusem și anul trecut și în acest an către un proiect mare pe care urma să-l finalizăm.

Ads

Însă ne-am redresat în Q2, anul trecut având o pierdere de 322.000 de lei. Anul ăsta, după Q1, am revenit și am avut profit, insuficient cât să salvăm semestrul I, însă am reușit să livrăm o EBITDA și o creștere absolut extraordinară. Și pentru noi, care suntem o companie de creștere, EBITDA este indicatorul pe care îl urmărim în principal”, a punctat Dorin Boerescu, pe scena Quarterly Report.

Pentru 2Performant, valoarea vânzărilor generate în momentul acesta e cel mai important indicator. Începând de anul trecut, veniturile companiei reprezintă, practic, un procent din valoarea vânzărilor care se generează pentru magazine. Cât despre scăderea din primul trimescru, acesta a venit din segmentul fashion, o industrie de altfel foarte afectată de jucători asiatici care au intrat foarte agresiv, și anul trecut și anul acesta, pe piață. Totodată, probleme au apărut și domeniul farma, cu toate că în segmentul de electronice, casă și grădină și îngrijire personală au crescut.

„Se vând foarte multe cărți, prin noi. De curând a redevenit categoria principală de vânzări. Pentru noi, istoric, cărțile au fost cea mai importantă categorie, mai ales că am avut Elefant drept client până acum vreo 2 ani și au revenit de curând și ei”, a explicat Boerescu. Practic, din top 10 cele mai importante segmente de vânzări din cadrul companiei, șase s-au situat pe un trend de creștere.

Ads

Strategia de redresare a 2Performant pentru a face față unui prim trimestru dificil: achiziția de noi magazine

Potrivit CEO-ului, „când am văzut ce se întâmplă în e-commerce, a fost să decidem să creștem foarte mult achiziția de magazine. Am coborât barierele, am crescut de la 615 anul trecut, la 746. Ne-am orientat pe calitate, pe valori de vânzări mai mari, pe o rată de conversie mai bună, astfel că valoarea vânzărilor pe primele șase luni a fost puțin mai mare decât anul trecut. Nu mult mai mare, dar după T1, e un rezultat excepțional. Un alt lucru interesant în cazul nostru este că, având 736 de clienți în primele magazine online în primele șase luni, doar 19% reprezintă ponderea primilor 10 clienți. Avem o distribuție extraordinar de bună și de echilibrată, nu depindem de unul, doi, trei, cinci clienți mari”, a mai explicat Boerescu.

În cadrul evenimentului, Dorin Boerescu a detaliat și povestea unui plan major de achiziție, aflată în planurile companiei la începutul anului, și anume competitorul principal al acesteia pe piața locală, Profitshare România, deținuți de eMag. „Am mers inclusiv până la o AGA în Iunie în care am aprobat asta, dar la începutul lui August am anunțat că în urma unor schimbări importante din fundamentele economice ale tranzacției nu a mai avut loc tranzacția, așa că a trebuit să ne adaptăm destul de repede. În primul și în primul rând, vrem să ne consolidăm poziția în România și Europa Centrală și de Est. În ultimii doi ani am crescut foarte mult venitul mediu pe vânzare, am îmbunătățit fantastic, am folosit anii ăștia foarte bine, astfel că ce avem nevoie este să creștem numărul de magazine”, a anunțat Boerescu.

Ads

Compania plănuiește să devină un „lider incontestabil” în segmentul său de activitate, plănuind și o majorare de capital alături de partenerii de la TradeVille. „Dintre toți clienții pe care i-am avut în acești 15-16 ani, și sunt cred că aproape de 10.000 de magazine care au venit și au plecat și au făcut programe de afiliere prin noi, viața medie este de 2 ani și average lifetime revenue (n.r. venitul mediu pe durata relației cu clientul) este de peste 5.000 de euro. Cei care au venit și au închis programe de afiliere prin noi, au stat cam 19 luni și de la ei producem 2.000 de euro. Cei care stau însă, sunt unii care stau 10 ani și care trag foarte mult media în sus și îi avem și pe toți cei care i-am lansat anul ăsta și care sunt noi apropo de achiziție rapidă de clienți, average lifetime revenue este de 15.000 de euro. Putem să investim foarte mult în achiziția de clienți și în grija pe care putem să o avem pentru cei care rămân la noi în rețea”, a explicat acesta.

