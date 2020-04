Pretul petrolului: Trump pregatit sa intervina in disputa dintre Moscova si Riad

Liderul administratiei de la Washington a afirmat ca a discutat indelung despre prabusirea pretului la petrol cu omologul sau rus, Vladimir Putin, precum si cu printul mostenitor al regatului saudit, Mohammad bin Salman, cu ocazia a doua recente convorbiri telefonice."Am avut o discutie excelenta cu presedintele Putin. Am avut o discutie minunata cu printul mostenitor", a spus Donald Trump in cursul briefingului sau de presa devenit cotidian si consacrat in principal pandemiei de COVID-19."Cele doua tari vorbesc despre asta intre ele si ma pot alatura discutiilor daca va fi nevoie la momentul oportun", a declarat presedintele american, subliniind dilema Statelor Unite: reducerea pretului la pompa este in profitul consumatorilor, dar prabusirea pretului titeiului pune in pericol intreg sectorul petrolier american.Pretul petrolului, care a atins luni cel mai scazut nivel din ultimii 18 ani, a inregistrat, de asemenea, cea mai importanta reducere lunara si trimestriala din istoria sa.Afectat deja de criza economica provocata de pandemie, pretul titeiului a scazut cand Arabia Saudita a anuntat ca este pregatita sa inunde piata.Casa Alba a indicat luni, la finalul discutiei dintre Vladimir Putin si Donald Trump, ca cei doi lideri au cazut de acord asupra "importantei stabilitatii pe piata internationala a energiei".