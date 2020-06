"Consiliul Concurentei recomanda firmelor care au spatii inchiriate in centrele comerciale sa-si negocieze independent conditiile contractuale cu proprietarii/administratorii centrelor. Coordonarea comportamentului pe piata sau a preturilor poate fi sanctionata din perspectiva regulilor de concurenta nationale si europene", arata autoritatea de concurenta intr-un comunicat.Cu toate acestea, firmele mici care au fost afectate de criza generata de pandemia de coronavirus pot apela la un mediator, la asociatie sau la un alt tert pentru a le reprezenta interesele in relatia cu proprietarii/administratorii centrelor comerciale, dar trebuie sa respecte regulile de concurenta."Companiile mici care au fost inchise si care au inregistrat pierderi in aceasta perioada, pot fi reprezentate de un intermediar, astfel incat concurentii sa nu faca schimb de informatii sensibile, cum sunt preturile, politica comerciala etc. In acelasi timp, recomandam firmelor sa ne consulte cu privire la compatibilitatea initiativelor lor cu legislatia in domeniul concurentei" a declarat Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei.Consiliului Concurentei face aceste precizari in contextul in care mai multe companii au anuntat ca nu isi vor redeschide magazinele din centrele comerciale care au continuat sa solicite plata integrala a chiriei pentru ultimele luni, in conditiile in care activitatea retailerilor a fost oprita.Companiile pot contacta autoritatea de concurenta la adresa presedinte@consiliulconcurentei.ro. ...citeste mai departe despre " Consiliul Concurentei: Companiile care au spatii inchiriate in mall-uri pot negocia independent conditiile contractuale cu proprietarii sau se pot adresa autoritatii " pe Ziare.com