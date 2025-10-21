Cum a ajuns România lider în producția de ouă. Și exporturile de carne de pasăre au crescut considerabil

Marti, 21 Octombrie 2025, ora 10:54
55 citiri
Cum a ajuns România lider în producția de ouă. Și exporturile de carne de pasăre au crescut considerabil
România are o producție mare de ouă FOTO Pixabay

România a devenit cel mai mare producător de ouă din regiune și a înregistrat o creștere de 17% a exporturilor de carne de pasăre, potrivit ministrului Agriculturii. Creșterea se datorează investițiilor de 1,5 miliarde de lei destinate fermelor, dar și modernizării capacităților de producție. În prezent, țara produce anual 590 de milioane de pui și peste 5,5 miliarde de ouă, reușind să-și asigure consumul intern și să exporte în țări precum Italia și Marea Britanie.

”Este prima dată când MADR finanțează direct tranziția energetică a fermelor românești. Am acordat sprijin de 1,5 miliarde lei pentru crescătorii de suine, bovine și păsări, prin Ajutorul Național Tranzitoriu și schemele de stat. În 2024, România a devenit cel mai mare producător de ouă din regiune și și-a crescut exporturile de carne de pasăre cu 17%. Prin fermele pe care le-am dezvoltat în ultimii doi ani, asigurăm 8.7 milioane de locuri de cazare, ceea ce înseamnă că producția anuală de pui de carne a României a crescut cu 100 de milioane de pui.

Astăzi, producem 590 de milioane de pui anual, ceea ce ne asigură consumul integral din producția internă și cantități importante pentru export în țări precum Italia și Marea Britanie. În sectorul suin, prin finalizarea fermelor de reproducție, începând cu anul acesta vom produce în plus 1,5 milioane de purcei, și vom continua să investim în acest sector, astfel încât, să reușim să ne asigurăm consumul intern din producția proprie”, a declarat ministrul, conform Profit.ro.

Conform datelor Institutului Național de Statistică (INS) și Ministerului Agriculturii, în România există 37 de milioane de găini ouătoare, din care 9 milioane în cele 248 de ferme avicole și aproximativ 28 de milioane în gospodării individuale. De asemenea, datele statistice mai arată că producția totală de ouă din ultimii ani a fost cuprinsă între 5,5 și 5,9 miliarde de ouă/an.

...citeste mai departe despre "Cum a ajuns România lider în producția de ouă. Și exporturile de carne de pasăre au crescut considerabil" pe Ziare.com

Încrederea în economie scade dramatic: 81% dintre firme se tem că noile taxe descurajează investițiile
Încrederea în economie scade dramatic: 81% dintre firme se tem că noile taxe descurajează investițiile
În contextul inflației ridicate și al modificărilor fiscale recente, mediul de afaceri românesc transmite semnale de alarmă. Un sondaj realizat în luna septembrie 2025 de Confederația...
Guvernul a rămas fără bani și trebuie să facă noi împrumuturi. "Bugetul pe anul acesta a fost un buget complet nerealist - cred că cel mai nerealist buget pe care l-am văzut"
Guvernul a rămas fără bani și trebuie să facă noi împrumuturi. "Bugetul pe anul acesta a fost un buget complet nerealist - cred că cel mai nerealist buget pe care l-am văzut"
Deficitul bugetar al României a ajuns la 103 miliarde de lei în primele nouă luni ale anului, adică 5,4% din PIB, iar Guvernul se împrumută masiv pentru a acoperi cheltuielile. Economistul...
#productie, #Ministrul Agriculturii, #investitii, #export, #carne de pasare , #Stiri Companii

Curs valutar

1 EUR = 5.0890 RON

0.0001

1 USD = 4.3632 RON

0.0143
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cum s-a îmbogățit o învățătoare dintr-o mică afacere care nu a costat-o nimic: "Averile se găsesc în nișe"
  2. O companie multinațională din industria alimentară, cu unități de producție și în România, anunță că va concedia 16.000 de angajați
  3. Un antreprenor român a dezvoltat o afacere care livrează case la doar 3.000 de euro. Din ce sunt construite acestea și cum funcționează businessul
  4. Motivele pentru care un mecanic cu zeci de ani experiență nu și-ar cumpăra niciodată o mașină electrică. "Este cea mai mare loterie"
  5. Trump, stupefiat de colosul cu un miliard de locuitori, lovit de el: Prăbușire bruscă a afacerilor americane
  6. Peste această viteză, speranța de viață „scade dramatic”. Riscurile pietonilor loviți de mașini. Verdictul expertului
  7. Accidentul mortal din Berceni. Verdictul pilotului Vali Porcișteanu: „Șoferul nu știa ce se întâmplă în jurul lui”
  8. Suntem mult mai săraci decât credeam: „Salariul mediu e o iluzie”. Cifrele reale de care se feresc politicienii
  9. O țară a pus mâna pe o bogăție uriașă, într-un ritm rapid: A uimit lumea, cumpărând 2.200 de tone dintr-un material scump
  10. Modificarea examenului auto pe care o propune un campion de raliuri: „Condusul de mașini nu e pentru toată lumea”