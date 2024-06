Peter de Boer (DN Agrar) la Quarterly Report: ”Suntem cel mai mare producător de lapte de vacă din România”

Peter de Boer, Membru CA și Director Relația cu Investitorii la DN Agrar, a participat la cea de-a patra ediție a Quarterly Report - evenimentul #1 pentru companii la BVB, conferință marca Ziare.com, alături de partenerul principal TradeVille, ce a avut loc în 12 iunie. Peter de Boer a punctat că DN Agrar este cel mai mare producător de lapte de vacă din România și printre cei mai mari din Europa, astfel că a dezvăluit câteva detalii privind strategia companiei.

Firma a fost fondată în 2008, iar până la finalul anului 2027 își propune să devină cel mai mare producător de lapte din Uniunea Europeană și Marea Britanie. Compania se bucură, de asemenea, de distincții importante.

”Suntem cel mai mare producător de lapte de vacă din România și printre cei mai mari din Europa. Strategia noastră curentă este ca până la finalul lui 2027 să devenim cel mai mare producător de lapte din Uniunea Europeană și Marea Britanie. Firma a fost fondată în 2008 de tatăl meu, CEO-ul companiei. Avem în prezent peste 14.500 capete de bovine și ocupăm o suprafață de 7.000 de hectare de teren, deopotrivă proprietăți private și închirieri.

Practicăm agricultură circulară, ceea ce înseamnă că producem propria noastră mâncare pentru animale și folosim furaje naturale pentru a fertiliza solul. Suntem listați de doi ani pe Piața AeRO a Bursei de Valori București, unde suntem una dintre companiile cu cea mai mare creștere pe Piața AeRO. Anul trecut valoarea acțiunilor noastre a crescut cu 74%. De asemenea, începând cu luna martie, operăm în indicii MSCI Frontier Small Cap și MSCI Romania Small Cap, fiind și nominalizați pentru IR Magazine EUROPE AWARDS 2024, în Marea Britanie. Este pentru prima dată când o companie românească a fost nominalizată pentru acest premiu”, a spus Peter de Boer pe scena Quarterly Report.

Portofoliul grupului include 12 companii, între care 4 ferme: Ferma Apold, Ferma Lacto Agrar, CUT Farm, Ferma Prodlact.

”În prezent avem patru ferme printre cele 12 companii pe care le-am menționat. Ferma Apold găzduiește 5.500 de capete de bovine, care produc 70.000 de litri de lapte pe zi. Încă există loc pentru creștere în cadrul fermei, anul acesta vom ridica producția de lapte la 100.000 de litri de lapte pe zi. Sperăm să ne îndeplinim acest obiectiv până la finalul anului sau începutul anului 2025.

Apoi avem Ferma Lacto Agrar, prima fermă deschisă de grup, atunci când am pătruns pe piața românească fiind prima fermă pe care am cumpărat-o, la acea vreme de la Albalact. Ferma operează în prezent la capacitate maxim, producem 63.000 de litri de lapte pe zi, o medie pe care o vom menține pe parcursul anului.

CUT Farm este cea mai nouă fermă a noastră și cea mai mică din grup, cu o producție zilnică de 50.000 de litri de lapte și un efectiv de 2.200 de capete de bovine. Și această fermă operează la capacitate maximă, așa că anul acesta principalul factor de creștere va veni de la Ferma Apold. Desigur, avem Ferma Prodlact, unde creștem peste 3.000 de capete de bovine tinere”, detaliază Peter de Boer.

DN Agrar - o companie cu creștere rapidă

Peter de Boer a trecut în revistă de asemenea cifrele importante care certifică că DN Agrar este o companie cu creștere rapidă, după cum spune chiar el. Doar în anul 2023, profitul net a fost de 23,7 milioane de lei.

”O privire aruncată pe evoluția capitalului arată că suntem o companie cu creștere rapidă. Am înregistrat un profit net în 2023 de 23,7 milioane de lei, cu o EBITDA de aproape 54 milioane de lei. Marja de profit net de anul trecut a fost de 15%, cu o marjă EBITDA de aproape 25%. Dacă ne uităm la datele legate de primul trimestru al anului 2024, prezentate la finalul lunii mai acționarilor noștri, am putut menține aproape același nivel, deși am avut o scădere de 25% în prețul laptelui de vacă. Preponderent am fost capabili să menținem nivelul profitului datorită unei reduceri în costul de producție la Ferma Apold. Totodată, am produs 30% mai mult lapte față de aceeași perioadă anul trecut. Cu toate acestea, ne așteptăm ca cel mai dificil trimestru de anul acesta să fi fost T1, mai ales pentru că am avut prețuri record la lapte anul trecut și am înregistrat acea scădere a prețului de 25%. Am reușit să creștem marja de profit în T1 2024, la aproximativ 20%, iar marja EBITDA a ajuns la 44%”, mai spune Peter de Boer.

Planuri pentru 2027 - 300.000 de litri de lapte pe zi

DN Agrar își propune să încheie anul 2024 cu o producție totală de 60 de milioane de litri pe lapte, însă planurile pe termen lung sunt și mai ambițioase: ”Ținta noastră actuală este spre 70.000 de litri pe zi, iar în anii următori să ridicăm pragul la 200.000 de litri de lapte de vacă pe zi. Strategia noastră este să producem, în anul 2027, 300.000 de litri de lapte pe zi”.

O altă bornă importantă pentru anul 2027 este și finalizarea Proiectului Straja, construcția fiind începută în ianuarie 2024.

”Cei 300.000 de litri de lapte pe zi până la finalul anului 2027 vor coincide cu finalizarea proiectelor noastre de construcție, mai cu seamă Proiectul Straja (n.r. construcția unei noi ferme, cu o capacitate totală de 5000 de animale, însemnând 3800 de vaci de lapte și 1200 de tineret bovin, care va avea 2 rotoare pentru muls și va fi construită pe o suprafață totală de 10 hectare). Construcția a început în ianuarie anul acesta, după ce am obținut un împrumut de la Eximbank de aproximativ 9,2 milioane de euro, la care am adăugat o contribuție 20% din sumă din capitalul grupului. Ferma va deveni parțial operațională în septembrie. La finalul lui septembrie vom avea deja în cadrul fermei 600 de capete de bovine și până la finalul anului, 900-1.000 de vite. De acolo, în fiecare lună, vom adăuga încă 100 de capete de bovine, până când, la final vom ajunge la un efectiv de peste 4.000 de vaci de lapte, precum și tineret bovin, o capacitate totală de 5.000 de animale.

Până la finalul anului 2028 vom înregistra o producție de peste 100 milioane de litri de lapte anual, cifră care ne va plasa pe locul 1 în Uniunea Europeană, în ceea ce privește producția de lapte. În prezent suntem lider pe piața românească, însă țintim să devenim lideri pe piața UE”, arată Peter de Boer.

(Momentul integral DN Agrar poate fi urmărit între 3:51:24 și 4:16:20)

