De la 1 ianuarie se scumpeste energia electrica. Un specialist explica cu cat creste factura la curent

Astfel, la un consum de 100 de KWh pe luna, factura achitata de consumatorii creste cu aproximativ 2 lei. La aceasta scumpire se adauga o a doua, venita din liberalizarea pietei energiei programata tot la 1 ianuarie, explica Digi 24."Justificarea pe care Autoritatea o da este ca in 2020 s-au facut multe investitii, s-au montat contoare inteligente, s-au dezvoltat retele si toate acestea trebuie platite de consumatorul final. In ceea ce priveste cresterea tarifului de distributie, din valoarea totala, cresterea ar putea fi intre 1,31 si 2,84% din calculele noastre, in functie de marimea consumului. O factura ar trebui sa scumpeasca la un apartament cu 1,3, la o casa cu 2,8.Din perspectiva evolutiei pretului si a tarifului de distributie, calculele pe care le-am facut la asociatie arata ca aceste cresteri vor fi de cel putin 4-5%", a explicat Dumitru Chisalita, expert in energie.