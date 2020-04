Pretul petrolului Brent a scazut cu 7,4% din cauza prabusirii cererii

Pretul petrolului din Marea Nordului, de referinta in Europa, si-a continuat marti tendinta de scadere dupa inchiderea de luni, cand a terminat sesiunea de la International Exchange Futures la 25,58 dolari barilul.Luni a fost o zi nefasta pentru "aurul negru" dupa ce pretul petrolului Texas (WTI), de referinta in SUA - a trecut in teren negativ, barilul ajungand la -37,63 dolari.Contractele futures ale WTI cu furnizare in mai au inchis cu o scadere istorica de 305%.Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) si partenerii sai (OPEP+) au decis reducerea productiei comune cu aproape 10 milioane barili pe zi.Prabusirea cererii poate depasi 20 milioane barili pe zi, ceea ce ameninta cu inundarea pietei cu un exces de oferta ce va fi dificil de inmagazinat, subliniaza EFE.