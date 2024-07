Angajații unei fabrici care produce materiale de construcții au protestat miercuri, 10 iulie, acuzând că refuzul unui operator de distribuție de a pune sub tensiune două parcuri fotovoltaic amenință peste 400 de locuri de muncă. Vineri, 12 iulie, Distribuţie Energie Electrică România (DEER) a declarat că proiectele de energie regenerabilă în cauză nu îndeplinesc în prezent toate condiţiile stipulate în avizele tehnice de racordare.

Cele două parcuri fotovoltaice au fost dezvoltate de către societăţile Soceram SA şi MHC Water Power SA în judeţul Dâmboviţa. Cele două firme au acuzat DEER SA că "refuză cu obstinaţie să ofere un răspuns oficial şi să procedeze la punerea sub tensiune a acestor parcuri", conform Agerpres.

"Pentru cele 2 parcuri fotovoltaice dezvoltate de către societăţile Soceram şi MHC Water Power menţionăm următoarele: La acest moment nu sunt îndeplinite toate condiţiile stipulate în Avizele Tehnice de Racordare emise de Operatorul de Distribuţie şi preluate în contractele de racordare între OD şi cele două societăţi mai sus amintite. Precizăm faptul că Avizul Tehnic de Racordare este emis în condiţiile respectării legislaţiei secundare (Ordinul ANRE 59 din 2013). De asemenea, în vederea punerii în funcţiune, conform Ordinului ANRE nr. 51/2019 Procedură de Notificare pentru racordarea unităţilor generatoare şi de verificare a conformităţii unităţilor generatoare cu cerinţele tehnice privind racordarea unităţilor generatoare la reţelele electrice de interes public, actualizat, solicitantul are obligaţia legală de a depune la Operatorul de Distribuţie (OD), cu cel puţin 3 luni înainte de data propusă pentru punerea sub tensiune, solicitarea pentru punerea în funcţiune (întocmită în conformitate cu modelul din Anexa 16) însoţită de Documentaţia Unităţii Generatoare şi să specifice termenul planificat pentru punerea în funcţiune, solicitare netransmisă la acest moment", explică reprezentanţii DEER în punctul de vedere trimis AGERPRES.

Aceştia subliniază că investitorii nu au respectat clauzele agreate de părţi din contractele de racordare şi că Avizul Tehnic de Racordare a fost întocmit în baza unui studiu efectuat de o societate independentă, selectată de investitor. Avizul Tehnic de Racordare se validează/emite de către o comisie tehnică specializată, formată din specialişti din cadrul companiei, într-o manieră obiectivă şi independentă, precizează ei.

"În consecinţă, considerăm organizarea protestului, în prezenţa reprezentanţilor presei, un demers forţat, abuziv şi maliţios împotriva Distribuţie Energie Electrică Romania SA (DEER), ţinând cont de faptul că această companie este parte a Grupului Electrica şi începând cu anul 2014 este o companie cu capital majoritar privat, listată la bursele din Londra şi Bucureşti, şi orice informaţie sau acuzaţie ori acţiune împotriva acesteia afectează în mod direct imaginea DEER SA şi a Grupului Electrica. Urmare a demersurilor nefundamentate, netemeinice şi abuzive, iniţiate de cele două companii la adresa DEER SA şi a Grupului Electrica, Operatorul de Distribuţie îşi rezervă dreptul de a pretinde daune interese cauzate de această acţiune, pentru orice prejudiciu de imagine sau material care rezultă din acest eveniment", transmit reprezentanţii DEER.

Angajaţii Soceram Doiceşti din judeţul Dâmboviţa au protestat, miercuri, în curtea societăţii, alături de conducerea firmei, "pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la refuzul DEER de a pune sub tensiune parcurile fotovoltaice ale firmei", investiţie de 10 milioane de euro.

Protestatarii au reclamat că investiţia, fiind una mare, şi făcută în mare parte prin credite bancare, este pusă în pericol şi poate duce la falimentul celor care au realizat-o.

"Societăţile Soceram SA şi MHC Water Power SA trag un semnal de alarmă cu privire la abuzurile societăţii Distribuţie Energie Electrică România (DEER) în ceea ce priveşte punerea sub tensiune a parcurilor fotovoltaice dezvoltate de cele două societăţi în comuna Doiceşti, judeţul Dâmboviţa. Deşi au fost depuse cererile şi documentele necesare pentru punerea sub tensiune, potrivit legii, pentru perioada de probe a parcurilor fotovoltaice, DEER refuză cu obstinaţie să ofere un răspuns oficial şi să procedeze la punerea sub tensiune a acestor parcuri", se arăta într-un comunicat al Soceram SA.

Societatea reclama faptul că lipsa de acţiune din partea DEER faţă de demersurile făcute împiedică livrarea energiei electrice în reţea, destabilizând astfel planurile de dezvoltare ale celor două companii.

"Prin neconectarea acestor parcuri la reţeaua de distribuţie, DEER nu doar că pune în pericol sustenabilitatea investiţiilor, dar creează în acelaşi timp şi prejudicii majore economiei locale din judeţul Dâmboviţa, unde 440 de angajaţi ai Soceram îşi câştigă existenţa. Situaţia creată de DEER are consecinţe devastatoare asupra activităţii şi funcţionării celor două companii, iar întârzierea punerii sub tensiune a parcurilor fotovoltaice poate conduce la scadenţa anticipată a creditelor contractate de Soceram şi MHC Water Power. Acest lucru poate declanşa executarea silită a bunurilor celor două societăţi", mai scria în comunicatul Soceram.

Sursa citată susţinea că "riscul cel mai mare" este închiderea fabricilor de BCA, cărămidă şi mortar pe care le deţine, lăsând fără loc de muncă 440 de angajaţi, precum şi oprirea furnizării de energie electrică de către hidrocentralele MHC Water Power, fapt ce poate avea ca efect producerea unui dezechilibru pe piaţa de energie electrică.

