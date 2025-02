Cum s-a văzut „boicotul” printre rafturile supermarketurilor. În provincie, o zi de luni ca oricare alta. „Măcar de-ar fi fost, stăteam și noi mai liniștiți astăzi”

Ziua de luni, 10 februarie, marcată profund de prima demisie a unui președinte român din istoria țării, a fost și ziua „boicotului” instigat de politicianul suveranist Călin Georgescu împotriva lanțurilor străine de supermarketuri și hypermarketuri. Acesta a făcut o incursiune mediatizată în Piața 16 Februarie din București, promovând circulația banilor și alegerea de către români a produselor românești de pe tarabele comercianților. Mesajele care au circulat pe canalul ultranaționalistului Georgescu au instigat explicit românii împotriva giganților din retail, care au fost acuzați de acesta că oferă informații false asupra profiturilor și limitează accesul producătorilor români la raft.

În Iași, în seara de luni, jurnaliștii Ziare.com au colindat câteva supermarketuri din zona Tudor Vladimirescu, pentru a lua pulsul așa-numitului „boicot” al supermarketurilor și a înțelege dacă campania creată de Călin Georgescu pe TikTok a avut efecte reale asupra fluxurilor de cumpărători sau a veniturilor din supermarketuri. Răspunsul a fost unul neechivoc, care a demonstrat cursul unei seri relativ normale de luni, nefiind nicidecum, de regulă, un moment de aglomerație pe culoarele magazinelor, nici măcar seara, după ce oamenii ies de la lucru. Parcarea din cadrul parcului comercial de pe Bulevardul Tudor Vladimirescu era plină de mașini, iar angajații de la Info Point-ul magazinului Kaufland au declarat că nu au observat nicio schimbare în fluxul de clienți, pe parcursul zilei.

„A fost o zi ca oricare alta, după cum observați. Ziua de luni e oricum mai puțin aglomerată decât finalul de săptămână. Dar chiar și așa, n-am văzut nicio scădere la numărul de oameni. Au venit ca de obicei”, a declarat o tânără, servind un client care cerea o factură fiscală pentru câteva cumpărături. Pe culoarele magazinului, oamenii își împingeau cărucioarele răbdător, iar un lucrător în vârstă încărca cutii goale pe un transpalet, în mijlocul unui culoar: „Au fost mai puțini oameni, ăștia turbau pe aici. Georgescu ăsta, eu nu țin neapărat cu el, dar sunt de acord cu el. Dar ce poate să facă? Nu o să facă oare mai rău? În țara asta trebuie să vezi banul. Pe mine nu mă interesează, bag dosarul de pensie și plec acasă. Mai mănânc și câte-o conservă, câte-o scrumbie, iau de aici, dar nu știu ce-o să iasă”, se întreba cu o privire pierdută bătrânul, sprijinindu-se într-un cot de maldărul de cutii goale.

În Iulius Mall, forfota serii de luni era cea obișnuită, iar pe culoarele din Carrefour Market tinerii studenți de la Politehnică păreau imperturbabili în fața actualității „boicotului” organizat de suveraniști: „Nu știu nimic, eu am venit să-mi iau niște mâncare și să mă întorc în cameră. N-am timp să mă duc în piață. Ce, nu sunt și aici produse românești, uite!”, spune o tânără, în fața raftului de lactate, punând mâna pe un iaurt.

Casierele de la Kaufland și Carrefour nu au văzut nicio diferență, iar la Lidl, de partea opusă a parcării parcului comercial, în zona de self-service a magazinului, o casieră ajuta fiecare client să scaneze produsele ca și cum ar fi o casă normală, mergând de la un client la altul și potrivind cumpărăturile pe cititorul de coduri de bare. „Măcar de-ar fi fost, stăteam și noi mai liniștiți astăzi. Lucrez de dimineață de-mi sar capacele, pe la toți mă duc. Și să știți că nu vreau să aud nici de produsele astea românești din piață. Credeți că nu i-am văzut cum aduc din camioane fructe și legume în piață la Nicolina, alții le cumpără și merg cu ele în piață la CUG? Măcar aici, la Lidl, știm sigur că cumpără și de la producători de la noi”.

