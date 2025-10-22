Orașele din țara noastră unde puterea de cumpărare este mai mare decât în multe capitale europene. România și Bulgaria au însă și orașele cu cea mai mică putere de cumpărare

În București și Cluj puterea de cumpărare este peste media europeană FOTO Pixabay

Bucureștiul și Clujul depășesc marile orașe europene la puterea de cumpărare, arată datele Eurostat. PIB-ul pe locuitor în București este mai mult decât dublu față de media UE, în timp ce Clujul se situează semnificativ peste medie, în contrast cu regiunile din România și Bulgaria cu cel mai scăzut nivel de PIB per capita.

În 2023, PIB-ul pe locuitor al UE a fost de 38.100 PPS (standardul de puterii de cumpărare), în creștere față de 36.000 PPS în 2022.

Locuitorii din București și Cluj trăiesc peste media europeană, potrivit datelor Eurostat. În București, PIB-ul per capita este de 87.400 PPS, mai mult decât dublul mediei UE și mai mult decât în orașe precum Roma, Milano sau Madrid. În Cluj, standardul de putere de cumpărare este de 43.500 PPS, arată adevarul.ro

În același timp, majoritatea orașelor cu cele mai scăzute niveluri ale PIB-ului pe cap de locuitor se află în Bulgaria și România, alături de o regiune din Ungaria, unde activitatea economică a scăzut sub 15.000 PPS pe locuitor.

La nivel european, regiunile irlandeze Dublin (139.500 PPS) și South-West (137.300 PPS) au înregistrat cele mai ridicate niveluri ale PIB-ului pe locuitor, depășind Wolfsburg, Kreisfreie Stadt din Germania (136.500 PPS, date 2022) și Paris (126.900 PPS).

Între timp, regiunea franceză de peste mări Mayotte a avut cel mai scăzut PIB pe locuitor, de 10.500 PPS, urmată de Haskovo (11.000 PPS) și Silistra (11.100 PPS), ambele din Bulgaria.

