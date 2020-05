Wizz Air lanseaza 8 noi rute din Viena, inclusiv spre Constanta

"Lansarea acestor noi rute si dezvoltarea ulterioara a ofertei Wizz Air de la baza sa din Viena sta la baza angajamentului companiei aeriene pe termen lung de a aduce oportunitati de calatorie din ce in ce mai accesibile calatorilor sai. Respectand toate reglementarile nationale si internationale, dar si restrictiile, prin reluarea operatiunilor de la Viena, WIZZ a facut posibila calatoriile esentiale pentru multi clienti, sprijinind astfel si reunirea familiilor", arata compania.Cursa Viena - Constanta va avea loc in zilele de luni si vineri, din 3 iulie, iar pretul biletelor porneste de la 19,99 euro.Celelalte curse noi anuntate de companie:Viena - Bruxelles (Charleroi) - marti, miercuri, joi, sambata si duminica, din 1 iulie, de la 19,99 euroViena - Tallinn - marti, joi si sambata, din 2 iulie, de la 24,99 euroViena - Rodos - joi si duminica, din 2 iulie, de la 29,99 euroViena - Heraklion - joi si duminica, din 2 iulie, de la 29,99 euroViena - Burgas - luni si vineri, din 3 iulie, de la 19,99 euroViena - Zakynthos - marti si sambata, din 4 iulie, de la 29,99 euroViena - Marrakech - joi si duminica, din octombrie, de la 39,99 euroMasuri noiWizz Air a anuntat recent o serie de masuri de igiena crescute pentru a asigura sanatatea si siguranta clientilor si ale echipajului. Pe tot parcursul zborului, atat echipajul de cabina, cat si pasagerii sunt obligati sa poarte masti, echipajul de cabina avand si manusi.Aeronavele Wizz Air sunt supuse periodic unui proces de nebulizare performant cu o solutie antivirala si, ca urmare a programului de curatare zilnic, toate aeronavele sunt dezinfectate peste noapte cu aceeasi solutie antivirala.Fiecare pasager primeste la intrarea in aeronava servetele igienizante, revistele de la bord au fost scoase din aeronava, iar pentru toate achizitiile de la bord se recomanda plata contactless."Desi calatoriile sunt in prezent restrictionate de reglementarile guvernamentale, ne pregatim pentru reducerea restrictiilor pe masura ce situatia se imbunatateste, iar clientii nostri pot reincepe sa calatoreasca. Echipa WIZZ este dedicata dezvoltarii prezentei sale la Viena si ofera oportunitati de calatorie din ce in ce mai accesibile din capitala Austriei.Sunte ...citeste mai departe despre " Wizz Air lanseaza 8 noi rute din Viena, inclusiv spre Constanta " pe Ziare.com