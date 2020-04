Potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate vineri, cartofii s-au scumpit cu 8,74% in luna martie a acestui an fata de februarie 2020. Fata de luna decembrie a anului trecut cartofii s-au scumpit cu 11,67%.Fructele proaspete au avut preturi mai mari cu 5,22% in martie fata de februarie si cu 12% fata de finalul anului trecut.Ouale s-au ieftinit cu 1,7%In schimb, ouale s-au ieftinit cu 1,7% in martie, fata de luna precedenta, iar fata de luna decembrie ouale au avut preturi mai mici cu 1,78%.In categoria marfurilor nealimentare, tutunul si tigarile s-au scumpit cu 2,01% in luna martie a acestui an fata de februarie 2020 si cu 4,10% fata de luna decembrie 2019.Pe de alta parte, combustibilii s-au ieftinit cu 2,64% fata luna anterioara si cu 5,79% fata de decembrie 2019.Serviciile postale s-au scumpit in martie fata de luna anterioara cu 4,62% si cu 12,40% fata de luna decembrie. In schimb, serviciile de transport aerian s-au ieftinit fata de luna anterioara cu 11,62%, dar s-au scumpit cu 4,27% fata de decembrie 2019.Rata anuala a inflatiei s-a mentinut la 3% in luna martie a acestui an, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 5,11%, serviciile cu 3,8%, iar marfurile nealimentare cu 1,39%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica ( INS ). ...citeste mai departe despre " INS: Cartofii, fructele si tutunul s-au scumpit cel mai mult in martie " pe Ziare.com