Alimentul nelipsit din casele românilor care s-a scumpit cel mai mult. Prețul a crescut cu peste 62 la sută

Pretul zaharului se afla in topul celor mai mari scumpiri inregistrate in ultimul an, cu o crestere de 62,79% in decembrie 2022 fata de decembrie 2021, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).

Alte alimente care au consemnat cresteri importante de pret sunt untul (plus 45,14%) si uleiul, cu o majorare de 37,46%.

In topul marfurilor nealimentare care au consemnat cele mai mari cresteri de pret in perioada analizata s-au aflat energia electrica, cu 45,14%, gazele, avand un avans al preturilor de 35,73%, energia termica, cu 20,10%, carti, ziare, reviste, cu un plus de 13,46% si sapunul de rufe cu un avans de 12,87%.

In sectorul serviciilor, cel mai mult s-au scumpit transportul CFR - 21,18%, serviciile de apa, canal salubritate - 21,05% si transportul aerian, cu 17,67%.

Serviciile de telefonie s-au ieftinit cu 0,88%, aceasta fiind si singura ieftinire inregistrata in luna decembrie din acest an fata de decembrie 2021.

De la luna la luna, in decembrie fata de noiembrie, cele mai importante cresteri ale preturilor au fost consemnate la transportul aerian 13,83%, oua - 6,10%, energie electrica - 4,79%.

Luna trecuta, la produse alimentare s-au ieftinit citricele si alte fructe meridionale, cu 3,21%, uleiul cu 0,95%, precum si fructe si conserve din fructe, cu 0,65%. De asemenea, combustibilii s-au ieftinit cu 6,45%, energia termica - 0,21%, aceasta fiind singurele ieftiniri la marfuri nealimentare. La servicii nu s-a inregistrat nicio ieftinire in decembrie 2022 fata de luna anterioara.

Rata anuala a inflatiei a scazut la 16,4% in luna decembrie 2022, de la 16,8% in noiembrie, pe fondul scumpirii produselor alimentare cu 22,05%, marfurilor nealimentare cu 14,95% si a serviciilor cu 9,78%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate vineri. ...citeste mai departe despre "Alimentul nelipsit din casele romanilor care s-a scumpit cel mai mult. Pretul a crescut cu peste 62 la suta" pe Ziare.com

