Cel mai mare operator low-cost din Europa anunta ca pasagerii vor trebui sa ceara voie pentru a folosi toaleta, informeaza The Guardian!De asemenea, acestia vor fi obligati sa poarte masca si li se va lua temperatura atunci cand ajung la aeroport.Dar iata toate masurile de siguranta anuntate de Ryanair:- Pasagerii sunt indemnati sa-si ia temperatura inainte de a pleca spre aeroport;- Check-in-ul se va face online, iar biletele vor fi descarcate pe telefon;- Totodata, vor fi permise mai putine bagaje de cala;- La aeroport, pasagerilor li se va lua temperatura si vor trebui sa poarte in permanenta masca;- De asemenea, pasagerii sunt sfatuiti sa se spele pe maini si sa foloseasca dezinfectant;- La bordul aeronavei, pasagerii vor putea achizitiona mancare si bautura doar cu cardul;- Cozile la toalete nu vor mai exista, iar accesul se va face doar cu acordul insotitorilor de bord;- Compania anunta ca aeronavele vor fi dezinfectate in fiecare seara cu chimicale care rezista mai bine de 24 de ore.Odata cu izbucnirea pandemiei de coronavirus, Ryanair a mai operat doar in jur de 30 de zboruri pe zi, intre Marea Britanie si Irlanda.I.G. ...citeste mai departe despre " Ryanair reia zborurile din 1 iulie, insa cu restrictii drastice: Pasagerii trebuie sa ceara voie sa mearga la toaleta " pe Ziare.com