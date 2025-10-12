Rabla 2025 începe în sfârșit de la 30 septembrie. Înscrierile se fac doar pe site-ul Administrației Fondului de Mediu

Luni, 29 Septembrie 2025, ora 15:36
Rabla 2025 începe în sfârșit de la 30 septembrie. Înscrierile se fac doar pe site-ul Administrației Fondului de Mediu
Programul Rabla 2025 începe de la 30 septembrie pentru persoane fizice FOTO /Pixabay

Programul Rabla 2025 pentru persoane fizice începe marți, 30 septembrie 2025, la ora 10:00, a anunțat luni Administrația Fondului de Mediu. Singurul mod de înscriere este aplicația oficială pusă la dispoziție de AFM, pe site-ul www.afm.ro. Ecotichetele variază de la 18.500 de lei pentru mașini pur electrice până la 10.000 de lei pentru motociclete sau mașini cu ardere internă, inclusiv cu motorizare GPL.

„Administrația Fondului pentru Mediu anunță lansarea sesiunii de înscriere în cadrul Programului Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice începând cu data de 30 septembrie 2025, ora 10:00. Sesiunea va rămâne deschisă până la data de 25 noiembrie 2025, ora 23:59, sau până la epuizarea bugetului alocat”, a transmis AFM într-un comunicat de presă.

Suma alocată sesiunii de înscriere este 200.000.000 de lei, din care 80.000.000 de lei pentru achiziționarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a motocicletelor și autovehiculelor cu sistem de propulsie hibrid. Alți 120.000.000 de lei sunt disponibili pentru achiziționarea autovehiculelor noi plug-in hibrid sau a motocicletelor electrice și autovehiculelor pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen.

Valoarea ecotichetelor pentru persoanele fizice care se înscriu în Programul Rabla Auto 2025 este de:

18.500 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;15.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice;12.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid;10.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a unei motociclete.

„Rabla Auto este unul dintre proiectele importante din ultimii ani prin care încurajăm înnoirea parcului auto național, reducerea poluării și accesul românilor la mijloace de transport mai eficiente și mai prietenoase cu mediul”, a declarat ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Scopul Rabla 2025 este de a permite românilor să acceseze o finanțare nerambursabilă pentru casarea autovehiculelor vechi, poluante, și achiziționarea de autovehicule noi, mai puțin poluante și mai eficiente energetic.

„Chiar și într-un context bugetar mai restrâns în acest an, angajamentul nostru pentru un mediu mai curat rămâne neschimbat. Continuăm să încurajăm populația să renunțe la autovehiculele vechi, poluante, și să opteze pentru soluții de mobilitate mai prietenoase cu mediul, contribuind astfel la îmbunătățirea calității aerului și la tranziția către un transport sustenabil”, a declarat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

