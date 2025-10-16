PSD vrea să premieze tinerii care se angajează. În ce condiții ar putea aceștia să primească lunar peste 1.000 de lei

Tinerii care se angajează ar urma să primească oprima lunară, conform proiectului PSD FOTO Canva Pro

PSD propune un proiect de lege care vizează sprijinirea angajării tinerilor și a categoriilor defavorizate, prin introducerea unei „prime de stabilitate” de 1.000-1.250 de lei pe lună timp de doi ani pentru tinerii care obțin primul loc de muncă, extinderea subvențiilor pentru mamele cu cel puțin trei copii și foști deținuți, precum și majorarea vârstei de eligibilitate a șomerilor pentru subvenții de la 45 la 50 de ani.

Măsurile fac parte dintr-un pachet de politici sociale și economice ce urmărește reducerea șomajului, prevenirea excluziunii sociale și facilitarea integrării pe piața muncii, arată Profit.ro.

PSD vrea ca legea privind sprijinirea angajării, să facă parte, împreună cu un proiect de lege cu măsuri economice, din pachetul de măsuri 3 pe care îl va adopta Guvernul.

Introducerea primei de stabilitate - „Primul loc de muncă” Se instituie o măsură inovatoare de sprijin pentru tinerii NEET (care nu sunt încadrați profesional și nu urmează nicio formă de educație), denumită „prima de stabilitate”, ca parte a programului „Primul loc de muncă”.

Tinerii care se angajează cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, vor beneficia de un sprijin financiar diferențiat și neimpozabil pe o perioadă de 24 de luni, concretizat prin acordarea unei prime lunare de 1.000 lei în primul an și de 1.250 lei în al doilea an. Măsura are ca scop principal încadrarea legală a tinerilor precum și menținerea lor pe piața muncii pe termen lung, contribuindu-se astfel la reducerea șomajului în rândul tinerilor, prevenirea excluziunii sociale și reducerea muncii la negru.

Subvenții pentru categoriilor defavorizate

Se extind categoriile de persoane pentru care angajatorii pot primi subvenții la încadrarea în muncă. Astfel, vor fi eligibile pentru subvenționare: persoanele care au executat o pedeapsă privativă de libertate, o măsură educativă sau alte măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare, în vederea sprijinirii reintegrării sociale și economice a acestora; mamele cu cel puțin trei copii minori, categorie cu un risc crescut de excluziune socio-profesională.

Proiectul prevede majorarea vârstei de eligibilitate a șomerilor pentru măsurile de subvenționare a angajării de la 45 la 50 de ani. Măsura are în vedere armonizarea cu bunele practici europene și o mai bună direcționare a sprijinului către cei cu dificultăți reale de reinserție profesională.

Prin proiectul de lege se extinde aplicabilitatea acestui instrument și pentru alte categorii de persoane cu dificultăți majore de integrare pe piața muncii, în special pentru cele încadrate în categoria persoanelor vulnerabile.

