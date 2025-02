Statul va plati pentru accidentele de pe drumurile periculoase

Statul va plati despagubiri pentru accidente si masinile distruse atunci cand se va dovedi ca nu omul a fost de vina, ci drumul.

Desi acest lucru trebuia sa se intample a de multi ani, ministerul Transporturilor este obligat de UE sa verifice toate proiectele de sosele si autostrazi si va anunta care sunt periculoase.

Daca administratorii nu vor lua masuri, soferii ii vor putea da in judecata, anunta Pro TV.



Pana acum, toate accidentele au fost puse pe seama neatentiei soferilor, chiar daca aveau loc pe adevarate sosele ale mortii, precum zona din Buzau a Drumului European 85.

Numai aici au avut loc cinci accidente grave in ultimele luni.



Drumurile urmeaza sa fie verificate de catre auditorii de siguranta rutiera, care le vor arata autoritatilor greselile de proiectare.



Proiectul este deja in intarziere de un an, dar de data asta suntem obligati de Uniunea Europeana sa rezolvam problema drumurilor periculoase.