Cifrele din spatele colaborării supermarketurilor cu producătorii români și în cine „lovesc” de fapt suveraniștii

Casiera de la Lidl nu era departe de adevăr. Potrivit unor date expuse recent de TVR Info, în România sunt peste 4.500 de hipermarketuri, supermarketuri si magazine de discount si cash&carry, unde românii cheltuie anual câteva zeci de miliarde de euro. Iar în toate aceste mari magazine lucrează tot români. Datele oficiale arată ca un angajat din patru își încasează salariul din industria de retail. În total sunt aproximativ 800 de mii de angajati, iar taxele și impozitele plătite din această activitate reprezintă circa 13% din toate încasările la stat. În aceste magazine deținute de grupuri străine, marii retaileri colaborează acum cu sute de producători mai mari sau mai mici din România. Astfel, în coșurile de cumpărături ajung produse, fructe ori legume românești. Iar producătorii locali sunt siguri ca nu rămân cu marfă nevândută.

TVR Info a citat doi producători români de legume, cu contracte de lungă durată cu lanțurile de hypermarketuri din România: „Cu supermarketurile am o activitate din 2007, am început cu unul singur. Astăzi lucrăm cu 2-3, depinde de cerere pentru că suntem în poziția în care nu putem să onorăm întreaga cantitate. Nu suntem pe pierderi pentru că anul trecut am avut prețuri bune, anul asta sperăm să fie și mai bune.” (…) „Noi livrăm între 3.000 şi 3.500 de tone de cartofi pe an. De opt ani nu mai avem niciun fel de taxă de raft. Avem o perioadă destul de mică de plată, încasăm banii din timp.”

Economistul Adrian Negrescu, printr-o convorbire telefonică cu TVR, a detaliat faptul că „15% din pensii sunt plătite de acești retaileri care au investit în România 14 miliarde de euro în ultimii ani. E o falsă teorie cum că aceștia exportă profiturile în alte țări. Mare parte din acest profit este reinvestit în extinderea rețelelor, uitați-vă, cam toate marile rețele care sunt prezente în România deschid noi unități de producție.”

Isteria de pe Tiktok și realitățile „din teren”. Cum s-a văzut boicotul în online depinde mult de cine judecă succesul acestuia

Potrivit unui reportaj publicat recent de Ziare.com, în Piața Obor, la jumătatea zilei, erau câteva zeci de cumpărători care căutau să își facă cumpărăturile. Departe de orele de vârf ale Pieței Obor, oamenii se plimbau liniștiți, fără să fie nevoiți să aștepte la cozi sau să se strecoare printre alte persoane pentru a ajunge la tarabe.

„Nu e multă lume și să știți că e din ce în ce mai puțină, că s-au deschis multe magazin în zonă. Dacă vedeți, sunt mai multe tarabe goale”, apreciază o vânzătoare. Numărul de persoane nu este diferit față de cel din oricare altă zi de luni. Legat de boicot, comercianta nu este impresionată. „Am auzit ceva pe Facebook, dar nu se vede aici, e mai mare daraua decât ocaua”, declarau ieri comercianții din Obor.

Cei de la Antena 3 CNN au realizat o relatare similară, citând un dialog cu o persoană din Foodcourt-ul AFI Cotroceni: „Eu am aflat de pe Tiktok de boicot. Dar nu-s mulți oameni azi. Mi-e și frică. Dacă nu o să mai avem unde lucra? Ce facem? E imposibil să ai doar produse românești pe rafturi! Mie mi se pare că tot în noi se lovește!”

Între timp, clipurile legate de boicot de pe TikTok au fost din ce în ce mai agresive, Călin Georgescu transmite pe TikTok că lanțurile de hypermarketuri declară profit zero în România. Economistul Christian Năsulea a răspuns acestor mesaje cu cifre care încadrează sloganurile distribuite românilor pe rețeaua socială în neconcordanță cu realitatea.

