Wizz Air extinde pana la 16 iunie suspendarea zborurilor din Romania catre 9 tari din Occident

Decizia Wizz Air de prelungire a suspendarii zborurilor catre aceste destinatii a fost luata in contextul extinderii de catre autoritati a restrictiilor de calatorie existente, mentioneaza Wizz Air.Pasagerii cu rezervari afectate de suspendarea zborurilor vor fi informati automat prin e-mail in cazul in care au rezervat direct pe wizzair.com sau prin aplicatia pentru mobil.Clientii vor primi automat in contul de client Wizz 120% din valoarea achitata pentru calatorie, suma care poate fi folosita in urmatoarele 24 de luni pentru achizitia de produse si servicii Wizz Air.Pasagerii care aleg rambursarea banilor vor fi informati printr-un e-mail despre pasii necesari pentru un transfer bancar sau pentru transferul catre un card bancar. In cazul rambursarii banilor, clientii vor primi 100% din suma achitata initial.Pasagerii care si-au facut rezervarile prin intermediul agentiilor de turism, inclusiv prin agentiile de turism online - trebuie sa ia legatura cu agentia de unde si-au cumparat biletele, precizeaza Wizz Air.