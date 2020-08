De exememplu, bilete la Blue Air pe aceasta ruta au putut fi gasite, in ultimele saptamani, mai ieftine decat la CFR , scrie Ziarul de Iasi. Pe o singura ruta, un bilet ajungea sa coste, fara bagaj de cala, intre 50 si 80 de lei, in anumite zile trecand usor de suta. Pentru o calatorie dus-intors, preturile nu treceau de 150 de lei. La CFR, un drum de la Iasi la Bucuresti trece de 90 de lei. Daca se iau bilete dus-intors, se aplica o reducere de 10%, dar pretul depaseste 160 de lei.O calatorie cu avionul de la Iasi la Bucuresti dureaza intre 35 si 55 de minute. O calatorie cu trenul pe aceeasi ruta dureaza in jur de 7 ore. In cazul in care vreti sa parcurgeti acest drum cu masina, iar daca traficul nu este "sufocat", timpul ajunge la aproape 6 ore. ...citeste mai departe despre " Mai ieftin cu avionul decat cu CFR. Bilete si cu 50 de lei pe ruta aeriana Iasi - Bucuresti, aproape dublu cu trenul " pe Ziare.com