„Călin Georgescu a afirmat în urmă cu două zile că "Marile multinaționale raportează zero profit. Rulează sute de milioane de euro, dar raportează profituri zero? Pentru că exportă profitul” îndemnând românii să boicoteze supermarketurile si hipermarketurile. Primele 8 companii din România (după cifra de afaceri), care se încadrează în categoria supermarketurilor sau hipermerketurilor, au declarat în 2023 profituri de 2,7 miliarde de lei. Din 8 companii, 6 au fost pe plus și 2 au declarat pierderi.

Au plătit estimativ 435 milioane lei impozit pe profit către statul român. Și dacă ar fi fost toate pe roșu tot au contribuit semnificativ la colectarea a aproximativ 17 miliarde lei TVA și la plata unor contribuții pentru pensii și sănătate foarte importante pentru menținerea acestor sisteme pe linia de plutire. Business-ul în această zonă de retail e complicat. Companiile acestea investesc sume uriașe de fiecare dată când deschid noi magazine, sume pe care nu le pot deduce din impozitul pe profit.

Creează locuri de muncă. Vând produse românești, când este posibil, pentru că știu că eticheta "produs în România" vinde marfa. Nu are mai mult sens să încurajăm consumul voluntar de produse românești, daca într-adevăr ne pasă, în loc să căutăm noi moduri de a ne tăia singuri craca de sub picioare?”, declara profesorul de economie mondială Christian Năsulea, într-un mesaj pe social media.

Potrivit cifrelor oficiale, consultate de Ziare.com, în anul financiar 2023, Kaufland a avut o contribuție totală de 2,57 miliarde euro (Valoare Adăugată Brută - VAB) în economia locală, ceea ce reprezintă 0,9% din PIB-ul României. În același an, firma a declarat investiții în România de 177 milioane euro în termeni de CAPEX, mai precis, pentru achiziționarea de active imobilizate, având și o contribuție la bugetul de stat de 282 milioane euro, prin taxe și impozite. Tot în 2023, compania a colaborat cu peste 2.500 de furnizori iar aproximativ 79% dintre cheltuielile totale cu furnizorii au fost alocate partenerilor locali, acestea depășind valoarea de 2,83 miliarde de euro. Totodată, 65 de cenți din fiecare euro cheltuit la casele de marcat Kaufland merg direct către afaceri din România, spune retailerul.

Totodată, potrivit Ziarul Financiar, companiile Lidl din România (Lidl Discount SRL, Lidl România SCS, Lidl România SRL şi Lidl Imobiliare România Management SCS) au încheiat 2023 cu o cifră de afaceri consolidată de peste 22,4 miliarde de lei, în creştere cu 18%, şi un profit net de aproximativ 1 miliard de lei, apropiat de nivelul de anul anterior. Global, 2023 s-a încheiat cu contribuții directe la bugetul de stat în valoare de peste 2,2 miliarde de lei. Pe lângă binecunoscutele importuri, retailerul se pare că a avut 3.536 de produse dezvoltate cu furnizori locali şi peste 117.312 de tone de legume şi fructe româneşti disponibile la raft. Doar în 2023, compania a lucrat cu peste 465 de furnizori români pentru întreg sortimentul de produse.

Care este problema reală, care depășește cu mult discursul naționalist, și la care se caută activ soluții: Echilibrarea adaosului comercial între produsele străine și cele românești prin Directiva 633

Boicotul supermarketurilor, privit în profunzime și cu cifrele în față, dar și după tabloul concret care reiese dintre culoarele supermarketurilor străine, apare de departe ca o inițiativă populistă, de angrenare a electoratului către un vot favorabil, în cazul în care fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, va reuși, în ciuda ultrajelor Constituției, să apară pe buletinele de vot.

