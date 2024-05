CME, proprietarul Pro Tv, va prelua televiziunea bulgara a lui Rupert Murdoch

Central European Media Enterprises (CME), grupul american ce controleaza in Romania posturile din reteaua Pro, va cumpara 55% din actiunile bTV, postul de televiziune detinut de mogulul media Rupert Murdoch (foto) pe piata bulgara, potrivit Sofia News Agency, care citeaza informatii neoficiale, informeaza NewsIn.

Ar fidin Bulgaria din ultimii doi ani, dupa cea cumparat TV2 si Ring pentru 110 milioane euro, iar grupul suedez MTG a achizitionatpentru 620 milioane euro.- care, potrivit surselor, ar fi aproape incheiata - ar fi de, potrivit Sofia News Agency, iar cumpararea restului de 45% din actiuni ar fi, de asemenea, in discutie.Discutiile despre e eventuala vanzare aau inceput in iulie 2008, cand companiaa lui Rupert Murdoch a angajat fosta banca americana Lehman Brothers - intrata intre timp in faliment - sa evalueze si sa identifice optiunile strategice pentru cele trei posturi de televiziune detinute integral de omul de afaceri australian in Letonia, Serbia si Bulgaria, pentru care acesta primise oferte din partea a cel putin sapte mari grupuri.Printres-a aflat si grupul german, care preciza anul trecut ca ia in calcul cumpararea portofoliului celui mai mare si mai de succes post tv bulgar.

Initial, pretul era de 1,1 miliarde euro, dar ulterior a scazut la 750 milioane euro. Insa ofertele s-au imputinat dupa accentuarea crizei mondiale.



bTV a anuntat recent lansarea a doua canale tematice pana la finalul acestui an, respectiv bTV Comedy si bTV Cinema.



Grupul CME, controlat de omul de afaceri american Ronald Lauder, detine mai multe televiziuni in Romania, Bulgaria, Cehia, Croatia, Slovacia, Slovenia si Ucraina.



In iulie, grupul a semnat un acord cu Adrian Sarbu, avansat director executiv al CME, pentru achizitionarea MediaPro Entertainment, intr-o tranzactie estimata de banca americana Merrill Lynch la 97,6 milioane dolari.



In schimbul MPE, Sarbu va primi 10 milioane dolari cash, 2,2 milioane de actiuni CME si i se va oferi posibilitatea sa cumpere, in viitorul apropiat, inca 850.000 de actiuni, la pretul de 21,75 dolari bucata.

