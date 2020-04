Cotatia barilului de petrol a scazut sub 15 dolari, din cauza pandemiei de Covid-19

Zeci de tancuri petroliere umplute cu benzina si combustibil pentru avion sunt ancorate in apropiere de marile hub-uri pentru depozitarea produselor petroliere din Europa, neputand sa isi descarce incarcatura deoarece facilitatile terestre de depozitare sunt la capacitate maxima, pe fondul prabusirii cererii ca urmare a crizei coronavirusului.Conform calculelor Reuters, o cantitate de aproape un milion de tone de produse rafinate este in prezent stocata in aproximativ 30 de tancuri petroliere ancorate in apropierea coastelor Europei.La New York, cotatia barilului de titei american West Texas Intermediate (WTI) cu livrare in luna mai a scazut cu 3,40 dolari, sau 18,6%, pana la 14,87 dolari. La un moment dat, cotatia inregistra un declin de 21%, la 14,47 dolari, cel mai redus nivel din martie 1999.La bursa ICE Futures, cotatia barilului de petrol Brent din Marea Nordului cu livrare in luna iunie a scazut luni cu 0,25 dolari, la 27,83 dolari.Pe fondul incetinirii cazurilor de COVID-19 in unele state europene, inclusiv Germania, Austria si Cehia, autoritatile iau in considerare retragerea graduala a restrictiilor impuse pentru stoparea raspandirii pandemiei.Si Agentia Internationala a Energiei (IEA), in raportul sau pe luna aprilie, a estimat ca cererea globala de petrol ar urma sa inregistreze in 2020 o scadere record cu 9,3 milioane de barili pe zi, din cauza paralizarii economiei mondiale, ca urmare a pandemiei. Aceasta cadere "istorica" va duce consumul mondial de petrol la nivelul din anul 2012, in jurul valorii de 90,5 milioane de barili pe zi, estimeaza agentia cu sediul la Paris, care mizeaza totusi pe o revenire progresiva pe parcursul celui de al doilea semestru.In primul trimestru din 2019 s-a inregistrat cel mai scazut nivel al pretului titeiului din ultimii 18 ani, dupa ce masurile adoptate pentru stoparea raspandirii pandemiei au redus cererea de titei pe plan global, iar Arabia Saudita si Rusia au intensificat batalia pentru cota de piata.Ramai pe Ziare.com pentru a afla cele mai noi informatii despre evolutia pandemiei de Covid-19, transmise in format LIVE text. ...citeste mai departe despre " Cotatia barilului de petrol a scazut sub 15 dolari, din cauza pandemiei de Covid-19 " pe Ziare.com