Cea mai pregnantă problemă cu care se confruntă producătorii români nu este nicidecum legată de accesul acestora pe rafturile supermarketurilor, în ciuda standardelor ridicate după care sunt judecate alimentele românești care, deseori, nu se ridică la nivelul „estetic” al celor de import. Zidul birocratic este ridicat în jurul adaosurilor comerciale, care, deși pentru producătorii locali poate fi controlat de stat (poate fi plafonat, cum a fost și în cazul campaniei duse de Ministerul Agriculturii în ultimii doi ani pentru diferite liste de produse), în cazul produselor de import acestea pot intra în țară cu adaosuri comerciale mult mai reduse, creând concurență neloială față de produsele românești.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat luni, 10 februarie, în plin „boicot”, că, „dacă vorbim de producătorii locali - și trebuie să îi integrăm în aceste magazine -, trebuie să discutăm de cantități. Asta înseamnă că fermierii mici trebuie să se asocieze, să colaboreze, să creeze cooperative. De aceea, noi, Ministerul Agriculturii, am încurajat întotdeauna acest tip de cooperare, astfel încât producătorii locali să poată veni în fața retailerilor cu oferte competitive și să își asigure un loc stabil pe piață. (...)

Am avut un proiect de lege în România pentru plafonarea adaosului comercial la toate categoriile de produse agroalimentare. Dar, în același timp, am introdus și o modificare legislativă prin care limităm numărul de fețe la raft pentru un producător. Astfel, evităm situația în care anumite produse – care sunt doar ambalate sau tranșate în România, dar provin din import – ocupă 70% din spațiul de retail. Este o măsură prin care protejăm consumatorul și sprijinim producția locală", a explicat Barbu.

În momentul de față, practic, există o discrepanță mare între modul în care sunt tratate produsele agroalimentare românești și cele din import, explica ieri ministrul. Prin modificarea Directivei europene 633, se va aplica același adaos comercial pe toate produsele, adică un produs românesc nu va mai fi dezavantajat în raport cu un produs similar importat, doar pentru că retailerul aplică o marjă diferită. „De asemenea, am propus ca, prin această directivă, să fie interzisă refacturarea, eliminând astfel mitul că producătorii români vând sub prețul de achiziție. În realitate, problema apare din cauza contractelor de refacturare impuse de retaileri", a explicat ministrul.

În termeni simpli, aceste modificări vor asigura o competiție mai corectă între produsele locale și cele importate, potrivit explicațiilor oferite de ministru. Dacă, până acum, produsele din import beneficiau de marje mai mici la raft, făcându-le mai atractive pentru consumatori, noile reguli vor uniformiza adaosurile comerciale, astfel încât decizia de cumpărare să se bazeze pe calitate, nu pe manipularea prețului de către retaileri.

În momentul în care un politician animă electoratul în direcția unui boicot în sectorul privat, indiferent de natura mesajului politic, de datoria urmăritorilor nu este nici să îl privească de la bun început cu suspiciune, nici să se încreadă orbește în mesajul pur politic. Cifrele care contrazic factual mesajul ultranaționalist sunt disponibile atât în mass media, cât și în rezultatele companiilor, pe care acestea sunt obligate prin lege să le publice anual. La fel de importantă este și cunoașterea problemelor autentice, care există și depășesc cu mult conținutul acestei relatări. Ziare.com a tratat și în trecut în detaliu subiectul problemelor din agricultură și comerțul alimentar cu informații și declarații complexe ale experților din domeniu.

Structurile de conducere trebuie perpetuu trase la răspundere pentru derapaje, iar oamenii de rând, după cum am putut vedea ieri în media, au dreptul fundamental la protest. Chestionarea atentă a instigărilor din spate și reflectarea atentă asupra cifrelor din concret trebuie însă să preceadă acțiunea în sine, pentru a ne asigura că deciziile pe care le luăm sunt într-adevăr guvernate de decizii personale și nu de manipulare politică lipsită de date care să o valideze.

