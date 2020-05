Ministrul Economiei: Furnizorii de gaze fac o golanie cu preturile din ofertele pe care le trimit in prezent clientilor

"Ceea ce fac furnizorii in momentul de fata - sa trimita oferte (pentru perioada de dupa 1 iulie 2020, cand se liberalizeaza piata gazelor naturale - n.red.), 'semnati cu noi', ca va tinem pretul constant, eventual vi-l mai scadem cu un 1-2-3 lei, iar mi se pare o golanie, ca sa-i spun tot asa, pentru ca nu poti sa vii in acest program de Gas Programme Release in care tu (furnizorii de gaze - n.red.) nu cumperi gazul la 25 (de lei/MWh - n.red.), dar il cumperi la 28, la 30 de lei, deci cu mult sub pretul cu care il cumparai, si tu mentii pretul catre clientul casnic sau catre clientul industrial care iti este captiv la acelasi pret.Or, acest lucru nu se poate intampla, acest lucru nu va ramane asa, o sa am o intalnire cu furnizorii sa le explic ca reducerea sau cel putin parte din reducerea pretului la achizitie sa se regaseasca in pretul consumatorului", a afirmat Virgil Popescu, joi seara, la B1 TV.Guvernul va interveni cu OUGMinistrul Energiei a sustinut ca in ultima instanta Guvernul poate interveni pentru limitarea adaosurilor comerciale practicate de furnizorii de gaze naturale, pe baza Legii Concurentei."Daca nu, am discutat cu Consiliul Concurentei si avem modalitate de interventie, pe Legea Concurentei, nu-i vom lasa ca profitul pe care l-ar putea obtine din diminuarea pretului la gaze, tot pe seama producatorilor, pentru ca tot producatorii vor fi cei fraieriti, de data asta pretul este jos si n-ai ce sa-i faci... Ne vom asigura ca acea diferenta se va regasi in jos in factura.Avem instrumente pe Legea Concurentei. Noi am discutat deja cu Consiliul Concurentei, el urmareste foarte bine comportamentul in piata al jucatorilor furnizori de gaze, si vom lua masuri: vom interveni in Guvern, prin ordonanta de urgenta, si le vom limita adaosurile, daca vor distorsiona piata si nu vor intelege ca nu poti sa exploatezi acest moment pe seama producatorilor si a consumatorilor. (...)Nu vreau speculatii pe piata si ma voi uita ca sa nu existe speculatii pe piata. Va spun foarte ferm ca vom interveni daca vom vedea comportament (neconcurential al furnizorilor - n.red.)", a adaug ...citeste mai departe despre " Ministrul Economiei: Furnizorii de gaze fac o golanie cu preturile din ofertele pe care le trimit in prezent clientilor " pe Ziare.com