Pretul titeiului se prabuseste, din cauza capacitatilor de stocare reduse si a declinului cererii

La bursa New York Mercantile Exchange (Nymex), cotatia barilului de petrol 'light sweet crude' cu livrare in luna iunie a scazut cu 4,16 dolari, ajungand la inchidere la valoarea de 12,78 dolari. In cursul sedintei de marti, cotatiile futures au scazut la 10,64 dolari pe baril, apoi s-au redresat usor, la 11,12 dolari pe baril.La bursa ICE Futures, cotatia barilului de petrol Brent din Marea Nordului cu livrare in luna iunie a scazut luni pana la 20,07 dolari. In cursul sedintei de marti, cotatiile futures au scazut la 18,85 dolari pe baril, apoi s-au redresat usor, la 19,09 dolari pe baril. Contractul pentru petrolul cu livrare in luna iunie expira la 30 aprilie.Riscurile la adresa cererii, pe fondul efectelor epidemiei, au reinviat temerile privind accesibilitatea capacitatilor de stocare, apreciaza analistii."Ne asteptam ca pretul titeiului sa ramana sub presiune in urmatoarele saptamani", a apreciat un analist al UBS, adaugand ca reducerile istorice ale productiei anuntate nu sunt suficiente pentru a compensa socul provocat de pandemie.Ca rezultat al scaderii cererii, capacitatile de stocare pe plan global erau pline in proportie de 85% saptamana trecuta, arata datele firmei de consultanta Kpler.Saptamana trecuta, firma de consultanta Rystad Energy previziona ca pana in 2030 furnizarile globale de petrol ar putea fi cu peste 6% mai reduse decat se estima, din cauza intarzierii investitiilor companiilor energetice, ca raspuns la scaderea pretului titeiului.Companiile globale de petrol si gaze au redus bugetele de investitii, au renuntat la unele proiecte sau au intarziat lucrarile, pentru a contracara declinul record al pretului titeiului, se arata in raport.Amanarea deciziilor finale de investitii (FID) pentru proiecte care au nevoie de ani de zile pentru a se concretiza ar urma sa duca la scaderea furnizarii globale de petrol si gaze cu 5,6% pana 2025, majoritatea revizuirii deciziilor venind din industria sisturilor bituminoase, in special in SUA, sustin analistii de la Rystad.Continental Resources, cel mai mare producator de petrol din Dakota de Nord, a oprit majoritatea productiei in acest stat american si a notificat unii clienti ca nu va furniza titei, dupa ce pretul barilului de petrol american WTI cu livrare in luna mai, pentru care tranzactiile au expirat marti, a coborat saptamana trecuta pentru prima data in istorie in teritoriul negativ, investitorii ajungand in situatia de a-i plati pe cumparatori pentru a scapa de titeiul lor, in caz contrar existand riscul sa ramana cu marfa nevanduta.In urma acestor evolutii, furnizarile globale de titei si gaze ar urma sa scada cu 6,3% pana in 2030, comparativ cu ce se estima inainte de prabusirea pretului aurului negru, arata datele Rystad.Se estimeaza ca sunt intarziate proiecte de 195 miliarde de dolari din afara industriei sisturilor bituminoase, majoritatea fiind in domeniul dezvoltarii zacamintelor de gaze si de gaze condensate. Pe acest segment, cel mai semnificativ declin se observa in Orientul Mijlociu.Excluzand industria sisturilor bituminoase din America de Nord, analistii de la Wood Mackenzie considera ca doar aproximativ 10-15 proiecte upstream mari "au o sansa rezonabila" sa primeasca anul acesta decizii finale de investitii, un nivel care nu a mai fost inregistrat de la prabusirea pretului aurului negru dupa 2014.Analistii de la firma de consultanta Rystad Energy estimau recent ca cererea de petrol in Europa va scadea in acest an cu 2,3 milioane de barili pe zi, pana la 12,7 milioane de barili pe zi, ceea ce inseamna un declin de 11,2% comparativ cu o cerere medie de 14,3 milioane de barili pe zi in 2019. In ceea ce priveste estimarile pentru luna aprilie 2020, acestea arata o scadere de 35% a cererii de combustibili pana la 4,7 milioane de barili pe zi.La randul sau, Agentia Internationala a Energiei (IEA) a prognozat ca, in luna aprilie a acestui an, cererea mondiala de petrol ar urma sa scada cu 29 de milioane de barili pe zi, pana la aproximativ 70,4 milioane de barili pe zi, un nivel care ultima data a fost inregistrat in 1995. In aceste conditii, IEA sustine ca niciun acord de reducere a productiei nu va putea compensa, in totalitate, scaderile pe termen scurt cu care se confrunta piata petroliera.