Boerescu a dat exemplul Evomag, client al 2Performant din 2009, care are inclusiv în prezent programul de afiliere activ. Totodată, compania se pregătește să reintre pe piața de influencer marketing, dar cu model de cost-per-sale, potrivit explicațiilor oferite de speaker. Astfel, în contextul în care piața de influencer marketing este deosebit de mare, mai ales pentru campaniile organizate de marii retaileri asiatici, 2Performant țintește să ofere o platformă care va da posibilitatea magazinelor mici și medii să deruleze campanii cu influenceri la fel cum are Trendyol.

Ads

„De ce noi? Avem deja atribuire, toată platforma este simplu de mutat, am avut între 2018 și 2022 un marketplace de influenceri care a rulat peste 150 de campanii și în care aveam peste 800 de influenceri listați și acreditați, însă modelul era la cost-pe-postare. (...) Eu personal cred că publicitatea pentru e-commerce trebuie să genereze vânzări. Punct. Așa se joacă e-commerce-ul. Câte vânzări faci, pentru asta plătim”, a punctat Boerescu, clarificând că planul companiei ar fi să se miște foarte repede pentru a relansa platforma adaptată la aceste cerințe, având deja foarte mulți clienți în categoriile importante pentru zona de influencer marketing. „Lansăm MVP-ul, minimum viable product, platforma care să funcționeze la nivel minim, dar să fie funcțională, pe 1 octombrie, deci în câteva săptămâni”, a mai informat acesta.

Al treilea proiect, legat de planurile de dezvoltare a platformei, este lansarea unei aplicații mobile pentru Business League. Iar rațiunea din spate este legată de faptul că aproape 60% din digital marketerii de astăzi au vârste între 18 și 35 de ani, iar în condițiile în care competitorii de la nivel global au aplicații mobile, „avem nevoie să ajutăm oamenii să colaboreze mult mai ușor și să fim prezenți în buzunarul lor, pe device-urile lor, mai ales pentru noi care oferim o platformă gamificată, dedicată, acestei generații de marketeri. Lansarea MVP-ului este setată pentru perioada trimestrelor II-III 2026.”

Ads

Un punct important abordat de Boerescu este că strategiile de bază pe care le dezvoltă în prezent compania pentru a-și asigura creșterea constantă în perioada următoare nu vizează doar piața din România. „Destinația 2Performant și mai ales a conceptului Business League, care este un campionat de vânzare online, este să punem proiectul pe piața internațională, pe piețe mari, în creștere rapidă, care nu sunt România acum, în 2025-2026”, a explicat Boerescu. „Ne putem uita global, platforma poate fi localizată oricând este matură în momentul ăsta, funcționează extraordinar de bine, poate fi localizată în orice limbă și în orice regiune geografică, și atunci mai degrabă ne ducem să ne uităm la piețe unde găsim co-fondatori locali pe care îi sprijinim și cărora le dăm o licență sau o franciză. Este practic trecerea de la marketingul centralizat din partea noastră la a identifica și ajuta sistemele locale să crească și mai ales antreprenorii locali”, a mai explicat Dorin Boerescu.

Puteți urmări prezentarea completă 2Performant, alături de celelalte prezentări, discuții și intervenții din cadrul celei de-a noua ediții a Quarterly Report, mai jos:

Ads

...citeste mai departe despre "Dorin Boerescu (2Performant): „Ne-am orientat spre calitate, valori de vânzări mai mari, o rată de conversie mai bună”" pe Ziare.com

Ads