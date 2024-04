După Barcelona, și Insulele Canare cer limitarea turismului. Mii de persoane au protestat sâmbătă, 20 aprilie, în Tenerife, cerând ca pe insula lor să se limiteze temporar sosirile de turişti. Oamenii au susținut că protestul nu a fost făcut împotriva vizitatorilor, ci pentru a stopa o explozie a închirierilor de vacanţe pe termen scurt şi a construcţiei de hoteluri, care duce la creşterea costurilor locuinţelor pentru localnici, relatează Reuters.

Cu pancarte pe care scria "Oamenii trăiesc aici" şi "Nu vrem să ne vedem insula murind", manifestanţii au afirmat că trebuie făcute schimbări în industria turismului, care reprezintă 35% din produsul intern brut (PIB) al arhipelagului Insulele Canare.

"Nu este un mesaj împotriva turistului, ci împotriva unui model turistic care nu aduce beneficii acestui pământ şi care trebuie schimbat", a declarat pentru Reuters unul dintre protestatari în timpul marşului din Santa Cruz de Tenerife.

Marşuri mai mici au avut loc în alte părţi ale grupului de insule şi în alte oraşe spaniole, toate fiind organizate de aproximativ două duzini de organizaţii de mediu înainte de sezonul de vârf al vacanţelor de vară.

Organizaţiile susţin că autorităţile locale ar trebui să limiteze temporar numărul de vizitatori pentru a reduce presiunea asupra mediului, infrastructurii şi stocului de locuinţe de pe insule şi să limiteze achiziţiile de proprietăţi de către străini.

"Autorităţile trebuie să oprească imediat acest model corupt şi distructiv care epuizează resursele şi face economia mai precară. Insulele Canare au limite şi la fel şi răbdarea oamenilor", a declarat pentru Reuters Antonio Bullon, unul dintre liderii protestului.

Arhipelagul cu 2,2 milioane de locuitori a fost vizitat de aproape 14 milioane de turişti străini în 2023, în creştere cu 13% faţă de anul precedent, potrivit datelor oficiale.

Autorităţile din insule sunt îngrijorate de impactul asupra localnicilor. Un proiect de lege care ar urma să fie adoptat în acest an şi care înăspreşte regulile privind închirierile pe termen scurt vine în urma plângerilor din partea localnicilor care au fost privaţi de piaţa imobiliară.

