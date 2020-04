Carburantii au sanse foarte bune de a se ieftini in urmatoarele 2-3 saptamani (Analiza)

"Totusi, aceasta depreciere rapida nu a reprezentat altceva decat o trezire la realitate pentru investitori. Inainte de anuntarea acordului, petrolul s-a apreciat cu aproximativ 8%, dar aceasta secventa pozitiva nu a fost durabila, materia prima pierzand tot terenul castigat anterior odata cu prezentarea detaliilor acordului OPEC +", explica Radu Puiu, Research Analyst, XTB Romania.Pe scurt, intelegerea prevede reducerea productiei de petrol cu 9,7 milioane de barili pe zi in mai si iunie, adica aproximativ 10% din oferta globala, ceea ce reprezinta o valoare record.Apoi, volumul reducerilor va fi treptat temperat pana in aprilie 2022. Oficialii gruparii au sustinut ca masurile luate ar putea fi si mai ample, vizand reduceri de aproximativ 20 de milioane de barili pe zi (incluzand reducerile suplimentare din partea statelor G20 si majorarea rezervelor strategice).Un astfel de scenariu este de inteles, daca avem in vedere ca estimarile indica o posibila reducere a cererii cu 30 de milioane de barili pe zi in aprilie.Printre masurile suplimentare vizate de catre OPEC se numara si sperantele ca state din afara grupului, precum SUA, Canada sau Norvegia, sa adere la reducerile coordonate. Presedintele Donald Trump a evitat sa abordeze acest subiect, sustinand ca mecanismele pietei vor ajusta productia americana.In acest sens, trebuie sa mentionam estimarile prezentate de Secretarul de Energie american, Dan Brouillette, care a sustinut ca, pana la sfarsitul anului, productia americana se va reduce cu 2 - 3 milioane de barili pe zi.Totusi, reducerile tind sa nu aiba efectul scontat pe termen scurt intrucat nu se ridica la volumele necesare pentru a evita o crestere masiva a stocurilor de petrol in al doilea trimestru. Blocajele celor mai importante economii si temerile legate de o recesiune vor continua sa puna presiune descendenta asupra cererii de combustibil.Datele din ultimele zile confirma perspectivele sumbre. Agentia Internationala a Energiei a publicat raportul privind piata petrolului pentru aprilie in cadrul caruia avertizeaza despre posibilitatea ca scaderea cererii cauzate de pandemie sa fie mult mai ampla decat nivelul de reducere a productiei agreat de OPEC +.Mai mult, datele Administratiei de Informatii din domeniul Energiei au indicat o crestere saptamanala istorica a stocurilor de petrol din SUA, 19,25 de milioane de barili, in timp ce nivelul prognozat era de 11,6 milioane de barili. In acest context, pe termen scurt am putea asista la o usoara tendinta de stabilizare a cotatiei WTI in jurul pragului de 20 de dolari per baril."Pana cand masurile de combatere a epidemiei nu vor fi relaxate, perspectivele pentru pretul petrolului raman in continuare pesimiste si nu putem exclude o corectie sub zona mentionata anterior, drumul fiind deschis pana in vecinatatea pragului de 15 dolari per baril. Odata cu redeschiderea economiilor, optimismul ar putea reveni treptat in piete, iar redresarea cererii ar putea impulsiona pretul. Un alt factor important il va reprezenta atingerea limitelor superioare a capacitatilor de stocare a petrolului care va pune presiune asupra companiilor sa reduca productia.Principalul obiectiv pentru cumparatori pe termen mediu se afla la 28,50 dolari per baril, prag ce a intrerupt toate incercarile recente de redresare din partea cumparatorilor", mai explica analistul Radu Puiu.La randul sau, Claudiu Cazacu, Consulting Strategist in cadrul XTB Romania, adauga ca "petrolul este inca intr-un foarte rapid trend descendent, dar anticipatiile referitoare la masuri suplimentare, dincolo de cele luate deja de OPEC+ pot aduce modificari ample in urmatoarele 2-3 luni"."Cheia parcursului viitor este insa durata pandemiei, si modul de revenire a economiei (lenta sau rapida). In linia informatiilor disponibile in prezent, carburantii au sanse foarte bune de a se ieftini in urmatoarele 2-3 saptamani.Aceasta ar fi o veste buna pentru soferi, care ar fi fost si mai buna intr-o perioada fara restrictii. Este, in plus, un factor de limitare a presiunii de crestere a unor preturi, fara a fi insa un element determinant pentru multe produse. Cu toate acestea, tendinta ulterioara ar putea fi una de relativa scumpire a benzinei si motorinei, de la niveluri foarte joase si fara a vedea pentru moment "amenintate" reperele din februarie", a mai explicat Claudiu Cazacu.