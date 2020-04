Daca in zilele de 2 si 4 mai compania va opera un zbor spre Amsterdam, respectiv Atena, in data de 6 mai vor putea fi facute calatorii spre Paris, Frankfurt, Amsterdam.Zborurile se inmultumesc ulterior, pe 8 mai, cand pot fi rezervate bilete si spre Munchen.Adina Valean, comisarul european pentru transporturi a afirmat ca sunt necesare niste masuri de distantare sociala pentru a relua zborurile, insa acestea nu au fost inca alcatuite.Guvernul a aprobat in sedinta de guvern de joi seara, acordarea unui credit de salvare pentru companiile aeriene romanesti Blue Air si TAROM. Acestea au solicitat anterior o suma de 130 de milioane de euro pentru a trece cu bine peste criza coronavirusului.Citeste si:Ajutor de 130 milioane de euro, in lucru pentru TAROM si Blue Air. Se vorbeste si de somaj tehnicTAROM a suspendat cursele interne timp de doua saptamani ...citeste mai departe despre " TAROM reia zborurile incepand cu 2 mai. Care sunt primele destinatii " pe Ziare.com