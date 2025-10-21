Cum a ajuns România lider în producția de ouă. Și exporturile de carne de pasăre au crescut considerabil

România a devenit cel mai mare producător de ouă din regiune și a înregistrat o creștere de 17% a exporturilor de carne de pasăre, potrivit ministrului Agriculturii. Creșterea se datorează investițiilor de 1,5 miliarde de lei destinate fermelor, dar și modernizării capacităților de producție. În prezent, țara produce anual 590 de milioane de pui și peste 5,5 miliarde de ouă, reușind să-și asigure consumul intern și să exporte în țări precum Italia și Marea Britanie.

”Este prima dată când MADR finanțează direct tranziția energetică a fermelor românești. Am acordat sprijin de 1,5 miliarde lei pentru crescătorii de suine, bovine și păsări, prin Ajutorul Național Tranzitoriu și schemele de stat. În 2024, România a devenit cel mai mare producător de ouă din regiune și și-a crescut exporturile de carne de pasăre cu 17%. Prin fermele pe care le-am dezvoltat în ultimii doi ani, asigurăm 8.7 milioane de locuri de cazare, ceea ce înseamnă că producția anuală de pui de carne a României a crescut cu 100 de milioane de pui.

Astăzi, producem 590 de milioane de pui anual, ceea ce ne asigură consumul integral din producția internă și cantități importante pentru export în țări precum Italia și Marea Britanie. În sectorul suin, prin finalizarea fermelor de reproducție, începând cu anul acesta vom produce în plus 1,5 milioane de purcei, și vom continua să investim în acest sector, astfel încât, să reușim să ne asigurăm consumul intern din producția proprie”, a declarat ministrul, conform Profit.ro.

Ads

Conform datelor Institutului Național de Statistică (INS) și Ministerului Agriculturii, în România există 37 de milioane de găini ouătoare, din care 9 milioane în cele 248 de ferme avicole și aproximativ 28 de milioane în gospodării individuale. De asemenea, datele statistice mai arată că producția totală de ouă din ultimii ani a fost cuprinsă între 5,5 și 5,9 miliarde de ouă/an.

...citeste mai departe despre "Cum a ajuns România lider în producția de ouă. Și exporturile de carne de pasăre au crescut considerabil" pe Ziare.com

Ads