Trump profita de prabusirea petrolului si cumpara 75 de milioane de barili pentru rezerva strategica

"Ne umplem rezerva strategica de petrol si ne gandim sa punem pana la 75 de milioane de barili in rezerve, ceea ce le va umple", a declarat presedintele in cursul briefingului cotidian de presa privind pandemia de COVID-19.Pretului petrolului s-a prabusit luni. Petrolul Texas a trecut la valori negative, astfel incat un cumparator poate ajunge sa primeasca bani pentru a cumpara marfa.La 13 martie, presedintele Donald Trump anuntase deja ca intentioneaza sa umple complet rezerva strategica.La 17 aprilie, ea continea 635 de milioane de barili si limita autorizata este in prezent de 713,5 milioane de barili.Rezerva americana are o capacitate de depozitare de 727 de milioane de barili si se afla inmagazinata intr-un complex de patru situri subterane in statele Texas si Louisiana, pe malul Golfului Mexic.Titeiul este destinat situatiilor de urgenta, ca in 1991 in momentul operatiunii "Furtuna Desertului" dupa invazia Kuweitului de catre Irak, in 2005 dupa uraganul Katrina sau in 2011 in cursul revoltei populare din Libia.Alte vanzari, mai punctuale, au avut loc in ultimii ani pentru a reface bugetul de stat al SUA.